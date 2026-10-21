Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las propuestas y la visita de Milei a España

A 39 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, hoy, miércoles 21 de octubre, comienza el plazo para que los partidos políticos presenten sus listas en las Juntas Electorales Provinciales (EFE/JJ Guillén)

A 39 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, hoy, miércoles 21 de octubre, comienza el plazo para que los partidos políticos presenten sus listas en las Juntas Electorales Provinciales correspondientes, periodo que concluye el próximo lunes 26.

El 16 de octubre se terminaron de definir los bloques y la unidad de las izquierdas para aunar fuerzas terminó fracasando, con Podemos y el Frente Amplio concurriendo por separado excepto en Canarias y en la Comunitat Valenciana. El Frente Amplio se presenta con el PSOE al Senado; y PP y Vox negocian un acuerdo para no dividir el voto de la derecha en la Cámara Alta. Todas las encuestas menos el CIS coinciden en que la ultraderecha será la gran beneficiada del 29N, mientras el PSOE y la izquierda fragmentada pierden representación.

El presidente argentino Javier Milei está en Madrid este miércoles, sin reunión prevista con Pedro Sánchez. Su agenda incluye una intervención en el Nueva Economía Forum, cerca de la Puerta del Sol, un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, su participación en la apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos (donde se espera una manifestación en contra del argentino) y una cita con la Fundación Disenso, vinculada a Vox. A las cinco de la tarde será recibido por Isabel Díaz Ayuso, sin que esté prevista, esta vez, una reunión con Santiago Abascal.