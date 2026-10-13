Hacienda calcula el coste de la rebaja del IRPF que defiende Vox, 85.000 millones, y pregunta cómo pagarán la sanidad y la educación públicas

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Alberto Ortega / Europa Press.

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha puesto cifras al plan fiscal de Vox y ha lanzado un interrogante a la formación de Santiago Abascal: cómo compensaría el Estado la pérdida de ingresos que supondría su propuesta para el impuesto sobre la renta. Según los cálculos de Hacienda, la reforma del IRPF tendría un coste de 85.000 millones de euros, una cantidad que, a juicio del ministro de Hacienda, obligaría a explicar qué partidas públicas se reducirían para cuadrar las cuentas.

La propuesta fiscal de Vox pasa por elevar hasta los 22.000 euros anuales el mínimo exento, aplicar un tipo único del 15% a las rentas de hasta 70.000 euros y establecer uno del 25% para los ingresos superiores a esa cantidad. El modelo sustituiría la estructura progresiva actual, en la que los tipos aumentan en función de la renta y los marginales máximos superan el 40%.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, España ha señalado que el IRPF es “el impuesto con más capacidad de progresividad que hay en el sistema tributario”, recoge Europa Press. La cifra que atribuye a la reforma supondría perder más de la mitad de la recaudación que genera actualmente este tributo, uno de los principales pilares de la financiación pública.

El coste de la reforma, frente al gasto social

El ministro ha recurrido a una comparación con partidas esenciales para ilustrar la magnitud de la rebaja. “Si se hacen una idea, el IRPF recauda unos 140.000 millones de euros al año. ¿Y qué significa 85.000 millones? Es más que todo el gasto en educación del conjunto y cerca del 80% de todo el gasto en sanidad del país", ha explicado.

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La dimensión de esa cifra sitúa el debate más allá de cuánto pagarían los contribuyentes. La cuestión, según el planteamiento de Hacienda, es cómo se financiarían los servicios públicos si la recaudación se redujera de manera tan significativa. España ha pedido a Vox que concrete sus prioridades y detalle qué gastos estaría dispuesto a recortar para compensar el dinero que dejaría de ingresar el Estado.

“Si dicen: voy a renunciar a 85.000 millones de euros, ¿qué les vas a pedir a los ciudadanos y a qué ciudadanos se los vas a pedir?“, se ha preguntado el ministro. Con esa cuestión, ha trasladado el foco desde la rebaja impositiva hacia sus posibles consecuencias presupuestarias y el reparto de los costes de la reforma.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye una subvención directa de 45,3 millones de euros para la ciudad autónoma de Ceuta, así como otras medidas de estabilidad financiera, con el objetivo de cubrir los gastos extraordinarios como consecuencia de la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio. (Fuente: La Moncloa)

Los que más ganan son los que más ahorrarían

España también ha expuesto ejemplos para ilustrar cómo se distribuiría el ahorro fiscal con el esquema propuesto por Vox. Según sus cálculos, una persona que cobre el salario mínimo no ahorraría nada, mientras que alguien con unos ingresos anuales de 100.000 euros dejaría de pagar 18.935 euros. En el caso de una renta de un millón de euros, el ahorro alcanzaría los 200.000 euros.

El ministro ha utilizado estos supuestos para cuestionar el efecto distributivo de la iniciativa. “Es muy evidente el sacrificio hacia dónde está orientado con las propuestas que están haciendo ahora y, desde luego, no me parece ilusionante en absoluto que la propuesta de un partido político sea sacrificios y encima orientado siempre hacia los mismos”, ha lamentado.

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Sus críticas se producen, además, en un contexto de debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y las medidas que podrían adoptarse para garantizar su financiación. En este escenario, el titular de Hacienda ha dirigido también su atención al Partido Popular y a los acuerdos que podría alcanzar con Vox para gobernar.

Hacienda pide explicaciones a Feijóo

Arcadi España se ha referido a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que, si llega a la Presidencia del Gobierno, habrá “un Gobierno que pida sacrificios”. El ministro ha reclamado al líder popular que precise el alcance de esa afirmación y ha cuestionado a quiénes afectarían las medidas que pudiera impulsar un Ejecutivo del PP.

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“Tendrán que explicar qué quería decir. Solo hay veces que cuando uno no dice lo que piensa, piensa lo que dice. Y sobre todo aquí me parece que están orientando el sacrificio”, ha señalado. Sus palabras apuntan al posible impacto de los pactos entre ambas formaciones, especialmente en materia tributaria y en las políticas que afectan al Estado del bienestar.

Más crecimiento y empleo y menos deuda y déficit

Frente a las advertencias sobre los costes de las rebajas fiscales, el ministro ha defendido la marcha de la economía española. España ha incidido en que el país mantiene un crecimiento destacado entre las economías avanzadas, una evolución que ha vinculado a las previsiones difundidas este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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“Más allá de los agoreros, que siempre fracasan en sus predicciones, la economía española tiene un buen crecimiento”, ha afirmado. El responsable de Hacienda ha añadido que otros indicadores respaldan, a su juicio, el balance económico del Ejecutivo.

Entre ellos ha citado una deuda pública por debajo del 100% del PIB, un déficit que ha descrito como situado en “unas cifras históricamente bajas”, la existencia de superávit primario y unos datos de creación de empleo “que son muy positivas”. El ministro ha resumido su valoración con una defensa de la trayectoria reciente del país: “Yo creo que eso es la mejor garantía de lo que ha conseguido el país estos años”, ha recalcado.

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