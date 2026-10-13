España Deportes

Galatasaray- FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Sigue el minuto a minuto del partido entre los turcos y los azulgranas

Guardar
Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Getafe en LaLiga (REUTERS/Albert Gea)
Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Getafe en LaLiga (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona regresa este martes al infierno turco. Allí donde tantas veces ha visto la victoria tras una sufrida guerra sobre el césped. Esta vez lo hará para enfrentarse al Galatasaray, rival de grandes batallas, bajo el contexto de la Champions.

Los de Hansi Flick acuden al encuentro con una baja en su plantilla, la de Raphinha, que no viajó junto al equipo debido a una lesión. Sin embargo, no le faltan opositores a la delantera a los azulgranas y Gordon o Gabriel Jesus ya se han postulado como los mejores candidatos al puesto. Por el lado contrario, los de Okan Buruk tratarán de extender su hegemonía más allá de las fronteras turcas. El FC Barcelona se presenta como otro de los rivales a batir en Europa, ante el que tratarán de firmar su primera victoria en la competición.

En pocas líneas:

16:48 hsHoy

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El técnico español llegó al club turco en 2022 y ahora se enfrentará a los azulgranas en en la competición europea

Los jugadores del Galatasaray (REUTERS/Pedro Nunes)
Los jugadores del Galatasaray (REUTERS/Pedro Nunes)

El FC Barcelona regresa este martes al infierno turco. Allí donde tantas veces ha visto la victoria tras una sufrida guerra sobre el césped. Esta lo hará para enfrentarse al Galatasaray, rival de grandes batallas, bajo el contexto de la Champions. Entre las filas del equipo turco, sin embargo, hay un pedazo de España. Ismael García es el encargado de poner ese toque español. Ejerce de copiloto en el Galatasaray y ya cuenta a sus espaldas con grandes victorias. Esta vez aspira a sumar al todopoderoso FC Barcelona a su lista de víctimas.

Leer la nota completa
16:29 hsHoy

Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: previa y última hora del partido de Champions League de la fase de liga

Sigue el minuto a minuto del partido

Álex Baena. (EFE/José Manuel Vidal)
Álex Baena. (EFE/José Manuel Vidal)

Vuelve la Champions para el Atlético de Madrid. Vuelve el mayor anhelo de una afición que vive el mejor momento de forma de su equipo. Cuatro partidos de liga sin conocer la victoria. Pero ahora viene la prueba de fuego. Otra vez contra un equipo de la Premier League. Contra el Manchester United.

Leer la nota completa
16:12 hsHoy

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

El Barça viaja a Estambul con nueve victorias en nueve partidos, pero sin Raphinha y con un RAMS Park que suele imponer

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League. (EFE/Toni Albir)
A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League. (EFE/Toni Albir)

Tras tres semanas de parón de selecciones, vuelve la Champions League para el FC Barcelona. El mayor objetivo para los de Hansi Flick esta temporada. Este martes de 13 de octubre a las 21:00 horas, el RAMS Park se viste de gala para recibir a uno de los equipos más en forma de Europa.

Leer la nota completa
16:00 hsHoy

Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este martes regresa la competición de las estrellas, regresa la Champions y lo hace con un duelo muy especial: el Galatasaray - FC Barcelona. Los azulgranas regresan al infierno turco, donde tratarán de sumar los tres puntos mientras el equipo de Buruk aspira a volver a repetir la historia y acabar con el todopoderoso equipo de Hansi Flick.

Temas Relacionados

FC BarcelonaChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

Últimas noticias

Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: previa y última hora del partido de Champions League de la fase de liga

Sigue el minuto a minuto del partido

Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: previa y última hora del partido de Champions League de la fase de liga

La reflexión de Luka Modric sobre los negocios: “Mi mujer trabajó dos años en la administración y estudió Economía como su madre”

El jugador croata y su mujer cuentan con un patrimonio que asciende a 16,5 millones de euros

La reflexión de Luka Modric sobre los negocios: “Mi mujer trabajó dos años en la administración y estudió Economía como su madre”

La reflexión de Bojan Krkic sobre la salud mental: “No entiendo la necesidad de encontrar al nuevo Messi o Ronaldinho y no valoramos lo que tenemos”

El exazulgrana, hoy coordinador en La Masía, sufrió ataques de ansiedad con 17 años, los calló durante mucho tiempo y ahora reclama que los clubes acompañen a los jóvenes

La reflexión de Bojan Krkic sobre la salud mental: “No entiendo la necesidad de encontrar al nuevo Messi o Ronaldinho y no valoramos lo que tenemos”

La reflexión de Cucurella sobre su infancia: “Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar y se quedaba allí tres horas pasando frío o calor”

El jugador del Real Madrid habló sobre cómo le ayudaron sus padres durante los primeros años de carrera

La reflexión de Cucurella sobre su infancia: “Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar y se quedaba allí tres horas pasando frío o calor”

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

El Barça viaja a Estambul con nueve victorias en nueve partidos, pero sin Raphinha y con un RAMS Park que suele imponer

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rosario: qué reveló la autopsia a la joven que habría sido asesinada por el ex policía que se quedó junto al cuerpo por 24 horas

Rosario: qué reveló la autopsia a la joven que habría sido asesinada por el ex policía que se quedó junto al cuerpo por 24 horas

Qué comer ante un malestar estomacal: opciones suaves para náuseas, diarrea e hinchazón

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

El gobernador de Salta criticó al Gobierno por la licitación del Belgrano Cargas: “El Norte no puede esperar 50 años más”

La tecnología que Estados Unidos usará para monitorear el clima desde el cielo: globos meteorológicos con IA

INFOBAE AMÉRICA

La esposa de Stephen King salvó a Carrie de la basura y convirtió a su marido en el rey del terror

La esposa de Stephen King salvó a Carrie de la basura y convirtió a su marido en el rey del terror

Comienza el juicio federal contra el autor de la masacre racista que dejó 10 muertos en un supermercado de Nueva York

Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de un hombre en la montaña rusa Goliath de Georgia

“Fue amor a primer ensayo”: el actor salvadoreño que esperó seis años para subir su sueño al escenario

Una infección intestinal que puede transmitirse por vía sexual aumenta su resistencia a cinco antibióticos en Estados Unidos

DEPORTES

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

"Casi nos vamos todos al piso": el video del accidente que evitó Scaloni y el detalle viral de la selección argentina en su bicicleta

El “doble gol” anulado en China que recorre el mundo: la insólita jugada que se volvió viral y el debate sobre la resolución

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”