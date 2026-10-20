PSG - FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El Parque de los Príncipes será el escenario este martes de un enfrentamiento de máxima exigencia entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. Ambos equipos llegan a la cita en un gran momento y con la confianza que otorgan sus dos victorias en las primeras jornadas europeas. Con seis puntos en su casillero, franceses y catalanes comparten la parte alta de la clasificación y afrontan un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de liderar la competición.

El conjunto dirigido por Luis Enrique intentará aprovechar el factor campo para imponerse ante su afición, mientras que los hombres de Hansi Flick buscarán prolongar su buena dinámica lejos de Barcelona. La igualdad entre ambos equipos añade todavía más interés a un choque que promete intensidad y alternativas. Una victoria permitiría al ganador tomar ventaja en la clasificación y reforzar sus opciones de terminar entre los primeros puestos de esta nueva fase de la Champions. Con el liderato en juego, el margen de error será mínimo en París.