Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las propuestas y la visita de Milei a España

A 39 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, hoy, miércoles 21 de octubre, comienza el plazo para que los partidos políticos presenten sus listas en las Juntas Electorales Provinciales correspondientes, periodo que concluye el próximo lunes 26.
El 16 de octubre se terminaron de definir los bloques y la unidad de las izquierdas para aunar fuerzas terminó fracasando, con Podemos y el Frente Amplio concurriendo por separado excepto en Canarias y en la Comunitat Valenciana. El Frente Amplio se presenta con el PSOE al Senado; y PP y Vox negocian un acuerdo para no dividir el voto de la derecha en la Cámara Alta. Todas las encuestas menos el CIS coinciden en que la ultraderecha será la gran beneficiada del 29N, mientras el PSOE y la izquierda fragmentada pierden representación.
El presidente argentino Javier Milei está en Madrid este miércoles, sin reunión prevista con Pedro Sánchez. Su agenda incluye una intervención en el Nueva Economía Forum, cerca de la Puerta del Sol, un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, su participación en la apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos (donde se espera una manifestación en contra del argentino) y una cita con la Fundación Disenso, vinculada a Vox. A las cinco de la tarde será recibido por Isabel Díaz Ayuso, sin que esté prevista, esta vez, una reunión con Santiago Abascal.
Una manifestación por la educación pública recibirá a Milei en la URJC
La Plataforma URJC por la Pública ha convocado una protesta este miércoles a las 12:30 horas en el campus de Vicálvaro contra la visita de Javier Milei a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en el marco de la apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.
En un comunicado, el colectivo califica la visita de “intento de injerencia electoral”, al considerar que el presidente argentino llega a España con una agenda orientada a respaldar a la ultraderecha de cara al 29 de noviembre. Ha cuestionado, además, la validez científica de la escuela austríaca de economía y ha señalado a Milei como representante de su variante “más radical”, el anarcocapitalismo, que, según la plataforma, ha convertido a Argentina en un “laboratorio” con un elevado coste social. Milei ridiculizaba hace unos días el hecho de que dos tercios de los argentinos no lleguen a fin de mes. “¿Me pueden decir cómo hacen 10 días sin comer y sin beber? ¿A nadie se le ha ocurrido la pregunta?“, dijo con sorna.
El texto también ha apuntado contra declaraciones del mandatario sobre la justicia social, a la que ha calificado de “aberración”, y las ha enmarcado como una contradicción con los valores de la universidad pública. A esto se suma una referencia al conflicto que mantiene su Gobierno con las universidades argentinas, en pie de protesta por los recortes presupuestarios. La plataforma ha exigido a la URJC que cancele la participación de Milei en cualquier acto dentro del campus, que el rectorado se desvincule públicamente de la visita, que se hagan públicos los costes institucionales asumidos y que se garantice el derecho a la protesta sin sanciones.
*con información de agencias
Comienza el plazo para presentar listas electorales
Hoy arranca la cuenta regresiva administrativa de las elecciones generales: partidos y coaliciones tienen hasta el lunes 26 de octubre para registrar ante las juntas electorales provinciales sus listas definitivas al Congreso y al Senado, de cara a la cita electoral del 29 de noviembre.
Con el plazo para formalizar coaliciones ya vencido, los grandes partidos avanzan a ritmos distintos. El PSOE ya cuenta con sus listas aprobadas por el Comité Federal desde el sábado pasado, mientras que el PP opta por ir filtrando nombres de sus principales candidatos. En ambos casos, se descuenta que ninguno confirmará el orden definitivo de sus papeletas hasta el último momento permitido.
Queda pendiente la composición definitiva de las listas al Senado. Continúan las negociaciones del PSOE con el Frente Amplio para cerrar la integración de las candidaturas conjuntas bajo la marca “Senado de Progreso”. El PSOE ya confirmó que sus candidatos encabezarán todas las papeletas compartidas. PP y Vox confirmaron que mantienen contactos para definir una fórmula que impida que la izquierda controle la Cámara Alta.
El calendario electoral establece que las candidaturas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado el 28 de octubre, fecha en que se abrirá un plazo para que las juntas electorales notifiquen posibles irregularidades. La proclamación definitiva de las listas se realizará el 2 de noviembre, con publicación en el BOE al día siguiente. A partir de ese momento, las candidaturas solo podrán impugnarse por vía judicial.
*información de EFE
Las encuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre llevan semanas moviéndose en una misma dirección, con una excepción poco sorprendente. La mayoría de los institutos demoscópicos privados sitúa al Partido Popular como ganador de los comicios, con una suma de escaños junto a Vox que rondaría o superaría los 200 diputados en el Congreso, muy por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el organismo público que dirige José Félix Tezanos, rompe esa tendencia y sitúa al PSOE como primera fuerza, con una ventaja de casi 12 puntos sobre los populares.