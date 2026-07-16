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Carles Puigdemont celebra el aval del TJUE a la amnistía: “Quien piense que esto nos hará renunciar se equivoca mucho”

El expresident ha valorado en una publicación en sus redes sociales el resultado judicial de la Ley de Amnistía

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El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), en una imagen de archivo. (Glòria Sánchez - Europa Press)
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), en una imagen de archivo. (Glòria Sánchez - Europa Press)

El expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, ha avalado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha respaldado este jueves de forma amplia la ley de amnistía en relación con el derecho comunitario. Los magistrados han considerado que la aplicación de la ley “tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación” y ayuda a “la normalización de la situación en Cataluña”.

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado lo que ya sabíamos desde el primer día: que la Ley de Amnistía que exigimos para la investidura de Pedro Sánchez, y que aprobamos después de que se incorporaran las exigencias de Junts per Catalunya en relación con las fantasiosas acusaciones de terrorismo, no contradice en absoluto el derecho de la Unión”, ha valorado Puigdemont.

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En un texto titulado “La amnistía es europea, la represión es española”, el dirigente independentista ha considerado que se trata de “una victoria rotunda” y “un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español”. El expresident ha recordado que “no es la primera victoria” del movimiento independentista en Europa: cita, entre otras, la negativa de la justicia belga a la extradición del conseller Puig, avalada por el TJUE; o la votación del Parlamento Europeo que rechazó retirarle la inmunidad al líder de Junts.

“La represión no ha terminado”

El presidente de Junts, Carles Puigdemont (i), y el secretario general de Junts, Jordi Turull (d), durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). (Glòria Sánchez - Europa Press)
El presidente de Junts, Carles Puigdemont (i), y el secretario general de Junts, Jordi Turull (d), durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). (Glòria Sánchez - Europa Press)

El aval del TJUE forzará a los jueces nacionales a amnistiar a los políticos independentistas todavía pendientes de su proceso judicial, entre ellos una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos vinculados al ‘procés’ y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. La decisión, además, podría suponer la vuelta de Carles Puigdemont a territorio español, pues se espera que la amnistía se extienda al delito de malversación.

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El expresident ha insistido, no obstante, en que “el camino para acabar con la represión no ha terminado” con esta sentencia. Según Puigdemont, “el partido ahora ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público inclinados hacia un lado”.

Asimismo, se reafirma en la separación de España y Cataluña como dos Estados diferenciados. “Quien piense que esto nos hará renunciar se equivoca mucho. Como se ha equivocado todos estos años. Necesitamos que se acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya existen otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerzas y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña (sabiendo que debemos hacerlo en un contexto más difícil y hostil, y en medio de una división que alegra al españolismo)“, ha expresado.

La misiva de Puigdemont termina con un agradecimiento público “a todas las personas que han sabido aguantar la presión y jugadas sucias de todo tipo”. En concreto, menciona a su abogado, Gonzalo Bolye. “Sin su experiencia europea y sin su sabiduría jurídica, difícilmente habríamos obtenido una sentencia europea tan contundente”, concluye en su escrito difundido en la red social Twitter (ahora X).

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