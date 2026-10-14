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Una expulsión sorpresa y la emoción de Asraf e Isa Pantoja: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’

El concurso de Telecinco pone en la cuerda floja a Chiqui, que el próximo jueves se verá las caras con María Jesús Ruiz para una expulsión definitiva

Victor Janeiro y Chiqui en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET).
Victor Janeiro y Chiqui en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET).
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La quinta gala de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie, emitida este martes en Telecinco, ha cambiado los planes de los concursantes con una expulsión inesperada. Chiqui, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal se enfrentaban a la decisión de la audiencia, pero solo uno de ellos tendría que abandonar su condición de concursante en una noche que también ha dejado momentos emotivos, una confesión sentimental y una recompensa muy especial.

La gala comenzó con una sorpresa para los cuatro nominados. En la Palapita encontraron un mensaje que anunciaba una expulsión extraordinaria, una noticia que alteró sus expectativas y elevó la tensión antes de conocer el veredicto de los espectadores.

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La primera en recibir la pintura blanca que certificaba su salvación fue Yola Berrocal, que celebró la noticia entre bromas y terminó pidiendo ayuda a Jorge Javier Vázquez para arreglarse el pelo. Poco después, Omar Sánchez también consiguió librarse de la expulsión.

El duelo definitivo quedó así entre Víctor Janeiro y Chiqui. Con unos porcentajes del 60,2% frente al 39,8%, la audiencia se decantó por el hermano de Jesulín de Ubrique. “La audiencia de Supervivientes All Stars ha decidido con sus votos que el concursante salvado sea Víctor”, dictó Jorge Javier Vázquez. Su mujer, Beatriz Trapote, celebró la decisión desde el plató, mientras que Chiqui no pudo contener las lágrimas al conocer el resultado.

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Chiqui tendrá una segunda oportunidad

La concursante aprovechó sus últimas palabras ante sus compañeros para animarlos a resistir las duras condiciones del programa. “Quiero decirles a mis compañeros que sean fuertes, que esto es muy duro”, señaló antes de desear que ganase el mejor.

De esta manera, Chiqui ha sido la elegida por el público para convertirse en la nueva ‘salvaje’ del concurso, donde ya se encuentra María Jesús Ruiz. Sin embargo, su aventura en Honduras todavía no ha terminado. Ambas se enfrentarán este jueves a una votación que determinará cuál de las dos recupera su plaza en el reality y cuál se despide definitivamente de los Cayos Cochinos.

Chiqui en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET).
Chiqui en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET).

La repesca coincidirá con la unificación

La decisión definitiva llegará el jueves 15 de octubre, en una gala que traerá otros cambios importantes. Además de resolver quién vuelve a la competición, el programa afrontará la esperada unificación de los equipos Sol y Luna y despedirá a Marta Peñate y Rubén Torres de sus funciones como capitanes.

Mientras tanto, las dos ‘salvajes’ tendrán que afrontar una situación complicada. María Jesús, expulsada la semana anterior, continúa en Honduras sin una dotación propia de comida y no puede participar en las pruebas de recompensa. Su supervivencia depende, en parte, de lo que compartan sus compañeros. La incorporación de Chiqui a este grupo abre un nuevo escenario en el que ambas intentarán convencer a los espectadores de que merecen regresar.

Isa Pantoja emociona a Asraf en su aniversario

La noche también dejó espacio para las emociones lejos de la expulsión. Asraf Beno celebraba su tercer aniversario de boda con Isa Pantoja separado de su mujer, una circunstancia que le había hecho sentirse especialmente triste durante la convivencia.

Asraf e Isa Pantoja en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET).
Asraf e Isa Pantoja en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET).

Jorge Javier le preparó una sorpresa al permitirle hablar por teléfono con Isa. Al escuchar su voz, el concursante rompió a llorar y recordó lo importante que es para él su matrimonio: “Llevo 3 años casado con el amor de mi vida y por muchos más”.

Isa le transmitió su apoyo y aprovechó la conversación para animarlo a seguir disfrutando de la experiencia. “Feliz aniversario. Te admiro muchísimo, lo estás haciendo genial. Quiero verte bien, trabajador, haciendo cosas. Nuestro niño duerme conmigo para que no esté sola. Yo estoy mejor de lo mío”, le dijo. También le pidió que no perdiera la ilusión y que se permitiera expresar sus sentimientos sin contenerse: “Estoy super contenta por ti. Eres la esencia de Supervivientes en todos los sentidos”.

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