España

Puigdemont ya puede volver a España: el juez Llarena levanta la orden de detención tras el aval del Constitucional a la amnistía

El juez del Supremo adopta la medida de forma provisional, a la espera de conocer el texto íntegro de la sentencia que ampara a Dolors Bassa y determinar su alcance sobre la malversación atribuida a los tres dirigentes independentistas

El líder de Junts, Carles Puigdemont. (Europa Press)
El líder de Junts, Carles Puigdemont. (Europa Press)
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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto este martes la orden nacional de busca, captura y detención que pesa sobre Carles Puigdemont. El magistrado adopta esta decisión después de que el Tribunal Constitucional haya estimado el recurso de amparo de Dolors Bassa contra la resolución que le denegó la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que fue condenada.

La decisión de Llarena es inmediata, pero provisional. El instructor todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia del Constitucional y considera necesario conocer su contenido para determinar qué consecuencias puede tener sobre la situación de Puigdemont. El juez aprecia una “coincidencia sustancial” entre los hechos y la cuestión jurídica examinada por el tribunal de garantías en el caso de Bassa y los que afectan al expresidente catalán, por lo que entiende que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de la orden de detención que mantiene contra él.

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El levantamiento de la orden abre así la puerta a que Puigdemont pueda regresar a España sin quedar detenido en virtud de la orden nacional dictada por el Supremo en la causa del ‘procés’, aunque Llarena deja expresamente claro que todavía no está declarando que la amnistía sea aplicable al expresidente ni que su responsabilidad penal haya quedado extinguida.

(Noticia en ampliación)

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