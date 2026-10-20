Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

El entrenador del FC Barcelona (REUTERS/Stephane Mahe)

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El PSG terminó imponiendo su ley ante el FC Barcelona en una noche europea de máxima intensidad en el Parque de los Príncipes. Los azulgranas plantaron cara al conjunto de Luis Enrique en un encuentro marcado por las alternativas en el marcador y la ambición ofensiva de ambos equipos. Doué golpeó primero, pero Espart respondió para mantener al Barça en la pelea. Más tarde, el tanto de Lucas Hernández volvió a poner por delante a los franceses, aunque Lamine Yamal se encargó de devolver la igualdad. La resistencia azulgrana, sin embargo, se desmoronó en los últimos minutos. Con mayor frescura y contundencia, el PSG encontró los espacios necesarios para sentenciar el choque gracias a los goles de Vitinha y Fabián.

“Ha sido un partido fantástico. Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros. Hemos perdido este partido pero hemos aprendido mucho de él”. Flick no escondió su valoración sobre el encuentro y admitió que el equipo parisino estuvo un paso por delante. El Barcelona consiguió competir y encontró respuestas en distintos momentos del choque, pero no pudo mantener el nivel durante los noventa minutos. La derrota obliga ahora a los azulgranas a analizar lo sucedido y corregir los aspectos que les impidieron sacar un resultado positivo de París.

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Uno de los aspectos que más preocupó al entrenador azulgrana fue la capacidad del PSG para explotar los espacios mediante transiciones rápidas. El conjunto francés impuso una propuesta vertical, con profundidad por las bandas y velocidad para castigar las pérdidas del FC Barcelona. Aunque los catalanes consiguieron contener buena parte de esas acometidas, el esfuerzo terminó pasando factura durante los últimos quince minutos. “Ellos tienen mucha calidad en transición. Hemos intentado defenderles, lo hemos hecho bien pero en esos últimos quince minutos no estábamos frescos. No es una excusa. No ha sido la mejor preparación para este partido pero ahora hay que analizar. Hacer cosas mejores en el futuro pero hoy hemos hecho cosas muy bien”.

Los jugadores del PSG celebrando un gol (REUTERS/Stephane Mahe)

El técnico alemán reconoció que la preparación previa no había sido la ideal, aunque evitó utilizarla como justificación del resultado. Su discurso se centró en la necesidad de revisar el rendimiento colectivo, identificar los errores y encontrar soluciones para los próximos compromisos. Al mismo tiempo, quiso poner en valor los aspectos positivos del juego azulgrana, consciente de que el equipo también ofreció fases competitivas ante uno de los rivales más exigentes del continente.

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El encuentro estuvo marcado por un intercambio de golpes en el que ambos conjuntos encontraron la portería rival. El PSG abrió el camino con el tanto de Doué, mientras que el Barcelona respondió con Xavi Espart. Más adelante, Lucas Hernández volvió a adelantar a los franceses y Lamine Yamal mantuvo con vida a los azulgranas con una nueva respuesta. Sin embargo, el empuje parisino terminó decantando el partido en los minutos finales, con los goles de Vitinha y Fabián.

La preocupación por Dani Olmo y los elogios a Espart

Más allá del resultado, Flick también tuvo que referirse al estado físico de Dani Olmo, que abandonó el terreno de juego tras sufrir un golpe. El entrenador prefirió no anticipar un diagnóstico y dejó claro que será necesario esperar para conocer la evolución del futbolista. “Veremos qué pasa con Olmo. Ha tenido ese golpe y hay que esperar”.

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El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

La posible evolución del centrocampista será uno de los asuntos que deberá seguir el cuerpo técnico después de una noche exigente. Por ahora, el entrenador no quiso ofrecer más detalles sobre el alcance de las molestias y emplazó a los próximos días para conocer la situación del jugador. En contraste con la derrota, uno de los nombres propios de la noche fue Xavi Espart. El futbolista azulgrana firmó una actuación destacada y contribuyó al marcador con uno de los goles del Barcelona. Flick no dudó en reconocer su rendimiento y la madurez que mostró sobre el césped del Parque de los Príncipes.

“Espart ha jugado un partido fantástico. Ha marcado el gol y es increíble el nivel al que juega”. Pese al golpe sufrido en París, el mensaje de Flick apunta ahora al análisis y la mejora. El Barcelona tendrá que extraer conclusiones de una derrota que evidenció tanto sus posibilidades ofensivas como las dificultades para contener las transiciones del PSG cuando el equipo perdió frescura. La actuación de Espart y los momentos de buen juego ofrecen motivos para el optimismo, pero el técnico sabe que será necesario ajustar detalles para competir con mayor solidez en los próximos encuentros europeos.

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