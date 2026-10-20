España

La evolución de estilo de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: de la niñez romántica a la juventud sofisticada

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia acompaña desde 2019 a sus padres y su hermana en una de las citas más importantes de la agenda real

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias (MONTAJE INFOBAE).
La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias (MONTAJE INFOBAE).
Guardar

La infanta Sofía ha encontrado en los Premios Princesa de Asturias una oportunidad para mostrar cómo ha evolucionado su imagen con el paso de los años. Desde que debutó en la ceremonia junto a su hermana, la princesa Leonor, en 2019, sus elecciones de moda han experimentado una transformación paralela a su crecimiento personal. Los vestidos de inspiración infantil han ido dejando paso a diseños más modernos, conjuntos de dos piezas y propuestas que reflejan una identidad estilística cada vez más definida.

A las puertas de una nueva edición de los galardones, que se celebrará este viernes 23 de octubre en Oviedo, repasamos los estilismos con los que la hija menor de Felipe VI y la reina Letizia ha acudido a una de las citas más importantes del calendario institucional de la familia Real. Aunque buena parte de la atención suele concentrarse en Leonor, Sofía ha demostrado que también tiene una forma propia de entender la moda: discreta, juvenil y atenta a las tendencias.

PUBLICIDAD

La complicidad de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Imagen de archivo).
La complicidad de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Imagen de archivo).

2019: un debut marcado por la sencillez

La primera aparición de la infanta Sofía en los premios tuvo lugar en 2019, cuando tenía 12 años. Para la ocasión, eligió un vestido de tweed beige, de corte recto y manga francesa, con detalles de encaje blanco en el cuello y los puños. Completó el conjunto con bailarinas plateadas y un peinado sencillo, en sintonía con la imagen juvenil que compartía entonces con su hermana.

La elección seguía una línea clásica, acorde con la edad de ambas y con el carácter solemne de la ceremonia. Leonor también apostó por un vestido de largo hasta la rodilla y unas bailarinas, aunque en su caso el diseño era azul claro. Los zapatos en tonos diferentes permitían distinguir sus estilismos sin renunciar a cierta coordinación entre las dos.

PUBLICIDAD

El presidente del Principado, Adrián Barbón, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía ovacionan a la Princesa Leonor tras su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019. (Damian Arienza - EUROPA PRESS).
El presidente del Principado, Adrián Barbón, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía ovacionan a la Princesa Leonor tras su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019. (Damian Arienza - EUROPA PRESS).

2020: el verde y la inspiración romántica

Un año después, Sofía comenzó a mostrar una faceta más personal. Su propuesta combinaba una falda midi de tul verde, con volumen y movimiento, y una blusa de plumeti con pequeños lunares. Las bailarinas a juego y una trenza lateral completaban un estilismo de aire romántico.

La elección destacaba por su frescura y por la combinación de texturas, sin perder la elegancia que exigía el acto. Frente a otras propuestas más sobrias, el conjunto aportaba un punto delicado y juvenil que se convertiría en una de las características recurrentes de sus primeros años en Oviedo.

El Rey Felipe VI; Doña Sofía; la Reina Letizia; la Princesa Leonor; y la Infanta Doña Sofía, a su llegada al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020. (Jorge Peteiro - Europa Press).
El Rey Felipe VI; Doña Sofía; la Reina Letizia; la Princesa Leonor; y la Infanta Doña Sofía, a su llegada al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020. (Jorge Peteiro - Europa Press).

2021: el tul rosa y la tendencia ‘balletcore’

En la edición de 2021, la infanta volvió a recurrir al tul, aunque esta vez en rosa pastel. El conjunto estaba formado por una falda midi de la firma Psophía y una camiseta negra con detalles brillantes de Felipe Varela, una prenda que había pertenecido a su madre.

El contraste entre el volumen de la falda y la sencillez de la parte superior dio como resultado una propuesta más contemporánea. Las bailarinas negras y el recogido bajo, ligeramente desenfadado, completaban un look que conectaba con una estética más bailarina. Sofía empezaba así a incorporar tendencias reconocibles sin abandonar su estilo natural.

La princesa Leonor y la infanta Sofía de España se retiran tras asistir a la ceremonia de los premios Princesa de Asturias 2021. (REUTERS/Vincent West)
La princesa Leonor y la infanta Sofía de España se retiran tras asistir a la ceremonia de los premios Princesa de Asturias 2021. (REUTERS/Vincent West)

2022: las lentejuelas anuncian una nueva etapa

El gran cambio llegó en 2022. Con 15 años, la infanta eligió un vestido azul de lentejuelas, de manga larga y diseño cruzado, que suponía una apuesta mucho más atrevida que sus elecciones anteriores. El brillo convertía la prenda en una opción especialmente adecuada para una ceremonia nocturna.

También hubo una novedad importante en el calzado: por primera vez en estos premios, Sofía dejó atrás las bailarinas y optó por unos zapatos de tacón bajo en azul. El peinado, una coleta pulida, reforzaba la imagen más adulta que comenzaba a proyectar.

Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia acompañada de sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, junto a la Reina Doña Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Raúl Terrel - Europa Press).
Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia acompañada de sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, junto a la Reina Doña Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Raúl Terrel - Europa Press).

2023: blanco y negro con un toque moderno

En 2023, la infanta apostó por un vestido midi en blanco y negro de la firma sevillana Cardié. El diseño incorporaba un escote geométrico y una abertura en la cintura, detalles que aportaban un aire moderno sin recurrir a excesos. Lo combinó con zapatos planos destalonados y un semirrecogido que dejaba parte de su melena lisa suelta.

La propuesta se diferenciaba de los vestidos románticos de sus primeras apariciones y confirmaba su interés por las líneas limpias y los contrastes de color. Al mismo tiempo, mantenía la comodidad como una de las claves de sus elecciones.

El Rey Felipe VI (c) preside junto a la reina Letizia, (2d) la Princesa Leonor (2i) y la infanta Sofía (d) la 43º edición de los Premios Princesa de Asturias, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/ Chema Moya
El Rey Felipe VI preside junto a la reina Letizia, la Princesa Leonor y la infanta Sofía la 43º edición de los Premios Princesa de Asturias, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Chema Moya).

2024: la blazer se convierte en protagonista

La edición de 2024 marcó otro giro. Sofía eligió un conjunto de inspiración británica formado por una blazer con estampado príncipe de Gales y detalles brillantes, un top satinado y pantalones negros de corte amplio. Los zapatos bajos, similares a los que lució Leonor, aportaban continuidad al conjunto familiar.

El estilismo reflejaba una imagen más madura y versátil, alejada de los vestidos de sus primeras apariciones. Con la chaqueta como pieza central, la infanta demostró que también podía encontrar su identidad en la sastrería y en prendas de fondo de armario. El maquillaje, más marcado que en sus primeros años, acompañaba esa evolución.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía a la salida del Hotel Reconquista para dirigirse al Teatro Campoamor ante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024'. (José Ruiz - Europa Press).
La Princesa Leonor y la Infanta Sofía a la salida del Hotel Reconquista para dirigirse al Teatro Campoamor ante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024'. (José Ruiz - Europa Press).

2025: el burdeos y las transparencias marcan su estilo

En 2025, la infanta Sofía volvió a acompañar a su hermana con un estilismo que reflejaba su progreso hacia una imagen más sofisticada. Para la ocasión, eligió el modelo Ámbar de la firma española Miphai, un vestido burdeos confeccionado en crepé, con escote cuadrado, falda asimétrica y una capa de gasa vaporosa que aportaba movimiento al conjunto.

Fiel a su preferencia por la comodidad, prescindió de los tacones y optó por unas bailarinas destalonadas en tono nude de Pretty Ballerinas. Completó el look con un semirrecogido sencillo y el anillo de Karen Hallam de su madre, la reina Letizia, una joya que ambas comparten. Con esta elección, Sofía confirmó su apuesta por la moda española y por diseños que combinan elegancia y frescura juvenil.

La Infanta Sofía a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)
La Infanta Sofía a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)

Temas Relacionados

Premios Princesa de AsturiasPremios Princesa de Asturias 2026Infanta SofíaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La salud de los españoles empeora: colesterol, alergias y depresión afectan cada vez a más personas

La Encuesta de Salud de España 2025 muestra peores indicadores de salud en la población

La salud de los españoles empeora: colesterol, alergias y depresión afectan cada vez a más personas

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

El sindicato acusa a las plataformas de prácticas comerciales desleales y advierte de que etiquetar como “ocupadas” viviendas en diferentes situaciones jurídicas busca fomentar un discurso estigmatizante que justifique los desalojos

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

Pedro Sánchez pierde a Alfredo Díaz, el guionista que aportaba humor a sus discursos, en plena campaña

El antiguo monologuista de Paramount Comedy trabajaba en el entorno del presidente desde 2018 y ahora se incorpora a La Séptima

Pedro Sánchez pierde a Alfredo Díaz, el guionista que aportaba humor a sus discursos, en plena campaña

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

A la fuga un hombre tras apuñalar a su expareja en Benicarló (Castellón): la Guardia Civil busca al agresor

La mujer ha sido trasladada al hospital y se encuentra estable

A la fuga un hombre tras apuñalar a su expareja en Benicarló (Castellón): la Guardia Civil busca al agresor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

ECONOMÍA

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”