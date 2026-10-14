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Las manzanas, una fruta para todos los días: una fuente de energía que protege el corazón y cuida el tránsito intestinal

Las frutas destacan por su aporte en fibra e hidratos de carbono, recoge la FEN

Una mujer sostiene una manzana roja en una frutería (Magnific)
Una mujer sostiene una manzana roja en una frutería (Magnific)
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Desde su cultivo en los fértiles valles del Nilo en tiempos del faraón Ramsés III hasta su expansión a América por los conquistadores españoles, las manzanas nos han acompañado desde los tiempos más tempranos de la Humanidad. Lo curioso es que, siglos antes de que se conocieran sus propiedades nutricionales, ya se le atribuían una serie de beneficios para la salud.

La manzana es una de las frutas más habituales en la alimentación cotidiana y también una opción interesante desde el punto de vista nutricional. Su contenido en fibra, azúcares naturales y compuestos antioxidantes la convierte en un alimento que puede contribuir a una dieta equilibrada. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), su composición incluye diferentes tipos de fibra, flavonoides y ácidos orgánicos que explican buena parte de su interés para la salud.

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Uno de sus principales componentes son los hidratos de carbono, presentes fundamentalmente en forma de azúcares como la fructosa, la glucosa y la sacarosa. Sin embargo, la manzana no destaca únicamente por su aporte energético: también contiene cantidades apreciables de fibra, tanto soluble como insoluble, aunque esta última es la más abundante.

Una fuente de fibra para la alimentación diaria

La fibra es uno de los elementos más interesantes de esta fruta, cuya presencia contribuye al funcionamiento normal del aparato digestivo y ayuda a mantener una alimentación variada y equilibrada. La fibra insoluble favorece el tránsito intestinal, mientras que la soluble puede contribuir a regular la absorción de determinados nutrientes.

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manzanas y peras
Manzanas y peras en una frutería (Shutterstock)

Por ello, incorporar manzanas a la dieta es una manera sencilla de aumentar el consumo de fibra. Tomarlas enteras, bien lavadas y con piel cuando sea posible, permite aprovechar también los componentes que se concentran en la parte exterior de la fruta. Como ocurre con otros alimentos vegetales, sus beneficios dependen del conjunto de la dieta y de los hábitos de vida, no del consumo aislado de una pieza.

Flavonoides con actividad antioxidante

Otro de los aspectos destacados por la FEN es la presencia de flavonoides, sustancias vegetales que incluyen diferentes compuestos de interés nutricional. Entre ellos se encuentran los flavonoles, las catequinas y las procianidinas.

La quercetina es el flavonol más abundante en la manzana, aunque también contiene cantidades menores de kaempferol e isorhamnetina. Estos compuestos forman parte de los antioxidantes presentes en los alimentos de origen vegetal. Su interés reside en su capacidad para participar en procesos que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Las manzanas contienen, además, cantidades importantes de procianidinas, compuestos con una potente actividad antioxidante. No obstante, la presencia de estas sustancias no significa que comer manzanas prevenga por sí solo enfermedades concretas. Su consumo debe entenderse como parte de un patrón alimentario saludable, en el que también tengan cabida otras frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

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La piel concentra compuestos de interés

La composición de la manzana incluye también dihidroxichalconas, una clase de flavonoides que se encuentra exclusivamente en las manzanas y sus derivados. Entre ellas figura la floretina, presente en su forma glucosídica conocida como floridzina.

Según la FEN, estas sustancias se localizan principalmente en la piel, aunque también están presentes en la pulpa. Su concentración varía en función de la variedad de manzana, por lo que no todas las piezas presentan exactamente la misma composición.

Este dato refuerza el interés de consumir la fruta entera, siempre que esté bien lavada y se tolere adecuadamente. Además de la fibra, la piel aporta parte de los compuestos vegetales que caracterizan nutricionalmente a esta fruta.

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