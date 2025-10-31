Qué es Halloween y por qué se celebra: la pregunta más buscada en Google hoy

Halloween es una festividad que se celebra en la mayoría de países de América y Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 31 de octubre, millones de personas en todo el mundo celebran Halloween y buscan su origen en Google. Por ello, lo que antes fue un ritual pagano dedicado al fin de la cosecha, hoy se vive entre disfraces, calabazas iluminadas y dulces. Aunque tiene sus raíces en la antigua Europa, su popularidad se ha expandido por todos los continentes, con especial fuerza en América.

Durante esta fecha, las calles se llenan de niños pidiendo caramelos con la clásica frase “¿truco o trato?”, mientras los adultos organizan fiestas temáticas y los comercios se tiñen de negro y naranja. La costumbre, sin embargo, va mucho más allá de una simple celebración moderna: su historia se remonta a los pueblos celtas que vivieron hace más de dos milenios.

De acuerdo con historiadores y medios especializados como National Geographic, Halloween tiene sus raíces en el festival celta de Samhain, celebrado en Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Para estas comunidades agrícolas, el 31 de octubre marcaba el cierre del ciclo de cosechas y el comienzo del invierno, una época asociada con la muerte y la oscuridad.

Halloween ha ido evolucionando con el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los celtas creían que esa noche el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, permitiendo que los espíritus regresaran. Para protegerse, encendían hogueras, ofrecían alimentos en las puertas y se disfrazaban con pieles o máscaras, con la esperanza de confundir o ahuyentar a los entes malignos.

Con el paso del tiempo, el Imperio Romano adoptó y adaptó algunas de estas tradiciones, mezclándolas con sus propias ceremonias dedicadas a los difuntos, como el Mundus Patet, en el que se creía que el inframundo se abría temporalmente.

¿Cómo nace la palabra ‘Halloween’?

Cuando el cristianismo se expandió por Europa, buscó integrar estas costumbres dentro de su calendario religioso. En el siglo VIII, el papa Gregorio III cambió la celebración del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. Así, la noche anterior, llamada All Hallows’ Eve (“Víspera de Todos los Santos”), terminó transformándose con el tiempo en Halloween.

La palabra Halloween se origina del cristianismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En los siglos siguientes, la festividad evolucionó, combinando rituales paganos, religiosos y populares. Las personas comenzaron a visitar hogares pidiendo comida o dinero a cambio de rezos por los muertos, una práctica conocida como souling, que anticipó el actual “truco o trato”.

La llegada de Halloween hacia América

Halloween cruzó el Atlántico en el siglo XIX, llevado por los inmigrantes irlandeses y escoceses que huyeron de la Gran Hambruna. En Estados Unidos, la celebración se transformó rápidamente, dejando de lado sus raíces espirituales para convertirse en un evento social centrado en la diversión y el miedo simbólico.

Durante el siglo XX, el cine y la cultura popular consolidaron su identidad moderna. Películas como Drácula, Frankenstein o El exorcista influyeron en los disfraces y decoraciones, convirtiendo a Halloween en una fecha clave para la industria del entretenimiento.

Las celebraciones de Halloween se han visto transformadas por el cine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, la festividad mueve millones de dólares en disfraces, dulces y decoraciones, y su influencia cultural llega incluso a países donde no existía una tradición similar. En América Latina, por ejemplo, Halloween convive con celebraciones locales como el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos.

¿Por qué Halloween está asociado a los disfraces?

El uso de disfraces es una de las costumbres más antiguas vinculadas a Halloween. En el Samhain celta, la gente se vestía con pieles de animales o máscaras para pasar desapercibida ante los espíritus. En la Edad Media, esta práctica derivó en grupos que recorrían pueblos entonando canciones a cambio de alimentos, lo que más tarde inspiró el “trick or treat” estadounidense.

Con la llegada del siglo XX, los disfraces se diversificaron. Los primeros estaban inspirados en figuras terroríficas —fantasmas, brujas o vampiros—, pero con el tiempo incorporaron personajes de cine, superhéroes y figuras de la cultura pop. Actualmente, el disfraz simboliza no solo la conexión con lo sobrenatural, sino también la posibilidad de adoptar otra identidad por una noche.