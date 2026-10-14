Rufián adelanta por la izquierda al Frente Amplio, que ya es menos que Sumar, y Podemos se cobra la venganza de 2023

Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

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Gabriel Rufián, el diputado independentista que asumió la misión de unir a las fuerzas de izquierda en España, ha terminado por acentuar sus diferencias y por facilitar la ofensiva de Podemos contra Sumar, empujados a la casilla de salida tras varios meses intentando facilitar una vía de entendimiento para integrar a la formación morada.

Desde la ruptura a nivel estatal en 2023, la relación entre ambas formaciones ha estado atravesada por las críticas de los morados a la dirección de Yolanda Díaz, a quien han señalado por su “tibieza” con el PSOE. Pese a ello, Sumar rebautizó su proyecto como Frente Amplio con la esperanza de cotejar a Podemos. Y cuando la tregua parecía una posibilidad –qué mejor momento para bajar las armas que en un adelanto electoral y con la amenaza de que la extrema derecha entrara en el Gobierno–, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya sorprendió con una alianza con Podemos para compartir lista y campaña.

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El tándem con la líder y referente de Podemos, Irene Montero, busca reforzar la intención de voto de ERC, que ha logrado quitarse a un competidor dentro del espacio de la izquierda y conservando sus siglas. Sin embargo, la maniobra ha ido en detrimento del Frente Amplio de Ada Colau, que perderá el activo electoral que demandaba la exalcaldesa para presentarse como candidata a las elecciones. Cabe recordar que en Barcelona, los comunes son el principal rival de ERC y, en los últimos comicios, obtuvieron más votos que los republicanos.

Un rival electoral en la sombra

En Madrid es un palo también para la formación que lidera la ministra de Sanidad, Mónica García, que aceptó colocar a Emilio Delgado al frente de la lista y se ofreció a integrar a Podemos. El anuncio de Podemos de concurrir por separado en la Comunidad de Madrid no inquietó inicialmente a Más Madrid, que confiaba en su implantación territorial para mantener una base electoral sólida desde la que disputar votos al Partido Socialista Obrero Español. En las elecciones autonómicas de 2023, Más Madrid obtuvo 27 escaños y el 18,3% de los votos, mientras que Podemos perdió su representación al no alcanzar el umbral del 5% (en las generales concurrieron con las siglas de Sumar).

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el proyecto de su formación es el tándem que han conformado con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y abre la puerta a que se incorporen a esta iniciativa más formaciones de izquierda, en claro mensaje a los partidos de Sumar. (Fuente: Congreso)

La situación podría cambiar las tornas en la capital. En Más Madrid asumen ahora que no solo competirían contra Irene Montero, sino también contra Gabriel Rufián desde las sombras; una figura de la izquierda que cuenta con mayor proyección en Madrid que en Barcelona, en parte por sus 10 años en el Congreso de los Diputados. Aunque el acuerdo no contempla su incorporación a las listas, sí prevé su participación en actos de Podemos en el resto de las comunidades autónomas, donde se espera que pida el voto para la formación morada.

De ahí que la formación no solo haya rechazado integrarse al Frente Amplio, sino que ahora es Podemos quien invita al Frente Amplio a unirse con sus condiciones. Montero presiona para condicionar una eventual alianza en Madrid a un proceso de primarias los días 14 y 15 de octubre para elegir a un candidato conjunto a la Presidencia del Gobierno, a las que ella misma se presentaría, y “establecer marcos de colaboración” como el suscrito con Rufián “para poder tener la candidatura más fuerte”. En paralelo, Rufián hace lo propio con los comunes para que negocien con ERC.

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Sumar se deshoja en el resto de las comunidades

El escenario que queda pendiente para el proyecto del Frente Amplio es preocupante también fuera de las dos grandes ciudades. En Andalucía, Adelante Andalucía ha logrado conformar un proyecto sólido y está decidida a aprovechar el tirón de las autonómicas y el “lío” en la izquierda para mostrarse como el voto útil dentro del espacio. “No nos vamos a distraer, no nos vamos a meter en peleítas con nadie”, aseguró el portavoz del partido, José Ignacio García.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Europa Press)

En la Comunidad Valenciana está Compromís, que ya tuvo sus más y sus menos con Sumar en esta legislatura: Més, el ala mayoritaria del partido, abandonó las filas a mitad de legislatura. El síndic del partido en Les Corts, Joan Baldoví, ya ha amagado con una alianza con Podem y Esquerra Unida. El partido regionalista Chunta Aragonesista también formó parte de la coalición, aunque ahora estudia concurrir por separado. La formación obtuvo seis escaños en las últimas elecciones, registrando su segundo mejor resultado electoral, mientras Sumar y Podemos confirmaban otra debacle.

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Y nunca fue una opción contar con los partidos independentistas dentro del espacio de la izquierda, como EH Bildu o el BNG, que desde un primer momento insistieron en concurrir con su nombre. La fecha para cerrar coaliciones está cada vez más cerca, a dos días vista, pero el culebrón de la izquierda parece lejos de resolverse.