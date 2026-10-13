Galatasaray- FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

El FC Barcelona regresa este martes al infierno turco. Allí donde tantas veces ha visto la victoria tras una sufrida guerra sobre el césped. Esta vez lo hará para enfrentarse al Galatasaray, rival de grandes batallas, bajo el contexto de la Champions.
Los de Hansi Flick acuden al encuentro con una baja en su plantilla, la de Raphinha, que no viajó junto al equipo debido a una lesión. Sin embargo, no le faltan opositores a la delantera a los azulgranas y Gordon o Gabriel Jesus ya se han postulado como los mejores candidatos al puesto. Por el lado contrario, los de Okan Buruk tratarán de extender su hegemonía más allá de las fronteras turcas. El FC Barcelona se presenta como otro de los rivales a batir en Europa, ante el que tratarán de firmar su primera victoria en la competición.
En pocas líneas:
El FC Barcelona regresa este martes al infierno turco. Allí donde tantas veces ha visto la victoria tras una sufrida guerra sobre el césped. Esta lo hará para enfrentarse al Galatasaray, rival de grandes batallas, bajo el contexto de la Champions. Entre las filas del equipo turco, sin embargo, hay un pedazo de España. Ismael García es el encargado de poner ese toque español. Ejerce de copiloto en el Galatasaray y ya cuenta a sus espaldas con grandes victorias. Esta vez aspira a sumar al todopoderoso FC Barcelona a su lista de víctimas.
Vuelve la Champions para el Atlético de Madrid. Vuelve el mayor anhelo de una afición que vive el mejor momento de forma de su equipo. Cuatro partidos de liga sin conocer la victoria. Pero ahora viene la prueba de fuego. Otra vez contra un equipo de la Premier League. Contra el Manchester United.
Tras tres semanas de parón de selecciones, vuelve la Champions League para el FC Barcelona. El mayor objetivo para los de Hansi Flick esta temporada. Este martes de 13 de octubre a las 21:00 horas, el RAMS Park se viste de gala para recibir a uno de los equipos más en forma de Europa.
Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este martes regresa la competición de las estrellas, regresa la Champions y lo hace con un duelo muy especial: el Galatasaray - FC Barcelona. Los azulgranas regresan al infierno turco, donde tratarán de sumar los tres puntos mientras el equipo de Buruk aspira a volver a repetir la historia y acabar con el todopoderoso equipo de Hansi Flick.