Ya toca poner la calefacción: hasta 1.283 euros de gasto extra para las familias por calentar la casa este invierno

Una mujer ajusta el termostato digital a 21 grados centígrados en el salón de su casa en invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando bajan las temperaturas, encender la calefacción supone, como cada año, añadir un gasto más al presupuesto de los hogares españoles. Calentar una vivienda puede costar hasta 1.283 euros este invierno, según una estimación de Roams para una casa unifamiliar -ubicada en el interior penisular- con calefacción de gas y una tarifa del mercado libre.

La diferencia entre familias puede superar los 1.000 euros. Un piso de la zona mediterránea con calefacción eléctrica y tarifa regulada tendría un gasto estimado de 245 euros en el mismo periodo, que abarca desde la segunda mitad de octubre hasta finales de marzo.

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La cifra dependerá de dónde se viva, del tipo de vivienda, de la energía utilizada y del contrato. El estudio sitúa el gasto medio en 741,61 euros para los hogares con calefacción de gas y en 511,83 euros para los que usan sistemas eléctricos. Son cálculos elaborados con consumos medios y precios de referencia.

Vivir en una casa del interior de España eleva el gasto

El tipo de vivienda explica parte de la diferencia en el desembolso final. El gasto medio estimado de calefacción con gas ronda los 421 euros en los pisos y se acerca a 779 euros en las viviendas unifamiliares, un 84% más. En los sistemas eléctricos, el cálculo pasa de unos 252 euros en los pisos a 552 euros en las casas unifamiliares.

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También influye el clima. La clasificación empleada en el estudio sitúa a la zona continental como la de mayor gasto medio: 697 euros para quienes se calientan con gas y 488 euros para los hogares con electricidad. En la zona atlántica, las cifras bajan a 599 y 416 euros, respectivamente; en la mediterránea, a 504 y 304 euros.

La diferencia refleja que los hogares de las provincias interiores necesitan más energía para mantener una temperatura confortable durante los meses fríos. A ello se suma que una vivienda unifamiliar suele requerir más calefacción que un piso, aunque el resultado final depende también del aislamiento y de los hábitos de cada hogar.

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La tarifa contratada es clave

La tarifa contratada es otro de los elementos que cambian la factura estimada. El precio del consumo de gas utilizado en el cálculo es de 0,050427 euros por kWh en el mercado regulado y de 0,08588 euros por kWh en el libre.

La diferencia se aprecia, sobre todo, en un piso de la zona interior. Con IVA, el gasto estimado sería de 524,04 euros con la tarifa regulada, frente a 797,50 euros con una oferta del mercado libre. Son 273,46 euros más por el mismo consumo de calefacción.

En una vivienda unifamiliar de la zona atlántica, la diferencia sube a 433,28 euros: de 839,92 euros en el mercado regulado a 1.273,20 euros en el libre, según el estudio de Roams.

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En electricidad, la brecha entre las opciones analizadas es menor. La estimación sitúa el gasto medio de la tarifa regulada en 502,12 euros y el de una tarifa estable del mercado libre en 521,54 euros.

La estimación no sustituye a la factura de cada hogar

El cálculo utiliza consumos medios de calefacción recogidos en los informes SPAHOUSEC I y II del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). También incorpora precios de energía, términos fijos e impuestos aplicados en las tablas.

La factura real puede alejarse de esas referencias. Los metros de la vivienda, su aislamiento, las horas de uso, la temperatura elegida, la potencia contratada y las condiciones particulares de cada tarifa determinarán cuánto terminará pagando cada familia durante el invierno.

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