Puigdemont considera que Ceuta y Melilla son “ciudades dentro de Marruecos” e invita a sus ciudadanos a decidir su soberanía en un referéndum

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El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en Perpiñán (Francia). (Glòria Sánchez/Europa Press)

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha calificado a Ceuta y Melilla como “dos colonias o ciudades dentro de Marruecos”, y considera que “desde una perspectiva marroquí, son por supuesto una herida”. En una larga entrevista con el diario británico The Times desde su residencia en Waterloo (Bélgica), el líder independentista ha matizado que “la gente (de Ceuta) es muy española”, pero “su postura se vería legitimada si celebrasen un referéndum de autodeterminación”. Algo que, según él, “España no permitirá hacer porque temen que nosotros pidamos también un referéndum”.

Precisamente sobre el referéndum ilegal que se celebró en Cataluña hace ya nueve años, el líder independentista ha mantenido que “no se arrepiente de nada” de las decisiones tomadas, aunque el precio sea pasar “la vida entera” fuera de Cataluña. “No sabía cuánto tiempo estaría en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar toda mi vida. Y si tengo que pasar así toda mi vida, estoy dispuesto [...] Derrotamos a España democráticamente”, declaró.

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El expresidente cumple ya nueve años en el exilio y ha afirmado que, aunque mantiene un contacto permanente con lo que ocurre en Cataluña, sostiene que ya no es la misma sociedad que dejó. Si puede regresar, Puigdemont ha asegurado que planea “sumergirse” en el territorio para observar qué ha cambiado y escuchar a sus habitantes.

Puigdemont afronta una semana clave para su futuro judicial. El Tribunal Constitucional comenzará este martes a estudiar los recursos de amparo de dirigentes independentistas contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación. Puigdemont también está pendiente de que el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, mantenga o levante la orden nacional de detención en su contra.

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