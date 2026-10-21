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Nacen cuatro hembras de guepardo en un zoo de Francia: una nueva esperanza para una especie “vulnerable”

Su madre nació en este mismo parque de Montpellier en 2018 y las pequeñas permanecerán junto a ella hasta cumplir los dos años

Las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)
Las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)
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El zoo de Montpellier, situado al sur de Francia, ha anunciado el nacimiento de cuatro crías de guepardo (Acinonyx jubatus) el pasado 12 de septiembre. Aunque la especie está catalogada como “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), este cuádruple nacimiento supone una esperanza para el programa de conservación europeo de uno de los felinos más amenazados del planeta y refuerza el compromiso de las instituciones en su preservación.

Las cuatro recién nacidas son hembras y se encuentran en perfecto estado de salud. La madre de estas cuatro adorables crías es Bastet, una hembra nacida en este mismo parque zoológico en el año 2018. Para que el nacimiento saliera adelante, las autoridades del recinto emparejaron a Bastet con Josh, el padre de las pequeñas.

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Esta unión no fue fruto del azar, sino de las recomendaciones del coordinador del Programa Europeo para las Especies Amenazadas (EEP), gestionado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Gracias a esta planificación, se ha constituido un par reproductivo “genéticamente pertinente para la conservación de la especie”, según precisa el zoo.

Dos de las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)
Dos de las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)

Las pequeñas llegaron al mundo ciegas y en un estado de extrema fragilidad, pasando sus primeras semanas en un recinto protegido bajo la supervisión de su madre y de los equipos veterinarios. Aprovechando el buen tiempo, ya han comenzado a dar sus primeros pasos al aire libre en las zonas anexas al edificio interior, aunque su salida definitiva al recinto exterior principal se realizará de manera paulatina a medida que ganen fuerza y agilidad.

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Las cuatro hembras permanecerán junto a Bastet hasta completar su proceso de emancipación, que suelen alcanzar a los dos años. Una vez alcancen la autonomía, el programa europeo dictaminará su destino y gestionará sus eventuales traslados a otros recintos para continuar impulsando la reproducción en cautividad de esta especie “vulnerable”, según los criterios de la UICN.

Una de las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)
Una de las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)

Sin embargo, los visitantes tendrán que esperar para conocerlas en persona. El zoo de Montpellier se encuentra actualmente cerrado al público debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en sus instalaciones. A pesar de este cierre temporal, el trabajo científico y veterinario no se ha detenido en ningún momento, permitiendo que las labores de conservación sigan dando frutos.

Con esta incorporación, el parque alberga una población total de doce guepardos —compuesta por tres hembras adultas, cinco machos y las cuatro recién nacidas—, un hito que supone la sexta camada viable registrada con éxito en el recinto desde el año 2018 y que consolida a la institución como un centro de referencia en la reproducción de la especie.

Una de las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)
Una de las cuatro crías de guepardo nacidas el pasado 12 de septiembre en el Zoo de Montpellier. (Facebook/Zoo de Montpellier)

La lucha por preservar la especie en Europa

La llegada de las cuatro hembras cobra una trascendencia estratégica en la conservación del guepardo de África austral (Acinonyx jubatus jubatus). Durante los últimos años, la población de esta especie en el continente europeo ha experimentado una disminución progresiva, provocada en gran medida por la reducción en el número de instalaciones que participan de forma activa en su reproducción.

Ante este panorama, la combinación de programas de reproducción ex situ (en cautividad) con proyectos de conservación in situ (en el hábitat natural) resulta indispensable. Cada avance logrado en las instalaciones de Montpellier contribuye a frenar el declive del felino más veloz de la Tierra. Este esfuerzo no es ajeno a España, donde parques dedicados a la protección de fauna ibérica e internacional —como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en Cantabria o Selwo Aventura en Málaga— también forman parte de la red de la EAZA y participan en programas EEP para la divulgación y preservación del guepardo.

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