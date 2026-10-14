España

Rufián adelanta por la izquierda al Frente Amplio, que ya es menos que Sumar, y Podemos se cobra la venganza de 2023

La formación que lidera Irene Montero zanja que su tándem será con el portavoz republicano y rechaza integrarse al Frente Amplio tras meses de conversaciones

Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)
Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)
Guardar

Gabriel Rufián, el diputado independentista que asumió la misión de unir a las fuerzas de izquierda en España, ha terminado por acentuar sus diferencias y por facilitar la ofensiva de Podemos contra Sumar, empujados a la casilla de salida tras varios meses intentando facilitar una vía de entendimiento para integrar a la formación morada.

Desde la ruptura a nivel estatal en 2023, la relación entre ambas formaciones ha estado atravesada por las críticas de los morados a la dirección de Yolanda Díaz, a quien han señalado por su “tibieza” con el PSOE. Pese a ello, Sumar rebautizó su proyecto como Frente Amplio con la esperanza de cotejar a Podemos. Y cuando la tregua parecía una posibilidad –qué mejor momento para bajar las armas que en un adelanto electoral y con la amenaza de que la extrema derecha entrara en el Gobierno–, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya sorprendió con una alianza con Podemos para compartir lista y campaña.

PUBLICIDAD

El tándem con la líder y referente de Podemos, Irene Montero, busca reforzar la intención de voto de ERC, que ha logrado quitarse a un competidor dentro del espacio de la izquierda y conservando sus siglas. Sin embargo, la maniobra ha ido en detrimento del Frente Amplio de Ada Colau, que perderá el activo electoral que demandaba la exalcaldesa para presentarse como candidata a las elecciones. Cabe recordar que en Barcelona, los comunes son el principal rival de ERC y, en los últimos comicios, obtuvieron más votos que los republicanos.

Un rival electoral en la sombra

En Madrid es un palo también para la formación que lidera la ministra de Sanidad, Mónica García, que aceptó colocar a Emilio Delgado al frente de la lista y se ofreció a integrar a Podemos. El anuncio de Podemos de concurrir por separado en la Comunidad de Madrid no inquietó inicialmente a Más Madrid, que confiaba en su implantación territorial para mantener una base electoral sólida desde la que disputar votos al Partido Socialista Obrero Español. En las elecciones autonómicas de 2023, Más Madrid obtuvo 27 escaños y el 18,3% de los votos, mientras que Podemos perdió su representación al no alcanzar el umbral del 5% (en las generales concurrieron con las siglas de Sumar).

PUBLICIDAD

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el proyecto de su formación es el tándem que han conformado con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y abre la puerta a que se incorporen a esta iniciativa más formaciones de izquierda, en claro mensaje a los partidos de Sumar. (Fuente: Congreso)

La situación podría cambiar las tornas en la capital. En Más Madrid asumen ahora que no solo competirían contra Irene Montero, sino también contra Gabriel Rufián desde las sombras; una figura de la izquierda que cuenta con mayor proyección en Madrid que en Barcelona, en parte por sus 10 años en el Congreso de los Diputados. Aunque el acuerdo no contempla su incorporación a las listas, sí prevé su participación en actos de Podemos en el resto de las comunidades autónomas, donde se espera que pida el voto para la formación morada.

De ahí que la formación no solo haya rechazado integrarse al Frente Amplio, sino que ahora es Podemos quien invita al Frente Amplio a unirse con sus condiciones. Montero presiona para condicionar una eventual alianza en Madrid a un proceso de primarias los días 14 y 15 de octubre para elegir a un candidato conjunto a la Presidencia del Gobierno, a las que ella misma se presentaría, y “establecer marcos de colaboración” como el suscrito con Rufián “para poder tener la candidatura más fuerte”. En paralelo, Rufián hace lo propio con los comunes para que negocien con ERC.

Sumar se deshoja en el resto de las comunidades

El escenario que queda pendiente para el proyecto del Frente Amplio es preocupante también fuera de las dos grandes ciudades. En Andalucía, Adelante Andalucía ha logrado conformar un proyecto sólido y está decidida a aprovechar el tirón de las autonómicas y el “lío” en la izquierda para mostrarse como el voto útil dentro del espacio. “No nos vamos a distraer, no nos vamos a meter en peleítas con nadie”, aseguró el portavoz del partido, José Ignacio García.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Europa Press)
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Europa Press)

En la Comunidad Valenciana está Compromís, que ya tuvo sus más y sus menos con Sumar en esta legislatura: Més, el ala mayoritaria del partido, abandonó las filas a mitad de legislatura. El síndic del partido en Les Corts, Joan Baldoví, ya ha amagado con una alianza con Podem y Esquerra Unida. El partido regionalista Chunta Aragonesista también formó parte de la coalición, aunque ahora estudia concurrir por separado. La formación obtuvo seis escaños en las últimas elecciones, registrando su segundo mejor resultado electoral, mientras Sumar y Podemos confirmaban otra debacle.

Y nunca fue una opción contar con los partidos independentistas dentro del espacio de la izquierda, como EH Bildu o el BNG, que desde un primer momento insistieron en concurrir con su nombre. La fecha para cerrar coaliciones está cada vez más cerca, a dos días vista, pero el culebrón de la izquierda parece lejos de resolverse.

Temas Relacionados

Última hora EspañaPodemosGabriel RufiánElecciones Generales España 2026SumarEspaña NoticiasEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Felipe VI se muestra contundente con Marruecos desde Ceuta y exige “buena fe” para preservar la relación bilateral

El monarca vinculó la presión migratoria de julio con la defensa de la soberanía española y reclamó apoyo de la Unión Europea

Felipe VI se muestra contundente con Marruecos desde Ceuta y exige “buena fe” para preservar la relación bilateral

El despliegue español que respondió al buque de guerra de Marruecos en Ceuta: de la activación del BAM ‘Rayo’ al paso adelante con las fragatas

Este episodio suma un nuevo argumento sólido sobre el posible papel de autoridades marroquíes en la oleada de migrantes que generó la crisis de la ciudad autónoma

El despliegue español que respondió al buque de guerra de Marruecos en Ceuta: de la activación del BAM ‘Rayo’ al paso adelante con las fragatas

Todo lo que no se vio de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta: del guiño a Sonsoles Ónega al blindaje histórico de cinco escoltas por monarca

La cercanía con los ceutíes marcó una jornada que llevaba sin suceder desde hace diecisiete años

Todo lo que no se vio de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta: del guiño a Sonsoles Ónega al blindaje histórico de cinco escoltas por monarca

Los trabajadores de Correos denuncian una carga laboral “inasumible” en las elecciones: 4.700 empleados menos en cinco años y una hora extra que se paga a 13,8 euros

CGT reclama “un refuerzo urgente y masivo de personal” ante la ingente cantidad de trabajo que supondrá el proceso electoral, la campaña de paquetería derivada del ‘Black Friday’ y el inicio de las compras navideñas

Los trabajadores de Correos denuncian una carga laboral “inasumible” en las elecciones: 4.700 empleados menos en cinco años y una hora extra que se paga a 13,8 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI se muestra contundente con Marruecos desde Ceuta y exige “buena fe” para preservar la relación bilateral

Felipe VI se muestra contundente con Marruecos desde Ceuta y exige “buena fe” para preservar la relación bilateral

El despliegue español que respondió al buque de guerra de Marruecos en Ceuta: de la activación del BAM ‘Rayo’ al paso adelante con las fragatas

Los trabajadores de Correos denuncian una carga laboral “inasumible” en las elecciones: 4.700 empleados menos en cinco años y una hora extra que se paga a 13,8 euros

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Las siete claves del discurso del rey Felipe VI durante su visita a Ceuta: “Es tiempo de que las instituciones, incluida la corona, y las fuerzas políticas estemos a la altura de nuestra ciudadanía”

ECONOMÍA

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

Ocho acusados por una trama inmobiliaria en Cantabria rebajan sus penas después de confesar: inflaban el precio de los pisos para lograr hipotecas fraudulentas

Claves para la renta 2027: el BOE publica la recuperación de la deducción estatal por alquiler

Hacienda calcula el coste de la rebaja del IRPF que defiende Vox, 85.000 millones, y pregunta cómo pagarán la sanidad y la educación públicas

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo se impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid contra el Manchester United en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League