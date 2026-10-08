Receta de kolokythopita, la empanada griega de calabaza y queso feta

Pastel de masa filo con relleno de calabaza y queso feta (Pexels)

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La de Grecia es una de las gastronomías más ricas de la región mediterránea. Sus productos frescos y sus riquísimos platos tradicionales componen un recetario único, que muchas veces reducimos erróneamente a ensaladas, musakas y tzatziki. Sin mencionar, cómo no, el archiconocido universo de los gyros.

En realidad, más allá de sus más conocidas recetas, la tradición culinaria de los helenos esconde miles de elaboraciones perfectas para recrear en casa, platos que combinan productos asequibles, un proceso sencillo y un resultado sobresaliente. La casi impronunciable kolokythopita, una suerte de empanada griega de masa filo rellena de calabaza y queso feta, es un magnífico ejemplo de ello.

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Esta preparación pertenece a la familia de las tartas saladas griegas, pasteles con rellenos como espinacas o queso que suelen compartirse en reuniones familiares y quedadas entre amigos. Al igual que parientes como la spanakopita, la kolokythopita se puede servir caliente o templada, y funciona de maravilla como entrante para compartir y también como plato principal, acompañado de una ensalada al estilo griego.

Lo más habitual es encontrar este pastel relleno de calabacín, aunque existe también una versión que cuenta con la calabaza como protagonista. En esta ocasión elegimos la calabaza para un pastel otoñal con un riquísimo toque dulce.

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El resto de elementos se mantienen idénticos a la kolokythopita clásica: una cebolla picada, queso feta desmenuzado y huevo para dar cuerpo a este jugoso relleno. Todo ello se envuelve en capas de crujiente masa filo, que podemos encontrar fácilmente en casi cualquier supermercado. Una forma sencilla, divertida y con mucho sabor de viajar hasta Grecia sin salir de casa.

Receta de kolokythopita

La kolokythopita es un pastel horneado de calabaza, cebolla y queso feta, envuelto en varias capas de pasta filo. El paso más importante consiste en eliminar el exceso de agua de la calabaza antes de montar el pastel, para que la masa quede crujiente.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos. Preparación: 30 minutos. Cocción: 40 minutos.



Ingredientes

1,5 kg de calabaza limpia

2 cebollas medianas

200-250 g de queso feta desmenuzado

12 hojas de pasta filo

1 huevo

4 cucharadas de aceite de oliva para el relleno

80-100 ml de aceite de oliva para pintar la pasta filo

2 cucharadas de hierbabuena fresca picada o 1 cucharada de hierbabuena seca

1 pizca de comino molido

Sal

Pimienta negra molida

Cómo hacer kolokythopita, paso a paso

Pela la calabaza y retira las semillas. Rállala con un rallador grueso. Coloca la calabaza en un colador. Presiona con una cuchara para eliminar parte del líquido. Calienta 1-2 cucharadas de aceite de oliva en una cazuela. Añade las cebollas picadas y póchalas a fuego medio durante 5-7 minutos. Incorpora la calabaza rallada. Cocina durante 15 minutos, hasta que esté tierna y haya perdido buena parte del agua. Retira la mezcla del fuego y deja que se temple. Después, escúrrela de nuevo si conserva demasiado líquido. Añade el queso feta, la hierbabuena, el comino, el huevo, la sal y la pimienta. Mezcla con una espátula. Precalienta el horno a 180 ºC. Unta una fuente rectangular con aceite de oliva. Coloca 6 hojas de pasta filo, una sobre otra. Pinta cada hoja con aceite de oliva, pero sin empaparla. Este paso ayuda a conseguir capas ligeras y crujientes. Reparte el relleno de calabaza sobre la pasta filo. Extiéndelo de manera uniforme. Cubre el relleno con las 6 hojas restantes. Pinta cada una con aceite y remete los bordes hacia el interior. Marca la superficie con un cuchillo, sin llegar a cortar todo el pastel. Así será más fácil servirlo después y el vapor podrá salir. Hornea durante 40 minutos, hasta que la parte superior esté dorada y crujiente. Deja reposar la kolokythopita durante 10-15 minutos antes de cortarla. Sírvela caliente o templada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 300 kcal.

Proteínas: 8 g.

Hidratos de carbono: 30 g.

Grasas: 17 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: 500-650 mg, según la cantidad de queso feta y sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la kolokythopita en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recuperar parte del crujiente, calienta las porciones en el horno a 180 ºC durante 8-10 minutos. Evita el microondas si quieres conservar la textura de la pasta filo.

También se puede congelar antes o después del horneado durante 1 mes. Si está congelada y ya horneada, caliéntala directamente en el horno, sin descongelar por completo.