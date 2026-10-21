Ayuso y Milei se reunirán esta tarde, pero la presidenta evita que sea en la sede de Sol: lo harán en el Canal de Isabel II

Ayuso se reunirá este miércoles por la tarde con Milei (Europa Press)

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este miércoles a las 17 horas al presidente argentino, Javier Milei, en la Sala Canal de Isabel II. La reunión se celebrará fuera de la Puerta del Sol en plena controversia por la acampada por la vivienda, aunque el Gobierno regional vincula el uso puntual de este espacio también con las obras de mantenimiento en la Real Casa de Correos.

El encuentro contará con cobertura institucional, pero no incluirá atención a los medios de comunicación. La Comunidad de Madrid distribuirá información después de la cita, que será la segunda reunión entre ambos dirigentes en la capital desde que Ayuso entregó a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en junio de 2024.

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La elección de las dependencias del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí, llega un día después de que el Ejecutivo madrileño confirmara que busca instalaciones alternativas para actos y reuniones puntuales ante las dificultades para desarrollar la actividad institucional en la sede de la Presidencia regional.

La acampada y las obras condicionan la actividad institucional

La reunión entre Ayuso y Milei tendrá lugar mientras continúa la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde hace casi cuatro semanas. Los manifestantes reclaman medidas contra los desahucios y para facilitar el acceso a la vivienda.

El Gobierno autonómico considera que la protesta, junto con otras concentraciones celebradas en el entorno, altera la actividad habitual de la Real Casa de Correos. Fuentes regionales habían alegado este martes problemas de seguridad para la recepción de visitas y la celebración de actos, además de las obras previstas en el edificio.

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Vista general de la acampada en la Puerta del Sol, a 13 de octubre de 2026. (Eduardo Parra - Europa Press)

La Comunidad sostiene que la Sala Canal funcionará como un espacio de apoyo y que la Real Casa de Correos continuará como sede oficial de la Presidencia madrileña. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que el Ejecutivo llevaba desde comienzos de año en busca de dependencias para los traslados ocasionales de la presidenta.

“Son trabajos continuos de mantenimiento y de mejora que, en ocasiones, hacen difícil poder celebrar reuniones o visitas institucionales”, ha afirmado García Martín tras el Consejo de Gobierno, que este miércoles se ha reunido también en las instalaciones del Canal.

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El choque por el cierre del Metro

La acampada ha generado disputas entre la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Transportes. El Ejecutivo regional cerró de forma temporal la estación de Metro de Sol durante el último fin de semana tras alegar problemas de salubridad en zonas de ventilación situadas bajo la plaza.

La Comunidad atribuyó esa situación a residuos y a niveles elevados de amoníaco, y avisó de que podría ordenar nuevos cierres si los controles vuelven a detectar incidencias. La decisión provocó un choque con otras administraciones, que cuestionaron la medida mientras permanecía operativa la estación de Cercanías, cuyas instalaciones comparten parte del espacio.

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La Comunidad asegura que cerrará Sol "si vuelven a encontrar problemas de salubridad" y exige desalojar acampada (Europa Press)

Ayuso también ha reclamado el desalojo de la acampada y ha criticado sus efectos sobre el entorno de la Puerta del Sol. La protesta ha sumado las quejas de comerciantes, mientras los convocantes insisten en que mantendrán sus demandas sobre vivienda y desahucios.

El posible traslado de la actividad institucional ha abierto, a su vez, otro debate político. Más Madrid ha cuestionado que la Comunidad busque ahora espacios alternativos cuando adquirió un inmueble en Chamberí para acoger de forma temporal oficinas de la Presidencia durante futuras intervenciones en la sede de Sol.

La agenda de Milei en Madrid

La cita con Ayuso forma parte de la agenda de Milei en Madrid. El mandatario argentino ha participado este miércoles en un desayuno informativo, donde ha arremetido contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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También tenía previsto reunirse en la Fundación Disenso con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de esa entidad, Jorge Martín Frías. La agenda no contemplaba un encuentro con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

Milei ha intervenido además en la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos. Colectivos universitarios han convocado una protesta contra su presencia.

Desde el Partido Popular, la portavoz de campaña, Ester Muñoz, ha defendido el encuentro entre la presidenta madrileña y el jefe de Estado argentino por los vínculos económicos, sociales y culturales entre ambos países. La reunión de esta tarde será sin declaraciones a la prensa y la Comunidad de Madrid informará después sobre su contenido.

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