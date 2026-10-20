La evolución de estilo de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: de la niñez romántica a la juventud sofisticada

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias (MONTAJE INFOBAE).

Guardar

La infanta Sofía ha encontrado en los Premios Princesa de Asturias una oportunidad para mostrar cómo ha evolucionado su imagen con el paso de los años. Desde que debutó en la ceremonia junto a su hermana, la princesa Leonor, en 2019, sus elecciones de moda han experimentado una transformación paralela a su crecimiento personal. Los vestidos de inspiración infantil han ido dejando paso a diseños más modernos, conjuntos de dos piezas y propuestas que reflejan una identidad estilística cada vez más definida.

A las puertas de una nueva edición de los galardones, que se celebrará este viernes 23 de octubre en Oviedo, repasamos los estilismos con los que la hija menor de Felipe VI y la reina Letizia ha acudido a una de las citas más importantes del calendario institucional de la familia Real. Aunque buena parte de la atención suele concentrarse en Leonor, Sofía ha demostrado que también tiene una forma propia de entender la moda: discreta, juvenil y atenta a las tendencias.

PUBLICIDAD

La complicidad de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Imagen de archivo).

2019: un debut marcado por la sencillez

La primera aparición de la infanta Sofía en los premios tuvo lugar en 2019, cuando tenía 12 años. Para la ocasión, eligió un vestido de tweed beige, de corte recto y manga francesa, con detalles de encaje blanco en el cuello y los puños. Completó el conjunto con bailarinas plateadas y un peinado sencillo, en sintonía con la imagen juvenil que compartía entonces con su hermana.

La elección seguía una línea clásica, acorde con la edad de ambas y con el carácter solemne de la ceremonia. Leonor también apostó por un vestido de largo hasta la rodilla y unas bailarinas, aunque en su caso el diseño era azul claro. Los zapatos en tonos diferentes permitían distinguir sus estilismos sin renunciar a cierta coordinación entre las dos.

PUBLICIDAD

El presidente del Principado, Adrián Barbón, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía ovacionan a la Princesa Leonor tras su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019. (Damian Arienza - EUROPA PRESS).

2020: el verde y la inspiración romántica

Un año después, Sofía comenzó a mostrar una faceta más personal. Su propuesta combinaba una falda midi de tul verde, con volumen y movimiento, y una blusa de plumeti con pequeños lunares. Las bailarinas a juego y una trenza lateral completaban un estilismo de aire romántico.

La elección destacaba por su frescura y por la combinación de texturas, sin perder la elegancia que exigía el acto. Frente a otras propuestas más sobrias, el conjunto aportaba un punto delicado y juvenil que se convertiría en una de las características recurrentes de sus primeros años en Oviedo.

El Rey Felipe VI; Doña Sofía; la Reina Letizia; la Princesa Leonor; y la Infanta Doña Sofía, a su llegada al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020. (Jorge Peteiro - Europa Press).

2021: el tul rosa y la tendencia ‘balletcore’

En la edición de 2021, la infanta volvió a recurrir al tul, aunque esta vez en rosa pastel. El conjunto estaba formado por una falda midi de la firma Psophía y una camiseta negra con detalles brillantes de Felipe Varela, una prenda que había pertenecido a su madre.

PUBLICIDAD

El contraste entre el volumen de la falda y la sencillez de la parte superior dio como resultado una propuesta más contemporánea. Las bailarinas negras y el recogido bajo, ligeramente desenfadado, completaban un look que conectaba con una estética más bailarina. Sofía empezaba así a incorporar tendencias reconocibles sin abandonar su estilo natural.

La princesa Leonor y la infanta Sofía de España se retiran tras asistir a la ceremonia de los premios Princesa de Asturias 2021. (REUTERS/Vincent West)

2022: las lentejuelas anuncian una nueva etapa

El gran cambio llegó en 2022. Con 15 años, la infanta eligió un vestido azul de lentejuelas, de manga larga y diseño cruzado, que suponía una apuesta mucho más atrevida que sus elecciones anteriores. El brillo convertía la prenda en una opción especialmente adecuada para una ceremonia nocturna.

PUBLICIDAD

También hubo una novedad importante en el calzado: por primera vez en estos premios, Sofía dejó atrás las bailarinas y optó por unos zapatos de tacón bajo en azul. El peinado, una coleta pulida, reforzaba la imagen más adulta que comenzaba a proyectar.

Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia acompañada de sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, junto a la Reina Doña Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Raúl Terrel - Europa Press).

2023: blanco y negro con un toque moderno

En 2023, la infanta apostó por un vestido midi en blanco y negro de la firma sevillana Cardié. El diseño incorporaba un escote geométrico y una abertura en la cintura, detalles que aportaban un aire moderno sin recurrir a excesos. Lo combinó con zapatos planos destalonados y un semirrecogido que dejaba parte de su melena lisa suelta.

PUBLICIDAD

La propuesta se diferenciaba de los vestidos románticos de sus primeras apariciones y confirmaba su interés por las líneas limpias y los contrastes de color. Al mismo tiempo, mantenía la comodidad como una de las claves de sus elecciones.

El Rey Felipe VI preside junto a la reina Letizia, la Princesa Leonor y la infanta Sofía la 43º edición de los Premios Princesa de Asturias, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Chema Moya).

2024: la blazer se convierte en protagonista

La edición de 2024 marcó otro giro. Sofía eligió un conjunto de inspiración británica formado por una blazer con estampado príncipe de Gales y detalles brillantes, un top satinado y pantalones negros de corte amplio. Los zapatos bajos, similares a los que lució Leonor, aportaban continuidad al conjunto familiar.

El estilismo reflejaba una imagen más madura y versátil, alejada de los vestidos de sus primeras apariciones. Con la chaqueta como pieza central, la infanta demostró que también podía encontrar su identidad en la sastrería y en prendas de fondo de armario. El maquillaje, más marcado que en sus primeros años, acompañaba esa evolución.

PUBLICIDAD

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía a la salida del Hotel Reconquista para dirigirse al Teatro Campoamor ante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024'. (José Ruiz - Europa Press).

2025: el burdeos y las transparencias marcan su estilo

En 2025, la infanta Sofía volvió a acompañar a su hermana con un estilismo que reflejaba su progreso hacia una imagen más sofisticada. Para la ocasión, eligió el modelo Ámbar de la firma española Miphai, un vestido burdeos confeccionado en crepé, con escote cuadrado, falda asimétrica y una capa de gasa vaporosa que aportaba movimiento al conjunto.

Fiel a su preferencia por la comodidad, prescindió de los tacones y optó por unas bailarinas destalonadas en tono nude de Pretty Ballerinas. Completó el look con un semirrecogido sencillo y el anillo de Karen Hallam de su madre, la reina Letizia, una joya que ambas comparten. Con esta elección, Sofía confirmó su apuesta por la moda española y por diseños que combinan elegancia y frescura juvenil.

PUBLICIDAD

La Infanta Sofía a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)