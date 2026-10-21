Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

El presidente de Argentina, Javier Milei, en una videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante su estancia en Madrid (Presidencia Argentina)

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“¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”: así bromeaba el presidente argentino en una videollamada que ha tenido (y grabado) con el líder de Vox, Santiago Abascal, que se encuentra de campaña en el norte de España. “Por eso, por eso estás en mi despacho”, le respondía Abascal. “Acá estoy con tu gente”, afirma Milei, que ha irrumpido en la precampaña para las elecciones generales españolas y ha arrancado este miércoles sus actos en Madrid acusando al presidente Pedro Sánchez de ser un “dictador”.

El mandatario fue recibido este miércoles en la sede de la Fundación Disenso por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación, Jorge Martín Frías. A pesar de la polémica porque Milei no se haya reunido en esta ocasión, como sí ha hecho otras veces, con el líder de Vox, Abascal ya le había avisado por teléfono que no estaría presente porque seguiría con su agenda de precampaña en La Coruña y Avilés. Sí se verá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Milei hablando por videollamada con Abascal (Presidencia Argentina con Montaje Infobae)

En la llamada, el líder de Vox se refirió a ese recorrido: “Estoy en una furgoneta, estoy en el norte de España viajando por todos lados y lo que te dirán es que no viaje. Lo que quieren es tenerme encerrado en Madrid. Me habría encantado verte, pero será en otra ocasión. Te agradezco mucho todo y tu discurso de hoy también”. La llamada la ha difundido Presidencia de Argentina.

Milei respondió: “Para mí, sabés que es un placer. Además, digamos, no hay nada más divertido que patear culos zurdos. Y, digamos, parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad. Y la verdad, digamos, siempre es un placer estar acá”.

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Abascal destacó entonces el papel de la fundación: “Esa es la fundación que nos puso sobre el mapa, la Fundación Disenso, que también la odian mucho”. Disenso, presidida por Abascal, es la impulsora del Foro Madrid, la red que Vox creó en 2020 con dirigentes latinoamericanos y en la que Milei participa desde antes de llegar a la Presidencia.

El discurso al que aludió Abascal fue el que Milei pronunció por la mañana en un desayuno de Nueva Economía Fórum. Allí llamó a Sánchez “impresentable dictador” y dijo que los españoles tienen “una deuda de honor con su propia sangre” para “sacar a los socialistas a patadas”.

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Sobre esos dichos giró el tramo siguiente de la conversación. “Me ha preguntado la prensa: ‘Oye, ¿qué le parecen los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno?’. Y yo: ‘¿Pero qué insultos? Me ha llamado dictador, igual que yo’”, contó Abascal. “Me parece que se acerca demasiado a la realidad”, agregó.

“Claro, digamos, es un problema de realidad extrema”, respondió Milei entre risas. “Sí, le dije algunas cosas más. Le dije ladrón también”. “No, no, todo muy bien dicho”, dijo Abascal.

El líder de Vox hizo luego referencia a las elecciones: “Ojalá la gente no se quede en casa y consigamos dar una buena noticia al mundo”. Los comicios generales fueron adelantados por Sánchez para el 29 de noviembre. Tras ese anuncio, la Casa Rosada confirmó este viaje, el tercero de Milei a Madrid en 2026.

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Abascal justifica no ver a Milei este miércoles porque su "prioridad" es la precampaña. (Europa Press)

“Nos vemos en el próximo viaje o cuando vos puedas ir para Argentina. Siempre es un gusto verte”, cerró Milei. “Pues será un placer. Muchas gracias por todo, Javier”, respondió Abascal. “Es un placer, Santiago querido. Abrazo”, se despidió el presidente.

El PSOE usa a Milei en campaña

La visita tuvo respuesta del PSOE. En la sede del partido en la calle Ferraz se colgó una lona alusiva a Milei, y Sánchez publicó en redes un video como parte de una campaña de choque con el presidente argentino. En ese video se declaró “zurdo y a mucha honra”.

Es la séptima visita de Milei a España desde que asumió. En ninguna se reunió con Sánchez ni con miembros del Gobierno. En la primera, en mayo de 2024, llamó “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. Eso llevó a España a retirar a su embajadora en Buenos Aires, y el nuevo representante recién fue designado cinco meses después.

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