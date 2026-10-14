España

La feria del arroz para visitar del 13 al 15 de noviembre: recetas creativas y maestros arroceros en el Camp de Túria

Diez arroceros cocinarán en directo sus recetas más especiales, con una única regla: queda terminantemente prohibida la ‘auténtica paella valenciana’

La paella valenciana nació en el siglo XVIII en Sueca (Valencia). (EFE/Ana Escobar)
Imagen de archivo de personas sirviendo una paella. (EFE/Ana Escobar)
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De chorizo, con cebolla, sin arroz... La paella y su receta tradicional valenciana generan polémica cada vez que se mencionan. Desde sus ingredientes hasta su pureza, los expertos en el mundo culinario debaten sobre cualquier tema relacionado con ella, la ‘niña bonita’ de la gastronomía valenciana. Ya todos sabemos que no todo arroz amarillo es paella valenciana, que la cebolla y los guisantes no pintan nada en la receta y que hay elementos fundamentales, como el azafrán, que nunca deben faltar.

Pero, ¿significa esto que no podamos jugar con la paella, divertirnos y atrevernos a variar su receta? Esta es la pregunta que se plantean desde Fartarròs, el primer festival de arroces creativos de Valencia y de España. Un punto de encuentro para los amantes de los arroces, pero no solo de los tradicionales; también de aquellos que muchos desprecian como ‘arroz con cosas’. Celebrada del 13 al 15 de noviembre, esta feria pondrá a prueba algunas de las recetas más locas desarrolladas por arroceros y chefs locales.

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La ubicación escogida ha sido el parque Benjamín March Civera de La Pobla de Vallbona, en la comarca del Campo de Turia, un espacio abierto al público, con entrada gratuita, en el que se instalarán en torno a 10 paellas donde cocinarán los chefs de una decena de restaurantes especializados en arroz. Cocinarán en directo, ofreciendo un showcooking espectacular para todo aquel que quiera acercarse a este evento gratuito.

Los trucos para calcular las cantidades de una paella (Adobe Stock)
Proceso de elaboración de una paella valenciana (Adobe Stock)

“Hemos querido darle una vuelta que hasta el momento nadie se ha atrevido a dar”, asegura Alex Del Vicio, arrocero, formador y asesor de arrocerías en Valencia que organiza este evento. “La innovación no está reñida con la tradición y poder hacer arroces como estos es algo muy divertido”. Junto al experto, esta feria la organizan además el Grupo FarteraFest y el creador de contenido gastronómico El Fartonet.

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Para los escépticos del arroz para cenar, se habilitarán además foodtrucks con hamburguesas y pizzas para el horario nocturno y un espacio con tartas de queso para el postre. También se ofrecerán opciones sin gluten y vegetarianas para que todo el mundo pueda disfrutar de esta fiesta de la cocina valenciana. Más allá de lo gastronómico, se desplegarán más de 600 asientos, habrá sesiones de DJs en directo y atracciones para los niños.

Arturo Roig (restaurante A Roig Viu), ganador del premio ‘Arrocero del Futuro’, cuenta sus trucos para una paella perfecta

Un almuerzo convertido en arroz

Por el momento, no se conocen los nombres de todos los chefs invitados, solo el de uno de los protagonistas: Enric de la arrocería ‘A casa Ya’, de L’Eliana. Especialista en arroces de autor, el cocinero presentará un esmorzar típico valenciano en forma de paella, acompañada de ternera, cebolla caramelizada al vino tinto, jamón crujiente, mermelada de pimiento asado, huevos poché y mayo sriracha. No habrá una votación ni jurado, por lo que no habrá ganadores; el festival está pensado para premiar la originalidad, sin competición.

El gran patrocinador del evento es la marca de arroces Molino Roca, una empresa especializada en granos gourmet que nace en 1903 a orillas del Mediterráneo, con el firme propósito de ofrecer un producto de la mejor calidad. A día de hoy, la cuarta y quinta generación de la familia Torres Roca sigue al frente dirigiendo el timón, con Edu Torres como mayor cara visible. Esta empresa valenciana está especializada en la selección, tratamiento y comercialización de este cereal, que utilizan algunos de los más grandes restaurantes y cocinas profesionales de España. Además, cuenta con el impulso de Flames VLC, UMAMIX, TRUFAM Trufas y La Rajola Escola como promotores.

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