Con ajo, aceite de oliva, guindilla y agua de cocción puedes hacer la pasta más fácil y rica recomendada por Jordi Cruz y Gianni Pinto

Jordi Cruz y Gianni Pinto coinciden en su técnica para el plato de pasta perfecto (Montaje Infobae)

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La pasta es un salvavidas para muchos. Una receta rápida, que gusta a prácticamente todos y que es muy versátil, permitiéndonos aprovechar prácticamente cualquier ingrediente que tengamos en la nevera. Un excelente ejemplo son los spaghetti aglio, olio e peperoncino, una receta que apenas suma cuatro ingredientes y que es, además, una de las preferidas de grandes chefs Michelin.

Es el caso de Jordi Cruz, chef de ABaC con una suma de cinco estrellas Michelin, y de Gianni Pinto, chef natural de Puglia al frente del restaurante italiano Noi, recomendado por la guía en Madrid. Ambos han seleccionado esta receta tan sencilla en su promoción con la marca de pastas Garofalo, coronándola como una de las más fáciles y ricas para preparar en casa.

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Esta receta es poco más que una sencilla comunión de ajo, aceite, guindilla y buena pasta que no necesita de nada más para triunfar. Se trata de un plato aparentemente humilde, cuya grandeza reside precisamente en su sencillez. Sin una salsa elaborada que enmascare los sabores, cada ingrediente debe estar en su punto.

Tan importante como la calidad de la pasta y sus complementos es conocer los secretos de su preparación. “Uno de ellos está en el agua de cocción, que debe estar correctamente salada”, explica Cruz. Además, añade: “Conviene reservar una pequeña cantidad antes de escurrir la pasta, ya que será fundamental para conseguir una buena salsa”.

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“Quizá el más importante, añade Gianni Pinto, es la mantecatura, una técnica esencial de la cocina italiana que consiste en trabajar la pasta en la sartén, combinando la materia grasa, en este caso el aceite de oliva, con pequeñas cantidades del agua de cocción. Los movimientos enérgicos de la sartén no son un simple gesto de exhibición: ayudan a incorporar aire y, sobre todo, favorecen la emulsión del aceite con el agua y el almidón que libera la pasta durante la cocción”.

Receta de espaguetis ‘aglio, olio e pepperoncino’

Los espaguetis aglio, olio e pepperoncino se preparan con pasta al dente, aceite de oliva virgen extra, ajo y guindilla italiana. La técnica principal consiste en aromatizar el aceite a fuego suave y ligarlo con agua de cocción, consiguiendo una emulsión que actúa como salsa.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 22 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 12 minutos



Ingredientes

320 g de espaguetis

80 ml de aceite de oliva virgen extra

4 dientes de ajo

1 o 2 guindillas secas o peperoncini

2 cucharadas de perejil fresco picado, opcional

150 ml de agua de cocción de la pasta

Sal, al gusto

Pimienta negra, opcional

Cómo hacer espaguetis ‘aglio, olio e pepperoncino’, paso a paso

Pon una cazuela grande con abundante agua al fuego. Añade sal cuando rompa a hervir. Cuece los espaguetis según las indicaciones del envase. Retíralos 1 minuto antes para que queden al dente. Pela los ajos y córtalos en láminas finas. Retira las semillas del peperoncino si prefieres un picante más suave. Vierte el aceite en una sartén amplia todavía fría. Añade el ajo y la guindilla. Calienta a fuego bajo. El ajo debe dorarse ligeramente, pero no debe quemarse, porque aportaría un sabor amargo. Antes de escurrir la pasta, reserva al menos 150 ml de su agua de cocción. Incorpora los espaguetis directamente a la sartén con el aceite aromatizado. Añade 3 o 4 cucharadas del agua reservada. Mueve la sartén durante 30 o 60 segundos para que el aceite y el agua formen una salsa ligera. Si la pasta queda seca, agrega un poco más de agua de cocción. La salsa debe cubrir los espaguetis sin quedar aceitosa. Apaga el fuego y añade el perejil picado. Mezcla y sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 450 kcal

Hidratos de carbono: 60 g

Proteínas: 11 g

Grasas: 18 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir los espaguetis recién hechos, porque la emulsión pierde textura al enfriarse.

Si sobran, guárdalos en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.

Para recalentarlos, utiliza una sartén con 1 o 2 cucharadas de agua. Evita calentarlos demasiado para que el ajo no adquiera un sabor fuerte.