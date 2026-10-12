El embajador de Irán vuelve a negar la mano a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el besamanos del 12 de octubre

El embajador de Irán niega la mano de la reina Letizia (Casa Real)

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Ya es común en recepciones multitudinarias con autoridades que los embajadores de Irán nieguen la mano a la reina Letizia por sus creencias ideológicas y religiosas. En esta ocasión, Reza Zabib, actual diplomático del país, volvió a evitar el saludo protocolario con la mano a la reina Letizia, aunque esta vez también lo han vivido la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el besamanos que ofreció la familia real este lunes 12 de octubre en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional.

El diplomático estrechó la mano del rey Felipe VI con normalidad y, al llegar ante las tres mujeres, ha juntado las manos, ante la sorpresa de la reina Letizia, que ha sido la primera en recibir la negativa, y ha inclinado ligeramente la cabeza, sin contacto físico. A continuación, ha repetido la misma fórmula con las hijas de los monarcas.

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La escena ha vuelto a ser noticia en el marco del tradicional desfile militar que cada 12 de octubre reúne a la familia real española en el Paseo del Prado y que este año ha concluido con una recepción en la que participaron alrededor de mil invitados. Era la cuarta vez que Leonor tomaba parte en el besamanos y la segunda para Sofía, que ha paralizado su estancia en París, donde cursa el segundo año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para sumarse al acto junto a sus padres y su hermana.

Durante el besamanos celebrado en el Palacio Real, la reina Letizia se dispone a estrechar la mano de uno de los embajadores invitados. Sin embargo, este junta las manos en señal de saludo, negando el contacto físico con las mujeres de la familia real | Imagen: Casa de S.M el Rey. — Jose Moreno (@Josemn1_) October 12, 2026

El embajador de Irán en el besamanos

El curioso “desplante” de Zabib no es un hecho aislado. El embajador, que ocupa el cargo desde 2023, ya había evitado el saludo con la mano a la reina en las recepciones al Cuerpo Diplomático de 2024, 2025 y en enero de este año, y también lo hizo en la Fiesta Nacional de 2023, cuando Leonor debutó en el besamanos tras jurar bandera en la Academia General Militar de Zaragoza. La excepción la volvía a protagonizar el embajador de Irán, Reza Zabib, al no dar la mano ni a la reina ni a la princesa, como es habitual en su país.

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El precedente del cargo, Hassan Ghashghavi, mantuvo la misma conducta durante toda su etapa al frente de la embajada, entre 2019 y 2023. El episodio más recordado ocurrió el 25 de enero de 2023, en la recepción anual al Cuerpo Diplomático, cuando Ghashghavi estrechó la mano de Felipe VI y, al llegar ante doña Letizia, se llevó la mano al pecho sin detenerse. De esta manera, los gestos que ofrecen a cambio de la mano no siempre son los mismos, pese a que intentan mostrar el máximo respeto posible.

Hassan Ghashghavi ya negó la mano de la reina Letizia en 2023 (Casa Real)

La costumbre iraní en la Fiesta Nacional de España

Un año antes, en 2020, previo a la pandemia, Ghashghavi ya había protagonizado una situación similar: hizo una genuflexión con las manos en el pecho frente a Letizia, quien respondió con un gesto de cabeza equivalente. Entre 2021 y 2022, las restricciones sanitarias impidieron comprobar si el patrón se mantenía, ya que todos los embajadores saludaban a distancia y con mascarilla.

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Las distintas embajadas de Irán en España han remitido comunicados tras los episodios más comentados para aclarar que el gesto responde a “antiguos y conocidos principios ceremoniales” y que la Casa Real tiene conocimiento previo de que el saludo se producirá sin contacto físico, como ocurrió en la recepción al Cuerpo Diplomático de enero de 2023. En esa ocasión, la embajada precisó que, al confirmar la asistencia del diplomático, ya se había advertido al área de protocolo de Zarzuela sobre la forma en que se realizaría el saludo.

Acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, Don Felipe y Doña Letizia han sido recibidos vivas a su llegada a la zona de autoridades para presidir el acto central de la Fiesta Nacional.

En las últimas ediciones del besamanos, tanto el rey Felipe VI como la reina Letizia y sus hijas han normalizado la situación, aunque no dejan de sorprenderse ante el primer impacto: la reina responde con una inclinación de cabeza muy ligera, casi imperceptible, sin que el intercambio interrumpa el ritmo del saludo protocolario al resto de los cerca de mil invitados que participaron este año en la recepción de la Fiesta Nacional, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o Teresa Urquijo junto a Almeida, Eugenia Martínez de Irujo y Sofía Palazuelo con Fernando Fitz-James Stuart, entre otros.

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