Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

La llegada de la DANA Adam al litoral mediterráneo ha provocado fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana y Baleares. La situación es particularmente grave en el sur de Valencia y el norte de Alicante, particularmente en Oliva (Alicante), con inundaciones que afectan a gran parte del municipio alicantino. En las últimas 24 horas, se han descargado más de 600 litros por metro cuadrado en la región.
En el archipiélago balear, el temporal solo ha dejado lluvias copiosas en Formentera y en Ibiza. La Aemet ha registrado precipitaciones acumuladas de 23 l/m² en Formentera, 122 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 34 l/m² en los municipios mallorquines de Campos y Ses Salines y 5 l/m² en el aeropuerto de Menorca, donde las precipitaciones han quedado muy por debajo de lo esperado. La intensidad del fenómeno meteorológico ha forzado el despliegue de la UME desde Valencia hacia Ibiza y mallorca.
En Cataluña, se espera que las fuertes lluvias comiencen al mediodía. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido máxima precaución a los ciudadanos.
Las lluvias obligan a cancelar las clases en Valencia y Alicante
Más de 100.000 alumnos en la Comunidad Valenciana no acudirán este lunes a los colegios a causa de las fuertes precipitaciones llegadas con la DANA Adam. Según ha informado la Conselleria de Educación, serán 80.913 en la provincia de Valencia y 21.868 en la de Alicante los afectados en esta jornada.
En esta última provincia, se ha ordenado el cierre de los centros educativos de 25 municipios (El Verger, Pego, Callosa d’En Sarrià, Benissa, Pedreguer, Gata de Gorgos, Els Poblets, Dénia, Murla, Benigembla, Altea, Xàbia, Calpe, La Sella, Poble Nou de Benitatxell, Teulada-Moraira, Benidoleig, Orba, Tàrbena, Bolulla, Sagra (CRA LA Rectoría), Ràfol d’Almúnia (CRA LA Rectoría), Benimeli (CRA LA Rectoría), Sanet i Negrals (CRA LA Rectoría) y Muro de Alcoy).
En Valencia, son 42 municipios los afectados (Barx, Beneixida (hasta 11.30), L’Alcúdia, Gandia, Fortaleny, Algemesí, Oliva, Alberic, Sueca y Alzira por la mañana, Carcaixent, Carlet, Montroi, Càrcer, Cullera, Sollana, Albalat de la Ribera, Riola, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Piles, Benirredrà, Xeresa, Tous, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Rafelcofer, Aldaia (hasta las 15:00) y Guadassuar).
Entre ellos, la capital comunitaria, donde no habrá clase en 27 centros de las zonas inundables que ya se vieron afectadas por la dana de 2024. En cinco centros de las pedanías de El Saler y Pinedo las puertas se mantendrán abiertas, pero no habrá actividad lectiva.
Piden confinar La Marina (Alicante) y La Safor (Valencia) por riesgo de inundaciones
El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la población del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, especialmente en las comarcas de La Safor y La Marina Alta, que se confinen en sus casas ante las fuertes lluvias que asolan la región.
En las últimas horas, las intensas precipitaciones han dejado acumulados de más de 500 l/m2 y han provocado inundaciones y el desbordamiento de barrancos y ríos.