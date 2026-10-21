José Abellán, cardiólogo: “Los esteroides anabólicos son mucho más dañinos que el tabaco. Hay mucha gente joven muy fastidiada”

Montaje Infobae en el que aparece José Abellán.

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El ejercicio físico es, sin duda, una de las mejores opciones para cuidar nuestra propia salud. Tanto la actividad cardiovascular como la ganancia de masa muscular son dos facetas que influyen directamente en nuestra calidad de vida, motivo por el que disciplinas como el gimnasio o el entrenamiento híbrido han ganado fuerza en los últimos años.

Sin embargo, no todo el mundo que entrena lo hace pensando en su salud. Para algunas personas, conseguir un cuerpo musculado y mantener un porcentaje bajo de grasa corporal se convierte en la principal meta, aunque eso no siempre significa estar más sano. En este contexto, los esteroides anabolizantes se utilizan para acelerar el desarrollo muscular y mejorar la apariencia física, pero su consumo puede tener consecuencias graves para el organismo.

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A pesar de las advertencias de diferentes expertos en la materia y los estudios que se han publicado, su uso ha aumentado en los últimos años. Una de las personas que advierte de este alarmante auge es José Abellán, que ha comparado los efectos de esta sustancia con los del tabaco.

“Lo que estoy viendo es que gente muy joven está muy fastidiada y ni siquiera el tabaco con tan poco tiempo de exposición hace tanto daño”, afirma el experto, que pone el foco en la rapidez con la que aparecen las consecuencias de su consumo. Según explica, algunos usuarios comienzan a tomar estas sustancias siendo jóvenes y, pocos años después, ya presentan síntomas, pese a llevar relativamente poco consumiéndolas.

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La comparación con el tabaco busca poner de relieve este impacto, aunque los riesgos dependen de factores como las sustancias utilizadas, las dosis y el tiempo de consumo. Los esteroides anabolizantes pueden alterar el funcionamiento del sistema cardiovascular y provocar complicaciones que van más allá de los cambios físicos que persiguen quienes los toman.

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Peligros de los anabolizantes para la salud

Los esteroides anabolizantes no solo modifican la apariencia física, sino que también pueden alterar el funcionamiento de distintos órganos. Uno de los ámbitos que más preocupa es la salud cardiovascular. Su consumo se asocia con un aumento de la presión arterial y alteraciones del colesterol, factores que elevan el riesgo de sufrir complicaciones como un infarto de miocardio o un ictus. Además, estas sustancias pueden favorecer la formación de coágulos sanguíneos y provocar daños en el músculo cardíaco.

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El hígado y los riñones también pueden verse afectados. El uso indebido de estas sustancias se ha relacionado con lesiones hepáticas y daño renal, que en los casos más graves pueden comprometer el funcionamiento de estos órganos. El riesgo depende, entre otros factores, del tipo de producto utilizado, la dosis y la duración del consumo.

Otro de los efectos importantes se produce en el sistema hormonal. En los hombres, los anabolizantes pueden reducir la producción de espermatozoides, provocar infertilidad, disminuir el tamaño de los testículos y favorecer el desarrollo de tejido mamario. En las mujeres, pueden causar alteraciones menstruales, aumentar el vello facial y corporal y provocar una voz más grave, un cambio que puede ser irreversible. Ambos sexos pueden experimentar acné intenso y caída del cabello.

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Las consecuencias tampoco se limitan al plano físico. El consumo de estas sustancias se ha asociado con cambios de humor, irritabilidad, mayor agresividad y otros problemas psicológicos. Además, pueden generar dependencia, de modo que dejar de tomarlas es difícil y es recomendable hacerlo bajo la supervisión de expertos.

La interrupción del consumo también puede provocar síntomas como ansiedad, cansancio intenso y depresión. Por tanto, los efectos de los anabolizantes van mucho más allá de los cambios visibles en el espejo y pueden afectar a la salud a corto y largo plazo.