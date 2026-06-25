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Receta de börek de espinacas y queso, el riquísimo pastel salado de origen turco que se hace con masa filo

La masa filo es la protagonista de esta espiral salada, que podemos rellenar con varios quesos, verduras o incluso carne

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Receta de börek, un pastel salado a base de masa filo (Magnific)
Receta de börek, un pastel salado a base de masa filo (Magnific)

El börek, burek o bureca es una especie de pastel salado común a la tradición culinaria de los países que formaron parte del Imperio otomano. Una especie de empanada a base de masa filo que se rellena habitualmente de queso blanco y que puede complementarse con otros ingredientes como verduras, frutos secos, carnes o más quesos.

Hoy elegiremos como relleno una mezcla de espinacas y cebolla salteada con una generosa cantidad de queso ricotta y de feta. Esta versión del börek se prepara enrollando capas de masa filo alrededor del relleno que hayamos elegido, y formando una espiral con estos rollos hasta formar un pastel redondo que hornearemos con un toque final de semillas de sésamo.

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El resultado es crujiente por fuera gracias a la masa filo y muy jugoso gracias al queso de su interior. Un bocado exquisito para una cena diferente o para impresionar a tus invitados con un plato que nunca antes habrán probado.

Receta de börek de espinacas y queso

La receta de este börek consiste en rellenar tiras de masa filo con una mezcla de espinacas y quesos, enrollarlas formando tubos y luego darles forma de espiral antes de hornear. Así se logra un pastel crujiente, sabroso y muy fácil de cortar en raciones.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 paquete de masa filo (250 g)
  • 400 g de espinacas frescas o congeladas
  • 200 g de queso feta
  • 100 g de ricotta o requesón
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 huevo
  • 40 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Semillas de sésamo para decorar (opcional)

Cómo hacer börek de espinacas y queso, paso a paso

  1. Saltea las espinacas en una sartén con un poco de aceite hasta que pierdan el agua. Es fundamental escurrirlas bien para evitar que la masa se humedezca.
  2. Sofríe la cebolla picada hasta que esté transparente. Añade las espinacas, mezcla y cocina 2 minutos más.
  3. Mezcla en un bol las espinacas, el queso feta desmenuzado, el ricotta, sal, pimienta y nuez moscada. Remueve hasta que quede un relleno uniforme.
  4. Precalienta el horno a 180 °C.
  5. Extiende una hoja de masa filo sobre la mesa y pincela con aceite. Coloca otra encima y vuelve a pincelar.
  6. Pon una tira de relleno a lo largo del borde más largo de la masa. Enrolla formando un tubo. Repite con el resto de masa y relleno.
  7. Coloca el primer tubo en el centro de una bandeja de horno forrada con papel. Forma una espiral, pegando los siguientes tubos alrededor hasta completar la forma. Forma la espiral apretando ligeramente; así mantiene la forma al hornear.
  8. Pincela la superficie con aceite y espolvorea semillas de sésamo.
  9. Hornea durante 25 minutos o hasta que esté dorado y crujiente.
  10. Deja templar unos minutos antes de cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 230 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapado, hasta 3 días. Para recuperar el crujiente, recalienta en horno 5 minutos antes de servir.

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