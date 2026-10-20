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El creador del mapa de la acampada de Sol con las ‘nuevas’ calles, plazas y salidas de emergencia: “Ahora lo que hacemos es gestionar las tiendas libres”

Alejandro ha impulsado desde dentro de la acampada un mapa que ha terminado por dibujar una ciudad improvisada dentro de la Puerta del Sol

Descubre la compleja organización y el funcionamiento diario de la acampada de la Puerta del Sol. Este vídeo explora las diversas comisiones, desde la planificación urbana hasta la distribución de alimentos, que sostienen esta comunidad.

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La acampada de la Puerta del Sol cumplirá un mes de su inicio el próximo sábado y nadie parece querer retirar su tienda de campaña. Dentro del kilómetro cero se ha levantado una propia ciudad dentro de la capital española, con calles, avenidas, plazas y rotondas que llevan al comedor, a la enfermería, al barbero o a la ferretería.

Moverse dentro del campamento requiere un mapa para no perderse, y fue Alejandro el que se animó a llevar tal ardua tarea. El joven llegó el pasado lunes 28 de septiembre a la Puerta del Sol y, una vez instalada su tienda, comenzó a esbozar en un cuaderno el callejero de la acampada.

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Alejandro, creador del mapa de la acampada en Sol.
Alejandro, creador del mapa de la acampada en Sol. (Infobae)

Alejandro no tiene estudios en Urbanismo ni Cartografía, pero el crear estos mapas es desde hace tiempo su hobby personal. “Me puse a dibujar un mapita en mi libreta para mí, porque yo cuando voy de acampadas o de festivales como que me gusta hacer un mapa para mí. Y a la gente le empezó a interesar qué estabas haciendo. Empecé a ser conocido como ‘el del mapa’”, cuenta a Infobae. Su pequeña iniciativa pasó a convertirse en un mapa oficial de la acampada y en una Comisión de Urbanismo que controla dónde se coloca cada tienda nueva para mantener espacios de paso y acceso a vehículos de emergencia, de ser necesario.

Así se organiza la acampada de Sol

Vista del cartel de una de las calles inventadas por los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid
Vista del cartel de una de las calles inventadas por los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid. (Rodrigo Jiménez/Efe)

La labor del mapa no fue de un solo hombre. “Entre medias había otros dos grupos de personas. Uno que estaba poniendo nombres de calles en cartones y otro grupo que todas las mañanas, después de que las tiendas llegasen por la noche y se pusieran de forma desordenada, las redistribuía por la mañana”, explica Alejandro.

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Estos tres focos de gente se juntaron para crear lo que hoy se conoce dentro de la acampada como la Comisión de Urbanismo. “Ahora lo que hacemos es gestionar las tiendas libres y se las tratamos de asignar a personas en situación vulnerable o personas sin tienda; la gente que viene con tienda, pues le damos hueco”, cuenta.

La tarea no queda ahí, indica el acampado. Deben controlar que haya salidas de emergencia o que haya espacio para que cada colectivo dentro de la movilización pueda desarrollar sus propias iniciativas. Se plantean, por el momento, iniciar una escuela, un plató de televisión o incluso una biblioteca.

Mapa de la acampada en la Puerta del Sol. (Martín Vulcano/Infobae)
Mapa de la acampada en la Puerta del Sol. (Martín Vulcano/Infobae)

No es la única comisión que existe bajo los toldos improvisados de Sol. Se ha creado una Comisión de Cuidado, para dar primeros auxilios a los acampados; una de Comunicación, para lanzar su mensaje a los medios; otra de Mediación, para resolver pequeñas rencillas que puedan aparecer tanto dentro como fuera...

Las decisiones sobre plazas, calles y tiendas corresponden, no obstante, a los propios acampados. “Las vecindades son el órgano que controla lo que pasa en su vecindad y las comisiones estamos de apoyo”, cuenta Alejandro. Son estos nuevos vecinos los que nombran las calles, las plazas o los pequeños negocios que van surgiendo en la acampada.

Un mes acampados en Sol

A pocos días de cumplir el mes de acampada, los cientos de manifestantes resisten esta semana en la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda. La movilización continúa pese al frío y la lluvia que ha caído en Madrid este fin de semana. A la plaza se acercan miles de curiosos, algunos con mensajes de ánimo y donaciones; otros con críticas y consignas de odio, que piden que se retiren las tiendas.

Los acampados reclamaban inicialmente al Gobierno la aprobación de medidas urgentes para frenar los desahucios y facilitar el acceso a una vivienda asequible, entre ellas la renovación de los contratos de alquiler y la suspensión de los desalojos cuando las personas vulnerables carezcan de una alternativa habitacional.

Una persona toma una fotografía de la entrada acordonada de la estación de metro Sol. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Una persona toma una fotografía de la entrada acordonada de la estación de metro Sol. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Con la convocatoria de elecciones, la movilización se mantiene pese a los llamamientos desde el Ejecutivo madrileño a despejar la Puerta del Sol. El conflicto con el equipo de Isabel Díaz Ayuso se intensificó el pasado viernes, cuando la Comunidad de Madrid ordenó el cierre de la estación de Metro de Sol para realizar trabajos de limpieza por las presuntas condiciones de insalubridad derivadas de la acampada.

La decisión provocó la protesta de los propios sindicatos de los trabajadores del transporte público, que aseguraron desconocer esta situación de insalubridad. “No nos han entregado las mediciones que dicen haber realizado por parte del Servicio de Prevención, como se hace normalmente en estas ocasiones. Nos desvinculamos completamente de esta decisión”, expresaron en un comunicado. El metro volvió a abrir durante la noche del sábado.

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