Interior acaba de invertir 430.000 euros en mejorar la seguridad de Felipe VI y la Familia Real: inhibidores contra explosivos, sistemas antiespionaje y derribo de drones

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan a la multitud que las ha recibido en Ceuta. (AP foto/Manu Fernández)

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Felipe VI y la reina Letizia han visitado este martes la ciudad de Ceuta para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma casi dos meses y medio después de la entrada masiva de unos 85.000 migrantes desde la frontera marroquí entre el 30 y el 31 de julio. Este miércoles viajarán a Melilla. Ambas ciudades llevaban 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado, desde que Juan Carlos I y doña Sofía viajaron en el año 2007. Antes de que Felipe VI y la reina decidieran acudir a Ceuta, el Ministerio del Interior ha decidido realizar una fuerte inversión económica para mejorar los medios del Servicio de Seguridad de la Casa del Rey: 430.000 euros en cinco contratos adjudicados en agosto y septiembre.

Hay que tener en cuenta que la agenda de Felipe VI y la reina es bastante activa. Por ejemplo, los monarcas realizaron en 2025 un total de 455 actividades oficiales, de las cuales 104 se desarrollaron fuera de España. Destacan 25 viajes a 19 países y 240 audiencias, con más de 2.000 personas recibidas (146 de ellas con cobertura de prensa). También recibieron a dos jefes de Estado, al sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Busaid, y al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Por eso, la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad del Ministerio del Interior ha decidido reforzar algunas medidas de seguridad de los monarcas.

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La última medida se formalizó el pasado 24 de septiembre por 34.291 euros. Interior ha comprado dos equipos de contramedidas portátiles, dos maletines muy especiales que transportan los escoltas para proporcionar al personal técnico del Servicio de Seguridad “las herramientas necesarias para la realización de inspecciones, comprobaciones, mantenimiento, diagnóstico y actuaciones de apoyo sobre infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas electrónicos y equipos tecnológicos” que puedan ser una amenaza para el servicio. El otro maletín ayudará a localizar transmisiones radioeléctricas no autorizadas y dispositivos de espionaje técnico y permitirá realizar inspecciones de seguridad electrónica en instalaciones críticas, despachos, salas de reuniones, alojamientos temporales y vehículos.

Felipe VI y un ejemplo de maletín desplegable antibalas

Días antes, el 2 de septiembre, Interior adjudicó un segundo contrato por valor de 43.777 euros para adquirir dos arcos detectores de metales portátiles. “Para los actos que se celebran en todo el territorio nacional, es necesario desplazar estos arcos de rápido despliegue en vehículos que estan acondicionados en su interior con estructuras y anclajes para su sujeción”, explican desde Interior. Estos arcos deben funcionar de forma autónoma al no disponer en algunos casos de tomas de corriente cercanas, asi mismo se precisa que ocupen poco espacio y que a su vez aseguren la mejor estética e integración en el entorno. Interior ya compró hace un año seis de estos arcos, pero ahora Interior ha decidido ampliar este sistema de seguridad con dos más. Son arcos autónomos que funcionan sin tomas de corriente altenas.

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Derribo de drones

A principios de septiembre, el Ministerio del Interior hizo su inversión más importante para el Servicio de Seguridad de la Familia Real: “dos equipos de inhibición de radiofrecuencia multibanda C-UAS y un equipo de detección mediante radiofrecuencia”. Su coste es de 235.345 euros. Estos equipos son sistemas de guerra electrónica diseñados para neutralizar drones no autorizados sin necesidad de derribarlos físicamente. Pertenece a la categoría conocida como ‘C-UAS’: en lugar de destruir el dron con un impacto, corta el enlace de comunicación entre el aparato y su operador.

Este tipo de equipos se usa para proteger bases militares, infraestructuras críticas, eventos masivos y dispositivos de seguridad en visitas oficiales, ante el riesgo de drones empleados para ataques. Suele combinarse con sistemas de detección por radiofrecuencia y análisis óptico (cámaras térmicas) para ofrecer una defensa más eficaz. En cuarto lugar, Interior también compró este mes de agosto por 60.480 euros “material policial táctico operativo” para los francotirdores que se despliegan en los eventos de los monarcas. Por ejemplo, se han adquirido mantas de tirador enrollables, sacos de tiro con relleno para apoyo de arma larga, cronógrafos, cronómetros de tiro, correas portafusil, cinturones tácticos, guantes de tiro, fundas para pistola, trípodes de fibra para arma larga, visores de rifle de alta precisión, rodilleras interiores tácticas para pantalón, linternas y 15 pistolas de entrenamiento Glock 17.

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La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno.

La última inversión, de 56.025 euros y aprobada también en agosto, ha conllevado la compra de otro tipo de material “de señalización y trabajos en altura” para los servicios de escolta de la Familia Real. En este caso estamos hablando de carpas para protección climática, cizallas portátiles, sistemas de apertura de puertas, balizas de señalización luminosa, vallas de señalización, cuerdas, descensores autofrenantes con función antipánico, guantes para rapel y escalada, cascos ligeros para trabajos verticales, arneses pélvicos de escalada... ¿Por qué? Se trata del equipamiento necesario para que los agentes del Servicio de Seguridad realicen tareas de vigilancia, inspección o intervención en zonas elevadas, como tejados, azoteas, fachadas o estructuras de los edificios donde se desarrollan los actos oficiales.