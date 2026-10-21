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Muere un trabajador de 56 años en Galicia tras ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba labores de desbroce

El operario realizaba trabajos forestales en un municipio de Ourense cuando alcanzó un nido de insectos, que se colaron bajo su traje de protección

Helicóptero medicalizado, imagen de archivo. (Urxencias Sanitarias Galicia)
Helicóptero medicalizado, imagen de archivo. (Urxencias Sanitarias Galicia)
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Un hombre de 56 años ha fallecido este miércoles en la comarca de Valdeorras (Ourense) tras sufrir el ataque masivo de un enjambre de avispas mientras realizaba labores de limpieza y desbroce en el monte como alumno de un programa de empleo. La víctima era originaria del municipio de O Porriño (Pontevedra), aunque llevaba años afincada en la localidad de Manzaneda.

El accidente mortal sucedió sobre las 12:00 horas en el término municipal de Larouco, concretamente en un tramo de pista forestal entre esta localidad y Seadur. En la zona operaba un grupo de trabajadores vinculado a un programa público de empleo en el que participan cuatro ayuntamientos de la comarca —Larouco, Manzaneda, O Bolo y San Xoán de Río— centrado en la conservación del entorno natural.

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Mientras desbrozaba la maleza, el operario alcanzó accidentalmente un enjambre oculto en la vegetación, lo que desencadenó la salida masiva de las avispas. Aunque el trabajador llevaba puesto el traje de seguridad reglamentario, los insectos lograron colarse por debajo de la indumentaria y por la careta de protección, sufriendo múltiples picaduras incluso en la zona de la garganta, según ha adelantado La Voz de Galicia.

Despliegue de los servicios de emergencia

Sus propios compañeros dieron la alarma de inmediato al 061 al comprobar la gravedad de lo ocurrido, quedando registrado el aviso en la central del 112 Galicia a las 12:10 horas. Ante el estado del trabajador, el servicio de emergencias movilizó una ambulancia, al equipo sanitario del centro de salud local, a efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras y a Protección Civil de Larouco, además de activar el helicóptero medicalizado con base en Ourense para agilizar el traslado.

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Nido de avispa asiática. (Imagen: X/Guardia Civil)
Nido de avispa asiática, imagen de archivo. (X/Guardia Civil)

Debido a que el suceso ocurrió en un paraje de difícil acceso, los medios asistenciales tuvieron que desplazarse hasta el punto exacto para atender al afectado. Los efectivos le practicaron maniobras de reanimación cardiorrespiratoria durante unos 45 minutos, pero no pudieron salvarle la vida y terminaron confirmando su fallecimiento en el propio lugar, según detallaron desde Protección Civil de Larouco.

Hasta la pista forestal se desplazaron también varias patrullas de la Guardia Civil para asegurar el entorno, custodiar el cuerpo e instruir las diligencias correspondientes. Los agentes permanecieron en el lugar a la espera de la llegada de la comisión judicial para proceder al posterior levantamiento del cadáver y dar inicio a la investigación que esclarecerá las circunstancias exactas del suceso.

El desenlace ha provocado un profundo impacto en la comarca de Valdeorras y en los cuatro municipios que integran el programa de empleo.“Fue todo rapidísimo y no fueron capaces de salvarlo”, lamentó el alcalde de Manzaneda, Pedro Yáñez, en declaraciones recogidas por La Voz de Galicia. Tanto el regidor como la alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela, mostraron su consternación por lo ocurrido y trasladaron sus condolencias ante la pérdida del trabajador.

Aunque por el momento no se ha determinado la especie concreta de avispa que causó el ataque de este miércoles, este tipo de accidentes vuelve a poner el foco en la presencia de la avispa asiática (Vespa velutina) en la comunidad. El pasado año, Galicia registró una trágica racha en la que tres personas perdieron la vida en apenas dos semanas tras sufrir picaduras de este tipo de avispas mientras realizaban labores agrícolas.

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