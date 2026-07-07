La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en Barcelona, a 8 de agosto de 2024. (David Zorrakino - Europa Press)

La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto la causa contra tres agentes de los Mossos d’Esquadra investigados por su presunta colaboración en la fuga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su breve regreso a Barcelona en 2024. El tribunal considera que hay indicios de que los agentes incurrieron en el delito de omisión del deber de perseguir delitos.

La resolución, a la que ha tenido acceso EFE, estima el recurso presentado por la Fiscalía y anula el auto de la jueza de instrucción, que había cerrado el caso al concluir que los tres mossos no tenían obligación de detener a Puigdemont por encontrarse fuera de servicio en el momento de los hechos. La Audiencia rechaza ese argumento y concluye que el hecho de no estar en activo no exime a los agentes de su deber de perseguir delitos.

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Con esta decisión, los tres agentes quedan a un paso del juicio oral. La Audiencia sustenta su criterio en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que los funcionarios policiales deben intervenir en defensa de la ley y la seguridad ciudadana incluso cuando no están en activo.

*Noticia en ampliación.