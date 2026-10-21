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Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

La Casa Real aplica ese criterio en las visitas de jefes de Estado extranjeros

El Rey Felipe VI junto al presidente electo de Argentina, Javier Milei. (X / CASA REAL)
El Rey Felipe VI junto al presidente electo de Argentina, Javier Milei. (X / CASA REAL)
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El presidente de Argentina, Javier Milei, intentó incluir una reunión con el rey Felipe VI en su visita a Madrid, pero la Casa Real le recordó que la práctica institucional española requiere que un encuentro con el jefe del Estado esté acompañado por una cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El interés fue trasladado de manera informal por el Gobierno argentino al Palacio de la Zarzuela, según fuentes de la Casa del Rey recogidas por EFE. La respuesta fue la misma que en anteriores visitas de Milei a España, ya que para recibir a un jefe de Estado extranjero, el rey mantiene una agenda coordinada con el Ejecutivo.

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La condición impedía que el mandatario argentino se reuniera solo con Felipe VI durante esta visita. Milei no tiene previsto un encuentro con Sánchez y ha vuelto a cargar contra el jefe del Gobierno español durante un foro celebrado este miércoles en Madrid.

La condición institucional que impidió la audiencia

Las fuentes de la Casa Real indican que el Ejecutivo argentino manifestó su interés por un encuentro con Felipe VI, aunque no presentó una solicitud formal de audiencia. Zarzuela respondió que la práctica habitual establece que una reunión con el rey debe incluir también un encuentro con el presidente del Gobierno.

El criterio afecta a las visitas de mandatarios extranjeros y condiciona las audiencias institucionales con el monarca. En el caso de Milei, la ausencia de una cita con Sánchez dejó fuera de la agenda el encuentro con el rey.

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Durante un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente argentino se ha referido a esa posibilidad y ha afirmado que mantiene una “excelente relación” con Felipe VI. “Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey”, ha declarado.

Milei y Felipe VI. (REUTERS/Luisa Gonzalez)
Milei y Felipe VI. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Milei ha sostenido además que espera poder reunirse con el monarca en otro viaje a España. El mandatario ha afirmado que la falta de una audiencia no responde a una cuestión de voluntad, sino a “imposibilidad de agendas”.

La negativa del presidente argentino a verse con Sánchez ha quedado expuesta en sus declaraciones públicas. Milei ha llamado “impresentable dictador” al líder socialista y ha considerado que el liberalismo debe sacar a los socialistas “a patadas”.

También ha asegurado que no está dispuesto a reunirse con el presidente del Gobierno español. Las expresiones se han sumado a una serie de cruces entre ambos dirigentes que ya habían provocado tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Madrid.

Una agenda en Madrid sin reuniones con el Gobierno español

La visita de Milei se desarrolla sin contactos con el Ejecutivo español. La agenda incluye actividades académicas, encuentros con referentes políticos y reuniones con organizaciones vinculadas a sectores de derecha.

El presidente argentino ha participado este miércoles en un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox. Por la tarde, se encontrará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha mantenido sintonía política con Milei desde su llegada a la Presidencia argentina. El encuentro entre ambos forma parte de una escala madrileña que no contempla actos en el Palacio de la Moncloa ni reuniones con miembros del Gobierno de Sánchez.

El presidente de Argentina, Javier Milei, sostiene una videollamada a través de un teléfono móvil con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante su estancia en Madrid. En la sala se encuentran presentes acompañantes en traje formal junto a una bandera de España.

Milei ha intentado diferenciar su vínculo con el rey del conflicto que mantiene con el Gobierno español. El mandatario ha recordado que ha coincidido con Felipe VI en actos de investidura celebrados en otros países y aseguró que conserva una buena relación personal con el monarca.

No obstante, la Casa Real mantuvo su criterio protocolar y no programó una audiencia independiente. La posición de Zarzuela deja sin reunión oficial a Milei y Felipe VI durante esta nueva visita del presidente argentino a Madrid.

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