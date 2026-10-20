PSG - FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

El Parque de los Príncipes será el escenario este martes de un enfrentamiento de máxima exigencia entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. Ambos equipos llegan a la cita en un gran momento y con la confianza que otorgan sus dos victorias en las primeras jornadas europeas. Con seis puntos en su casillero, franceses y catalanes comparten la parte alta de la clasificación y afrontan un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de liderar la competición.
El conjunto dirigido por Luis Enrique intentará aprovechar el factor campo para imponerse ante su afición, mientras que los hombres de Hansi Flick buscarán prolongar su buena dinámica lejos de Barcelona. La igualdad entre ambos equipos añade todavía más interés a un choque que promete intensidad y alternativas. Una victoria permitiría al ganador tomar ventaja en la clasificación y reforzar sus opciones de terminar entre los primeros puestos de esta nueva fase de la Champions. Con el liderato en juego, el margen de error será mínimo en París.
En pocas líneas:
El FC Barcelona aterriza este martes en el Parque de los Príncipes para enfrentarse al PSG, el titán entre los titanes de Europa. El club parisino ha convertido la Champions en su competición por excelencia al conquistarla durante las dos últimas ediciones. Los azulgranas saben lo que es vencer al equipo francés, lo han hecho en el pasado, incluso con una remontada histórica. Sin embargo, esta vez se enfrentan a dos de sus exjugadores, que llegan a la cita, con apariencia de final, con sed de venganza tras haber salido del Camp Nou por la puerta de atrás.
El FC Barcelona regresa a París bajo el contexto de la Champions. Lo hará sin Messi, tampoco Sergi Roberto ni Piqué o Busquets, algunos de los protagonistas de la mágica noche azulgrana de hace nueve años. Será en una ciudad en llamas con un equipo liderado por Lamine Yamal, con Pedri, batuta en mano, o Cubarsí defendiendo la portería. Al otro lado se encontrarán con el vigente campeón del Viejo Continente: el PSG de Luis Enrique, un equipo incontestable en la competición europea desde hace dos años. La historia la escribieron en el pasado los azulgranas, que quieren volver a repetir la gesta.
El Parque de los Príncipes acoge este martes una de las grandes citas de la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El Paris Saint-Germain y el FC Barcelona se enfrentan en la capital francesa con un objetivo compartido: prolongar su pleno de victorias en Europa y dar un golpe sobre la mesa en la pelea por el liderato. Los dos equipos suman seis puntos después de ganar sus dos primeros compromisos continentales, por lo que el resultado puede marcar diferencias en la clasificación.
¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este martes vuelve la competición de las estrellas, con la Champions, y lo hace con una cita digna de una final: PSG - FC Barcelona. Los dos titanes de Europa se verán las caras con el Parque de los Príncipes como escenario del encuentro entre dos jugadores sedientos de venganza con su exequipo.