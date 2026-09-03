Crema de calabaza asada: una receta sencilla y repleta de sabor para triunfar este otoño

Crema de calabaza asada. (Magnific)

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El otoño está cada vez más cerca y, con él, vuelven las recetas que invitan a pasar más tiempo entre fogones. Las temperaturas comienzan a bajar y los platos calientes empiezan poco a poco a ocupar un lugar protagonista en la cocina.

Entre los productos más característicos de esta época se encuentra la calabaza, una hortaliza versátil que permite preparar desde guarniciones hasta purés y postres. Una de las formas más sencillas de disfrutarla es preparar una crema de calabaza asada, una receta fácil y llena de sabor.

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A diferencia de otras elaboraciones, asar previamente la calabaza permite potenciar su sabor y conseguir un resultado más intenso y ligeramente dulce. Además, esta crema se puede adaptar al gusto de cada persona añadiendo diferentes especias, hierbas aromáticas o un chorrito de aceite de oliva virgen extra antes de servirla.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 45 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

1 kilo de calabaza 1 cebolla grande 2 dientes de ajo 2 patatas medianas 500 ml de caldo de verduras 100 ml de nata líquida para cocinar 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra recién molida Nuez moscada al gusto (opcional)

Cómo hacer crema de calabaza asada, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC. Pela y corta la calabaza en dados grandes. Haz lo mismo con la cebolla y las patatas. Coloca la calabaza, la cebolla y los dientes de ajo (con piel) en una bandeja de horno. Echa un chorro de aceite y mezcla bien. Asa las verduras durante 35-40 minutos, hasta que la calabaza esté dorada y tierna. Si ves que se dora demasiado rápido, cubre con papel de aluminio. Retira del horno, deja templar y pela los ajos. Vierte las verduras asadas en una olla. Añade las patatas y el caldo caliente. Cocina a fuego medio 10 minutos. Tritura todo con una batidora hasta conseguir una crema muy fina. Incorpora la nata líquida, salpimenta y añade nuez moscada al gusto. Calienta 2 minutos más sin llegar a hervir. Sirve caliente, decorando con un hilo de aceite de oliva y, si quieres, semillas tostadas de calabaza o picatostes.

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para 4 platos generosos, pero depende del tamaño de los mismos. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 3 g

Hidratos de carbono: 28 g

Grasas: 6 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparada, la crema de calabaza debe conservarse en la nevera, dentro de un recipiente hermético, y puede mantenerse en buenas condiciones durante un máximo de 3 días. Es importante dejar que se enfríe antes de guardarla y evitar que permanezca demasiado tiempo a temperatura ambiente.

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También es posible congelarla durante un máximo de 3 meses. Para consumirla, lo más recomendable es dejar que se descongele lentamente dentro de la nevera y, después, calentarla a fuego medio hasta que alcance la temperatura deseada.