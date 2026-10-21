Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla (Francisco J. Olmo / Europa Press)

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El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura si llega al Gobierno y ha anunciado un paquete de medidas fiscales, avales públicos y cambios regulatorios para facilitar la compra y el alquiler. Durante un acto de precampaña en Sevilla junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, ha explicado que su objetivo pasa por crear “una nueva generación de propietarios” en España.

La propuesta incluye bonificaciones en el impuesto sobre la renta durante los primeros cuatro años de cotización, una “hucha hogar joven” con ventajas fiscales, avales de hasta el 100% del valor de la primera vivienda y una rebaja del 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA para compradores de hasta 40 años.

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Feijóo ha asegurado que un joven que compre una vivienda de 250.000 euros tras cinco años de trabajo podría ahorrar hasta 25.000 euros en impuestos y necesitar 50.000 euros menos para formalizar la hipoteca.

(Noticia en ampliación)