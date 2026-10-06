Así aprendió Penélope Cruz a cantar cuplé para ‘La bola negra’: “Ha hecho lo más difícil, hacer suyas las canciones”

Penélope Cruz se inspiró en la histórica cupletista Olga Ramos para dar forma a su personaje en 'La bola negra'

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Las cupletistas que triunfaron durante las primeras décadas del siglo XX popularizaron un género que desafió muchas de las convenciones de su tiempo. Pero el cuplé, definido por la Real Academia Española como simplemente una “canción corta y ligera, que se canta en teatros y otros locales de espectáculo”, permitió a través de sus bailes y de sus canciones que las mujeres mostraran su picardía a la vez que reivindicaban el placer y la sensualidad.

Javier Calvo y Javier Ambrossi se han encargado de recuperar esta figura en La bola negra, la cinta que ya se posiciona como toda una candidata a los Oscar, y no solo en la categoría de Mejor película internacional. La película, que narra la historia de tres hombres en la España de tres épocas distintas -1932, 1937 y 2017-, Penélope Cruz da vida a Nené Romero, una cupletista que viajaba durante la Guerra Civil española para entretener a los soldados. Para ello, la actriz se inspiró en Olga Ramos, una cupletista nacida en Badajoz en 1918.

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Pero para acercarse a un género con unos códigos interpretativos tan particulares, Cruz contó también con la ayuda de alguien que lo conoce desde dentro. Olga María Ramos, hija de la histórica cupletista y continuadora de su legado, participó en La bola negra como asesora de la actriz en la preparación de los dos números musicales que interpreta en la película: Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas.

Penélope Cruz en 'La bola negra'

Ahora, Ramos ha recordado aquella experiencia en un vídeo publicado en TikTok, donde ha desvelado cómo fue trabajar con Cruz y ha destacado especialmente la actitud de la intérprete durante el proceso. “La magnífica Penélope Cruz ha sido humilde para aprender y talentosa para crear”, asegura.

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Para la asesora, el gran logro de Cruz no fue limitarse a reproducir la forma tradicional de cantar aquellas piezas, sino incorporarlas por completo a Nené Romero. “Los dos cuplés que canta, que son Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas, los ha hecho suyos”, explica. “Ella creó el personaje y al crear el personaje hizo suyos los dos cuplés. Los canta a su estilo, fantástica”.

“Una mujer cercana, humilde para aprender y, sobre todo, talentosa para crear”

Ramos recuerda también uno de los momentos más especiales que vivió una vez terminado el rodaje. Durante la fiesta de fin de película, en la que se encontraban tanto Penélope Cruz como Pedro Almodóvar, le pidieron que subiera al escenario para interpretar Batallón de modistillas. Al ver a la actriz entre el público, decidió dirigirse a ella para reconocer su trabajo. “Penélope, has hecho lo más difícil, has creado estos cuplés, los has hecho tuyos”, recuerda que le dijo. Una valoración que vuelve a repetir ahora al hablar de la actriz, a la que describe como “una mujer cercana, humilde para aprender y, sobre todo, talentosa para crear”.

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El video presenta logos y texto que anuncian el estreno de un tráiler. Incluye un primer plano de una persona con líquido en el rostro y dos hombres corriendo en una playa cerca del mar. El material identifica a Javier Calvo y Javier Ambrossi como los directores. Corresponde al tráiler promocional de la película 'La bola negra'.

Por si fuera poco, Ramos no se limitó a ayudar a Cruz en el terreno musical. También apareció haciendo un pequeño cameo durante una de las actuaciones de la película. “Yo estoy detrás de ella maquillada como un esperpento, porque soy, digamos, la organizadora de las chicas del local y voy con un abanico porque se la comen los soldados. Claro, imaginaros una mujer tan bellísima en medio de la tropa y yo: “¡Fuera de aquí, sinvergüenzas!”.

Su colaboración con Los Javis terminó además con un reconocimiento que la propia Ramos celebra especialmente en el vídeo. “En los créditos pone Olga María Ramos, asesoría de cuplé”, presume antes de rematar, satisfecha: “Casi nada”.

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