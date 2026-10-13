Galatasaray- FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Getafe en LaLiga (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona regresa este martes al infierno turco. Allí donde tantas veces ha visto la victoria tras una sufrida guerra sobre el césped. Esta vez lo hará para enfrentarse al Galatasaray, rival de grandes batallas, bajo el contexto de la Champions.

Los de Hansi Flick acuden al encuentro con una baja en su plantilla, la de Raphinha, que no viajó junto al equipo debido a una lesión. Sin embargo, no le faltan opositores a la delantera a los azulgranas y Gordon o Gabriel Jesus ya se han postulado como los mejores candidatos al puesto. Por el lado contrario, los de Okan Buruk tratarán de extender su hegemonía más allá de las fronteras turcas. El FC Barcelona se presenta como otro de los rivales a batir en Europa, ante el que tratarán de firmar su primera victoria en la competición.