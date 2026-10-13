La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo se impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez. (EFE/ Ballesteros)

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Julián Álvarez. El ‘proyecto rescate’ del Cholo que no termina de ver la luz. Hoy volvía la Champions al Metropolitano y como ya lo fue en Anfield, ‘La Araña’ fue de la partida titular. Es su competición: 17 goles en 26 partidos con el Atlético de Madrid. Solo Antonie Griezmann está por delante de él.

Los del Cholo conseguían prolongar la racha de victorias. Además, echaban el cerrojo a la portería, algo que al Cholo Simeone se sabe que le gusta. Sin embargo, se lleva deberes a casa; una pregunta que hoy se ha hecho evidente: ¿Debe jugar Julián desde el inicio?

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Julián volvía a quedarse sin el gol. Lo rozó en Anfield tras un paradón de Alison, vio como Rüdiger le sacaba una bajo los palos en el derbi, se topaba con el palo tras una falta y expulsión que él mismo provocaba y hoy, ante el Manchester, volvía a estrellarse en la madera su volea. No fue el más brillante sobre el césped. Tampoco el más acertado, pero lo intentó.

Un poste y 71 minutos

Ante el United no hizo un mal partido, pero tampoco fue el mejor del equipo. Trabajó mucho sin balón, filtró pases en las transiciones y se abrió a las bandas para sacar de posición a Lisandro Martínez. En el 57 conectó una volea que se estrelló en el poste. Terminó con dos remates y ningún gol. Simeone le sustituyó en el 71 por Hjulmand y el Metropolitano se dividió: aplausos y pitos entre los que no olvidan. En el banquillo quedó un delantero frustrado por irse otra vez en blanco. No ha marcado en lo que va de curso, tras un verano en el que se habló mucho de su salida hacia el Barça.

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Julián Álvarez. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El banquillo cambia el partido

Jonathan David entró a la hora de juego y dio al ataque otra amenaza: atacó los espacios y obligó a correr hacia atrás a la defensa inglesa. En una de esas galopadas, Leny Yoro le derribó como último hombre y fue expulsado en torno al minuto 74 previa intervención del VAR.

En el 79 el canadiense se fue en velocidad contra Lammens y su disparo acabó en un rechace que empujó Lookman, que había entrado en el 71 por Baena y necesitó ocho minutos para marcar.

Jonathan David, cedido por la Juventus, ya lleva tres goles en LaLiga. Esta vez no hizo falta que marcara para dejar huella en las dos jugadas decisivas. Para Lookman era el segundo gol de la temporada, tras un inicio de curso discreto.

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Marcos Llorente enseña la camiseta de Koke tras el gol de Lookman. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Baena también pide sitio

La competencia no se limita a los delanteros. Álex Baena asistió a Barrios en la jugada del 1-0, después de asociarse con Kang-in Lee. Dirigió además el juego del primer tiempo y fue elgido MVP del partido. A eso se suma el surcoreano, Giuliano y un recuperado Sorloth que también irá mostrando sensaciones.

Ahora la pregunta está en: ¿Hay tiempo para esperar a ver al mejor Julián? Con Baena creando, Joanthan David como referencia cerca del área y Lookman aportando desborde, Simeone tiene alternativas para variar el dibujo sin perder pegada. Julián conserva el respaldo público de su entrenador. El Espanyol, el fin de semana, será el siguiente examen.

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