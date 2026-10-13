Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions

Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Galatasaray en Champions (REUTERS/Murad Sezer)

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El FC Barcelona afrontaba el duelo de Champions ante el Galatasaray con una baja sensible: la de Raphinha. El brasileño no viajó con el equipo debido a una lesión que arrastra desde el parón de selecciones. Gordon, Fermín y Adeyemi opositaron al cargo y se llevaron la plaza. Lideraron el ataque azulgrana, con un Lamine Yamal dispuesto a servir en bandeja todas las ocasiones que hicieran falta. Ellos se encargaron de mandarla al fondo de la red. El FC Barcelona sin ‘9′ goleó al Galatasaray para seguir sumando en la competición europea.

Hace tan solo unos días, Hansi Flick confirmaba que Raphinha no estaría en Estambul junto al resto del equipo para afrontar la cita ante el Galatasaray. El desafío era mantener el ritmo avasallador a pesar de la baja sensible del brasileño. Hasta el parón de selecciones, los azulgranas habían registrado 36 goles, 14 de ellos de Raphinha. Perdían a un delantero reconvertido en ‘9′, que asumió su nuevo rol en el esquema con galones. Los opositores al cargo se agolparon ante el despacho del técnico alemán pidiendo la oportunidad. Este no eligió tan solo a uno.

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Ante el Galatasaray decidió probar. Puso a Dani Olmo en punta y Lamine Yamal y Gordon en bandas. La fiesta estaba servida. Estambul sufrió la magia azulgrana, que protagonizó un acoso y derribo, aunque el tanto no terminaba de entrar. Quien no desaprovechó la oportunidad que se le presentó fue Batrakov quien adelantó a los turcos en el marcador y desató las esperanzas de los suyos, con una afición entregada a la causa vibrando en las gradas. Cancelo se encargó de anular esa ventaja y volver a instaurar las tablas de nuevo. Con la segunda parte se iniciaba un nuevo partido.

Los jugadores del FC Barcelona celebrando el gol de Fermín ante el Galatasaray en Champions (REUTERS/Umit Bektas)

La delantera azulgrana cumple

Lamine desató en la segunda mitad toda su magia para servir en bandeja a sus compañeros los goles. A falta de un delantero que se encargara de firmar casi todos los tantos, durante esa noche en Estambul hubo tres dispuestos a sumarse a la racha goleadora del equipo. Fermín fue el primero en ver portería para adelantar a los suyos en el marcador. Después llegó Gordon para unirse a la fiesta y ampliar la ventaja, de nuevo asistido por el de Rocafonda. La guinda del encuentro y la fiesta azulgrana corrió a cargo de Adeyemi, que sentenció el partido al firmar el cuarto gol del FC Barcelona.

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Los culés firmaron una holgada victoria en el marcador, en una noche europea donde faltó la estrella brasileña, pero Fermín, Gordon y Adeyemi se encargaron de hacer olvidar su lesión. Una baja sensible que ha dado alas para que otros posibles candidatos a ‘9′ del equipo azulgrana salgan a la palestra. Hansi Flick, que inició la temporada con un hueco en la delantera del equipo, ha encontrado ya jugadores que ocupen ese puesto. No es por falta de candidatos, que le salen hasta debajo de las piedras.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El alemán tiene un equipo equilibrado, que se contrarresta y que rema en una misma dirección. Llevan dos años ampliando su hegemonía en suelo español, dos años de conquistas de títulos nacionales. Ahora ha llegado el momento de ampliar fronteras y miran a la ansiada Champions como el objetivo del año. No importan las bajas, ni siquiera la del máximo goleador, han demostrado tener jugadores suficientes para suplir cualquier ausencia. El ritmo y ese nuevo carácter avasallador que ahora domina el juego azulgrana no para por nada ni por nadie. De momento, sigue volando y ampliando su racha de goleadas, digo victorias.

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