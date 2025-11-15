España

Manzanas: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Estas frutas tienen un efecto protector del corazón y son ricas en fibra

Guardar
Una cesta de manzanas (AdobeStock)
Una cesta de manzanas (AdobeStock)

La manzana es una de las frutas más populares en todo el mundo por su versatilidad, su disponibilidad durante todo el año y su amplia variedad en sabores. La Fundación Española de la Nutrición (FEN) destaca esta fruta por su contenido en hidratos de carbono naturales, fibra y una amplia gama de antioxidantes que contribuyen a numerosos efectos positivos para la salud.

Desde el punto de vista nutricional, la manzana aporta hidratos de carbono en forma de azúcares simples como fructosa, glucosa y sacarosa. Estos azúcares son de rápida absorción, pero su impacto sobre la glucemia se ve moderado gracias a la fibra que contiene la fruta, especialmente si se consume con piel. La manzana presenta cantidades apreciables de fibra soluble e insoluble, siendo esta última la más abundante. La fibra insoluble favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento, mientras que la soluble (como la pectina) puede contribuir a regular los niveles de colesterol y mejorar la salud metabólica.

Uno de los aspectos más destacados de la manzana es su riqueza en compuestos antioxidantes, explica la FEN. Entre los flavonoides presentes, destacan flavonoles, catequinas y, especialmente, las procianidinas. Dentro de los flavonoles, la quercetina es el más abundante, aunque también se encuentran kaempferol e isorhamnetina en menores proporciones. La quercetina es conocida por su efecto antiinflamatorio y antioxidante, y su consumo regular se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Las procianidinas, por su parte, poseen una potente actividad antioxidante que ayuda a combatir el estrés oxidativo, un proceso involucrado en el envejecimiento celular y en la aparición de enfermedades crónicas. Estas sustancias se concentran especialmente en la piel de la manzana, lo que refuerza la recomendación de consumirla sin pelar, siempre que sea posible y tras lavarla adecuadamente.

Manzanas para controlar el azúcar en sangre

Otro grupo de compuestos característico de la manzana son las dihidroxichalconas, entre ellas la floretina y su forma glucosídica, la floridzina. Según la FEN, estos flavonoides se encuentran casi exclusivamente en las manzanas y sus derivados, y se concentran sobre todo en la piel. Su interés radica en sus efectos antioxidantes y en su potencial impacto en la regulación de la glucosa en sangre, algo que actualmente sigue siendo objeto de estudio.

Además, la composición de la manzana incluye diferentes ácidos orgánicos como el clorogénico, ferúlico, cítrico, málico, cafeico y p-cumárico. Estos ácidos no solo contribuyen a su sabor fresco y ligeramente ácido, sino que también participan en su actividad antioxidante y en la protección frente al daño celular.

Gracias a esta combinación de fibra, antioxidantes y ácidos orgánicos, la manzana ofrece beneficios relevantes: ayuda a regular el tránsito intestinal, puede contribuir a disminuir el riesgo cardiovascular, favorece la microbiota intestinal y ayuda a controlar la saciedad, lo que la convierte en una gran aliada en dietas de control de peso. Su capacidad antioxidante también la vincula con una mejor protección celular.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Contraindicaciones de las manzanas

Aunque es un alimento seguro para la mayoría de la población, existen algunas consideraciones. Las personas con síndrome de intestino irritable (SII) pueden experimentar molestias debido a los fructanos y otros compuestos fermentables presentes en la manzana.

Asimismo, quienes padecen alergia a ciertas proteínas de frutas rosáceas (como el melocotón o la pera) podrían presentar reacciones cruzadas. Por otro lado, su contenido en azúcares simples, aunque natural, debe ponderarse en dietas de control estricto de glucosa.

Temas Relacionados

ManzanasFrutasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Los ejemplares intervenidos son tortugas, iguanas, gecos, tarántulas y un varano del Nilo

La Guardia Civil libera cerca

Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: “Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación”

La empresaria participa en varios encuentros entre empresas que fomentan la participación en el mundo del negocio y el talento joven en el ámbito. Uno de ellos, ‘Aquí hay talento Andalucía’, ha tenido lugar este viernes

Concha Yoldi, la empresaria más

Estas son las 4 mejores soluciones para prevenir el Alzheimer, según la ciencia

Las investigaciones han mostrado que los cambios en el cerebro pueden comenzar hasta 20 años antes de que aparezcan síntomas graves

Estas son las 4 mejores

Kiko Rivera, entre lágrimas, admite el episodio de la manguera con Isa Pantoja en Cantora: “Fue horrible”

El DJ se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’ y ha pedido públicamente perdón a su hermana por su comportamiento

Kiko Rivera, entre lágrimas, admite

La Alianza por el Clima se moviliza este sábado en el marco de la COP30: concentraciones en nueve ciudades para pedir una transición ecológica justa

Mientras representantes internacionales debaten en Belém el rumbo climático global, grupos ecologistas reclaman un modelo económico sostenible y medidas reales de justicia ambiental

La Alianza por el Clima
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil libera cerca

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo, cantante de ‘Paco, Paco, Paco’: pudo ser agredida por un hombre en su residencia

ECONOMÍA

Concha Yoldi, la empresaria más

Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: “Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El golpe a los hipotecados del Tribunal Supremo deja a los afectados por los sobreprecios en manos de los jueces: “Sólo servirá para colapsar el sistema”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 noviembre

DEPORTES

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez