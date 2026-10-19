Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

La UME desembarca en Baleares con efectivos, vehículos y material para llevar a cabo tareas operativas y contribuir a restablecer la normalidad en las vías e infraestructuras afectadas.

La llegada de la DANA Adam al litoral mediterráneo ha provocado fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana y Baleares. La situación es particularmente grave en el sur de Valencia y el norte de Alicante, particularmente en Oliva (Alicante), con inundaciones que afectan a gran parte del municipio alicantino. En las últimas 24 horas, se han descargado más de 600 litros por metro cuadrado en la región.

En el archipiélago balear, el temporal solo ha dejado lluvias copiosas en Formentera y en Ibiza. La Aemet ha registrado precipitaciones acumuladas de 23 l/m² en Formentera, 122 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 34 l/m² en los municipios mallorquines de Campos y Ses Salines y 5 l/m² en el aeropuerto de Menorca, donde las precipitaciones han quedado muy por debajo de lo esperado. La intensidad del fenómeno meteorológico ha forzado el despliegue de la UME desde Valencia hacia Ibiza y mallorca.

En Cataluña, se espera que las fuertes lluvias comiencen al mediodía. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido máxima precaución a los ciudadanos.