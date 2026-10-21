La jueza que investiga lo sucedido en Ceuta pide al Ministerio de Defensa que aclare si buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas y si hay grabaciones

Un ferry cerca de Ceuta. (Europa Press)

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La jueza María Tardón ha pedido al Ministerio de Defensa que confirme si buques militares marroquíes entraron en aguas españolas próximas a Ceuta durante la crisis migratoria del pasado julio y que aporte las grabaciones que puedan documentar esos movimientos. La magistrada quiere conocer también las fechas y los horarios de las posibles incursiones, si hubo interacciones con unidades españolas y si se han producido nuevos episodios desde entonces.

En un auto fechado este miércoles, 21 de octubre, la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia requiere esta información a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). La comprobación abarca el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 10 de agosto, coincidiendo con los días previos y posteriores a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

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La jueza descarta investigar por ahora las comunicaciones militares y diplomáticas

La decisión llega después de que Iustitia Europa, que ejerce la acusación popular en la causa, solicitara investigar la posible presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas. Sin embargo, Tardón rechaza la mayor parte de las diligencias propuestas y limita por ahora las pesquisas a comprobar si se produjeron las incursiones y en qué circunstancias. Entre otras medidas, la acusación pidió registros de radar y vigilancia marítima, documentación operativa de la Armada, comunicaciones entre ambos países e informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. También solicitó información a organismos europeos, como Frontex y el Centro de Satélites de la Unión Europea.

La magistrada considera que estas peticiones son desproporcionadas y carecen, en el estado actual de la causa, de suficiente utilidad procesal. El auto subraya que no consta ningún elemento objetivo que permita afirmar que la eventual presencia de buques marroquíes tuviera relación con la organización o ejecución de la entrada masiva de migrantes.

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Llegada de una lancha de las fuerzas de seguridad marroquíes a la zona del espigón cercano a la frontera con Ceuta. (Antonio Sempere / Europa Press)

La jueza advierte, además, de que parte de la documentación solicitada afecta a información militar operativa, inteligencia y comunicaciones diplomáticas que podrían estar clasificadas. Por ello, sostiene que su obtención exigiría una justificación reforzada y, cuando corresponda, la previa desclasificación.

Tardón considera, en cambio, que sí resulta pertinente una comprobación concreta sobre la existencia de las incursiones. La respuesta de Defensa permitirá valorar si hay una base suficiente para acordar nuevas diligencias, sin que el auto descarte una futura ampliación de la investigación.

El Gobierno reconoció los incidentes navales

La presencia de buques militares marroquíes en aguas próximas a Ceuta trascendió públicamente el 12 de octubre, cuando El País informó de que una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos habían navegado por aguas bajo soberanía española durante los días de la entrada masiva de migrantes. Según las fuentes consultadas por el diario, las incursiones se prolongaron durante los primeros días de agosto y las maniobras estuvieron a punto de provocar una colisión entre embarcaciones de ambos países.

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Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que se habían producido incidentes entre las dos armadas y aseguró que la situación se había resuelto mediante contactos “al máximo nivel”. El jefe del Ejecutivo evitó establecer una relación entre los movimientos navales y la llegada de migrantes.

El líder del partido político cuestiona la respuesta del Gobierno y reclama esclarecer qué información tenían los servicios de inteligencia antes de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Según la información publicada por El País, España desplegó el buque de acción marítima Rayo y las fragatas Santa María y Navarra para reforzar la vigilancia de la zona. Iustitia Europa pidió posteriormente que se investigara qué unidades intervinieron, qué autoridades españolas conocieron los movimientos y qué decisiones se adoptaron.

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En su auto, Tardón reconoce que tanto el presidente como miembros del Gobierno admitieron públicamente la existencia de incursiones, aunque sin ofrecer todos los detalles. Esa circunstancia justifica, a su juicio, comprobar los hechos, pero no permite dar por acreditado que los movimientos de la Armada marroquí formaran parte de la organización de la entrada masiva de migrantes.