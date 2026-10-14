Los trabajadores de Correos denuncian una carga laboral “inasumible” en las elecciones: 4.700 empleados menos en cinco años y una hora extra que se paga a 13,8 euros

Un cartero de Correos en un colegio electoral. (Europa Press)

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España ya está en precampaña (de hecho, los partidos ya llevan mucho tiempo) a la espera de la campaña electoral oficial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo asciende a 38,7 millones de personas, de los que 2,76 millones de ellos son residentes en el extranjero. Muchos de ellos, más otros que vivan en nuestro país y el 29-N no puedan ir a votar presencialmente a la urna, decidirán enviar su voto por correo. Y ahí entra el trabajo de una de las principales empresas públicas del país: Correos. En los pasados comicios, los de julio de 2023, un total de 2.622.808 solicitudes de voto por correo fueron admitidas (récord histórico), de las que finalmente fueron emitidas el 94,2%.

Estos datos representaron un incremento del 99% respecto a las generales de abril de 2019 (1.241.716 votos) y del 82% respecto a las de junio de 2016 (1.357.745 votos), que hasta entonces ostentaban el récord. Independientemente de la participación que se espere, el sindicato CGT ha trasladado al presidente de Correos, Pedro Saura, “la necesidad de ejecutar una formalización de contratos extraordinaria para poder acometer las labores asociadas a la campaña electoral con garantías y sin poner en riesgo la salud de la plantilla”. Los datos oficiales (ver gráfico) son contundentes. Si en 2020 la plantilla estaba formada por 50.822 empleados, en 2025 cerró con 46.094, un descenso de 4.728 (9,3%).

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El 8 de octubre, el Secretario General de CGT Correos, Ricardo Mallada, hizo llegar al máximo mandatario de la entidad postal una comunicación en la que reclamaba “un refuerzo urgente y masivo de personal” ante la ingente cantidad de trabajo que supondrá el proceso electoral, sin perder de vista la concurrencia en el tiempo con la campaña de paquetería derivada del ‘Black Friday’ y el inicio de las compras navideñas. No ha habido respuesta. El sindicato insiste en que la plantilla se encuentra “en mínimos históricos”, con unidades de trabajo muy mermadas de personal y una enorme precariedad en forma de jornadas parciales, contratos de corta duración y salarios que superan por muy poco el SMI. En esas condiciones el sindicato valora que “es imposible prestar un servicio postal de calidad”. “Es inasumible”, destaca a ‘Infobae’ un portavoz de CGT.

Evolución de la plantilla de Correos en los últimos cinco años

Y eso que Correos ha anunciado, con el inicio de su campaña de Navidad, la apertura del plazo de inscripción para incorporar nuevos puestos de trabajo. La compañía busca distintos perfiles a su plantilla, entre ellos el de atención al cliente en oficina, el de reparto a pie, agentes de clasificación y carteros de reparto motorizado. Pero son empleos temporales, adscritos a una campaña en concreto. “Correos va a recibir un ingreso millonario para la realización de los trabajos asignados durante las elecciones. Este dinero debe ir dirigido directamente a la cobertura de todos los puestos necesarios y mejorar las remuneraciones asociadas. En ningún caso, ha de usarse como un método para maquillar las cuentas anuales que parece ser lo único que le interesa a la Dirección”, declaran desde CGT.

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Horas extras en Correos

Los últimos datos oficiales es que solo hay 1.954 efectivos con la condición de funcionario, cuando en 2020 esta cifra era de 7.940. El resto son personal laboral y laborales temporales. La última gran oposición fue la de 2023, con 7.757 plazas ofertadas, que la empresa calificó como “la mejor oferta de los últimos 15 años” en la empresa. Un proceso que permitió que el número de laborales haya crecido de 27.600 a 35.600. Aun así, el balance global es de un descenso del 9,3% de la plantilla. “No se debe tratar de suplir la falta de personal con la realización de horas extras, pues va en contra de nuestra propia salud y del reparto del trabajo que corresponde en una sociedad”. CGT avisa que “vigilaremos que en las unidades no se permita el trabajo irregular sin cobertura fuera de la jornada por suponer un fraude y un riesgo de no cobertura ante accidentes graves por no estar en el horario habitual”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Los trabajadores recuerdan que el actual convenio colectivo paga la hora trabajada en día festivo en 8,79 euros; a 3,14 euros si es hora se trabaja en sábado; 2,1 euros si la hora es noctura y 13,8 euros la hora extra. CGT ha propuesto a Correos la extensión de todos los contratos a jornada parcial existentes a jornada completa, si así lo desean las personas que en estos momentos se encuentran laborando en esa modalidad horaria. “En CGT consideramos que la parcialidad es una de los peores rostros de la precariedad. Una empresa pública tendría que ser ejemplar y no promover este tipo de jornadas”. Desde la organización sindical aseguran que “en un momento crítico donde se intenta criminalizar nuestra labor en el voto por correo por parte de la ultraderecha, es más importante que nunca resaltar nuestro carácter de servicio público y demostrar la utilidad para ciudadanía. Y eso sólo se puede hacer mediante un masivo refuerzo de personal y la mejora de las condiciones laborales y salariales”.

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PP y Vox han puesto en duda la neutralidad de los “directivos” de Correos en las próximas elecciones. “He sido presidente de Correos. Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos”, señaló hace unos días Alberto Nuñez Feijóo un acto de precampaña en Ceuta. La empresa pública comunicó que cerró 2025 con un beneficio neto de 14,4 millones de euros, frente al resultado negativo de 94 millones registrado en 2024. La compañía estatal rompió así una dinámica de diez años de pérdidas, solo interrumpida por los beneficios de 2019. En las pasadas elecciones de 2023, la empresa posta recibió una partida extra de 101 millones de euros por parte del Gobierno.