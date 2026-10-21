“Fanático”: Pedro Sánchez responde a Milei con una canción de Lali Espósito después de que el presidente argentino le llamase “impresentable dictador”

El presidente del Gobierno publica una foto con la canción "Fanático", de la artista Lali.

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La visita a España del presidente argentino, Javier Milei, en plena precampaña electoral no ha pasado desapercibida. El aterrizaje del mandatario ha pillado al presidente del Gobierno en modo carretera y manta rumbo a Burgos, donde tiene previsto asistir esta tarde a un mitin de precampaña del PSOE.

Pero eso no ha evitado que se haga evidente la nula sintonía entre ambos. A primera hora de la mañana ya se produjo el choque. Minutos después de que el presidente argentino calificara a Sánchez de “impresentable dictador” y considerase que el liberalismo debe sacar a los socialistas “a patadas”, el presidente del Gobierno español respondió con una imagen de su teléfono mientras escuchaba “Fanático”, una canción de pop rock de la artista argentina, Lali Espósito. “De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió Sánchez en un mensaje publicado en X.

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¿Qué mensaje esconde esta canción? La propia artista argentina lo ha explicado en infinidad de entrevistas: el “fanático” al que se refiere es el propio presidente argentino, a quien llama ‘El Peluca’. Estas referencias, aunque sutiles, se repiten en varios versos de la canción, donde se recuerdan algunos de sus encontronazos públicos. Y también en el videoclip, donde se muestra a Espósito frente a varias personas que intentan imitarla o actúan como detractoras. Entre ellas aparece un hombre con patillas blancas postizas que parece representar a Milei.

Lali Espósito presentó su nueva canción con videoclip titulada “Fanático”

Espósito ha protagonizado varios enfrentamientos públicos con el presidente argentino desde que este salió elegido en las elecciones primarias (previas a las presidenciales) en agosto de 2023. Tras confirmarse que Milei, líder del partido La Libertad Avanza, se impuso como el candidato más votado, Espósito comentó en sus redes: “Qué peligroso. Qué triste”. La respuesta llegaría a través del mandatario, quien reaccionó: “Perdón, no sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones, o escucho ópera”.

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En una entrevista radiofónica posterior, ya con el revuelo montado, el presidente argentino volvería a ser preguntado por la artista: “No la conozco”, reiteró. Este choque quedó documentado en la canción “Fanático”, donde la artista escribió: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy”.

Milei se reúne con Ayuso y vuelve a evitar a Sánchez por sexta vez

Tras su intervención en el desayuno informativo, Milei asiste este miércoles en Madrid a un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y a una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y se reunirá esta tarde con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

De nuevo, al igual que en los seis viajes anteriores desde que llegó a la Casa Rosada, no se reunirá con el mandatario español. Desde el Gobierno argentino han trasladado el deseo de reunirse con el monarca Felipe VI, pero la Casa Real le ha recordado que el encuentro debe ir necesariamente acompañado por otro con el jefe del Gobierno.

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