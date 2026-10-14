M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España. (Infobae)

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La economía española encadena cuatro años de crecimiento muy por encima del de las principales economías europeas, pero esa fortaleza “no siempre llega al bolsillo de los ciudadanos”, advierte Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España. En esta entrevista, destaca la capacidad de resistencia de España ante perturbaciones como la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania o la política arancelaria de Estados Unidos: “Hemos tenido shocks importantes y aun así hemos sabido salir de ellos”. Sin embargo, señala que el país aún tiene retos pendientes, entre ellos mejorar la productividad para impulsar el crecimiento empresarial y los salarios. También defiende la importancia de la inmigración en el avance del país y reclama estabilidad política para reforzar el dinamismo económico.

Pregunta: Por cuarto año consecutivo, España es la locomotora del crecimiento económico entre las principales economías europeas. ¿Por qué este crecimiento no se está viendo reflejado en un aumento del poder adquisitivo de los españoles?

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Respuesta: España ha registrado en los últimos años un crecimiento importante, diferencial respecto al de los países de nuestro entorno. De hecho, hemos elevado nuestras previsiones de crecimiento para este año hasta el 2,5%, una cifra muy significativa en comparación con la de otras economías europeas. Sin embargo, debemos distinguir entre el crecimiento agregado del país y la forma en que este se traslada a las familias y a los trabajadores. A pesar del buen comportamiento de la economía española, hay reformas estructurales que hay que afrontar porque nuestro crecimiento se basa, fundamentalmente, en el aumento del empleo, un elemento positivo. Hemos creado muchísimo empleo y eso contribuye al crecimiento agregado. El reto ahora es determinar en qué medida se trata de empleo de calidad, con estabilidad y mejores salarios, capaz de trasladar ese crecimiento a las familias.

Tenemos que crear empleo, pero empleo de calidad, que aporte valor añadido y permita incrementar la productividad de la economía española. Así conseguiremos que el crecimiento agregado se distribuya de una forma que llegue a los bolsillos de los ciudadanos. La gente no entiende que la economía española crezca un 2,5% y a la vez existan problemas en muchas familias para llegar a fin de mes. Por eso hay que llevar a cabo las reformas estructurales que siguen pendientes.

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No obstante, también hay familias que han experimentado un aumento de su poder adquisitivo. Parte del crecimiento se explica porque se está creando empleo, se genera riqueza, aumentan los salarios y crece el consumo, lo que, a su vez, impulsa la economía.

Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, considera que un cambio de Gobierno entre la derecha y la izquierda apenas supondría variaciones significativas en materia de política económica.

P: ¿Por qué la economía española y el empleo crecen y, sin embargo, esto no se traduce en un aumento significativo de la productividad?

R: Crecemos por agregación, pero el valor añadido de lo que producimos está prácticamente estancado y en ello influyen factores como la formación de los trabajadores. Para mejorar la productividad, debemos mejorar también la formación. Además, muchas veces la cualificación de los empleados no se corresponde con lo que demandan las empresas. Hay compañías que no encuentran mano de obra cualificada para cubrir sus necesidades, y eso lastra el crecimiento. Es un problema que afecta a la productividad y sobre el que debemos actuar.

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También hay que impulsar la innovación y la inversión en tecnología. Todo lo relacionado con la digitalización y la inteligencia artificial representa una oportunidad. Otro factor importante es nuestro tejido productivo, en el que el tamaño sí importa para mejorar la productividad. En España hay empresas muy importantes a escala internacional, pero la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas y hay que ayudarlas a invertir en tecnología, digitalización e innovación para que incrementen su productividad. Eso les permitirá ganar músculo y tamaño y competir en el exterior.

Para competir internacionalmente, las empresas deben ser productivas. Hay muchas palancas sobre las que actuar y no es una tarea sencilla, pero este es uno de los retos fundamentales. Mientras no aumentemos la productividad y el valor añadido por trabajador, no podremos tener mejores salarios.

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P: La inmigración es uno de los temas que enfrenta a los partidos que concurrirán a las próximas elecciones generales. ¿Qué papel han desempeñado las personas migrantes en el crecimiento económico de España?

R: Hay que reconocer que una parte importante del crecimiento que ha experimentado España en los últimos años se debe a que determinados puestos de trabajo han sido cubiertos por personas que han venido de fuera, por migrantes. Y esa necesidad va a continuar. Han desempeñado un papel importante y positivo en el crecimiento económico de España, y van a seguir haciéndolo.

Miguel Ángel Vázquez Taín (Infobae)

Vamos a tener que seguir captando mano de obra del exterior, incluso para contribuir a la renovación demográfica del país, además de cubrir puestos de trabajo y generar riqueza. Es una necesidad impepinable. Quienes dicen que no quieren migrantes no tienen una visión racional de las necesidades de la economía y de la sociedad españolas.

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Otra cuestión es cómo atraemos a esas personas, cómo organizamos su incorporación, cómo les proporcionamos formación, facilitamos su integración, desarrollamos sus capacidades y reconocemos su talento. Necesitamos la inmigración.

P: ¿Cómo valora la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno? ¿Qué efectos económicos podría tener?

R: En España hay muchas personas de otros países trabajando, y debemos darles la oportunidad de desarrollar mejor su actividad y facilitar que las empresas puedan contratarlas. Mirar hacia otro lado no es la solución. Al final, acabarán aportando, y lo que pretendemos es que contribuyan como cualquier otro ciudadano español. Muchos ya lo están haciendo y deben trabajar en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores españoles.

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P: ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos a los que se enfrenta la economía española para seguir creciendo?

R: Mucho dependerá de la situación geopolítica. Nuestra economía ha afrontado una pandemia, guerras como la de Rusia y Ucrania y la política arancelaria de Estados Unidos. Hemos sufrido importantes perturbaciones y, aun así, hemos resistido y sabido salir adelante. Espero que la incertidumbre internacional que vivimos, y que afecta a los mercados energéticos, se supere.

Por otra parte, la inflación está tensionando la situación porque afecta al poder adquisitivo de las familias, pero también al de las empresas. Además, España necesita estabilidad política, con independencia de que en las próximas elecciones gane un partido u otro. Desde el punto de vista económico, lo necesario es una estabilidad que genere confianza y seguridad. Así mejorará el funcionamiento de las empresas y les irá mejor a las familias.

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