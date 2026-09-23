Los menús con mejor relación calidad-precio de Bilbao: restaurantes de alta cocina y bistrós de diseño desde 16,90 euros

Bilbao. (Adobe Stock)

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Que en las ciudades del País Vasco se come muy bien es algo que ya nadie pone en duda. San Sebastián suele llevarse gran parte de los focos cuando hablamos de alta cocina, pero, en los últimos años, la escena gastronómica de Bilbao ha cogido carrerilla. La oferta culinaria bilbaína ha dado un completo vuelco, ampliando su oferta con nuevas aperturas, opciones de fusión y de alta cocina que acompañan a los clásicos pintxos y los complementan de maravilla.

En la ciudad vasca se pueden probar sabores de todo tipo, desde los productos propios de la zona, cocinados de la forma más clásica, hasta platos de cocina asiática que prometen romper esquemas. Aunque muchos de los restaurantes premiados por las grandes guías cuentan con precios inalcanzables para muchos, lo cierto es que en la ciudad hay muchas opciones asequibles que nos permiten conocer su lado más gastronómico sin salirnos de presupuesto.

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Estos son algunos de los menús con mejor relación calidad-precio de Bilbao, siguiendo las recomendaciones de los inspectores de las guías Michelin y Repsol.

Bistró Guggenheim Bilbao

Bistró Guggenheim Bilbao, uno de los restaurantes con mejor relación calidad-prensa de Bilbao (Facebook)

Para la primera parada nos vamos a uno de los iconos turísticos de la ciudad, el Museo Guggenheim. Allí se encuentra Bistró Guggenheim Bilbao, un espacio de cocina de vanguardia con raíces tradicionales, en perfecta sintonía con el espectacular diseño de Frank Gehry. Su carta, reconocida por la Guía Repsol, propone una variedad de opciones que reinterpretan la cocina clásica desde una mirada contemporánea, como cogollos con bonito escabechado, huevos a baja temperatura y jugo de pimiento asado, bacalao ajoarriero y pil pil o canelón de ternera glaseado con crema de hinojo.

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Tanto en su restaurante como en su bar, las recetas y salsas de antaño sirven de punto de partida para una propuesta refinada pero informal, innovadora y llena de personalidad. La experiencia se resume en varios menús: menú La Carta, que incluye entrante, principal, postre, pan artesano y agua filtrada por 31,40 €; un menú degustación con cinco platos, pan artesano y agua por 45,30 € y su formato Comida Express, que suma plato principal y postre por 25,20 €.

Restaurante Víctor

El Restaurante Víctor lleva formando parte del paisaje gastronómico bilbaíno desde 1940, cuando la primera generación de la familia comenzó a servir sus esmerados platos de cocina de temporada. Ubicada en el corazón de la ciudad, tras el ventanal más emblemático de la Plaza Nueva, esta casa es toda una referencia del buen comer bilbaíno. El bacalao, uno de los platos más típicos de la gastronomía local, se puede degustar aquí en todas sus variantes, con recetas que les han hecho recibir el reconocimiento de la Guía Repsol.

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La segunda generación tomó las riendas en 1973, una nueva hornada encarnada por tres hermanos que mantienen alto el pabellón con cariño, dedicación, empatía y una amplia carta de vinos, elaborada con el conocimiento de Rebeca Sainz, quien además gobierna la sala. En lo gastronómico, ofrecen una carta y varios menús, entre ellos el Laborable por 37,00 €, el menú Plaza Nueva por 52,90 € y el menú Víctor por 71,00 €. En su zona de bar, cuentan con un menú del día a 16,90€ y un menú Especial por 29,90 €.

Kimtxu

Taberna asiática Kimtxu, en Bilbao (Kimtxu)

En Bilbao también existen muy buenas opciones de cocina internacional, como demuestran restaurantes como este, premiado por la Guía Michelin con su sello Bib Gourmand a la buena relación calidad-precio. Kimtxu es una taberna asiática en pleno centro de Bilbao, un lugar donde disfrutar de recetas elaboradas con productos locales y técnicas de países como China, Corea o Japón, todas ellas creadas por su chef Iván Abril.

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Nacido en Galicia, cerca de Mondariz, en la provincia de Pontevedra, sus ganas de aprender le han llevado a cocinas de medio mundo, como Inglaterra o China, y también a compartir fogones con maestros de la talla de Martín Berasategui o Jordi Vilà. En 2014, decide iniciar su proyecto de cocina de autor en el centro de Bilbao, una taberna vascoasiática donde combina productos locales con técnicas de Oriente, creando una propuesta sorprendente, llena de sabores y texturas.

Algunas de sus especialidades son el crudo de vieira con escabeche de jalapeño, su nigiri-croqueta, el steak tartar coreano con queso Idiazabal, sus albóndigas thai de bonito y sepia... Además de su carta, basada en platos para compartir, cuenta con varios menús, entre ellos su Menú Taberna, un menú del día que cambia cada semana y que se sirve por 29,50 euros, y su Menú Kimtxu, en formato degustación, con siete pases por 60 euros.

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Bar Los Fueros

Porrusalda de txangurro en el bar Los Fueros (Instagram / @losfueros)

El último en la lista es el bar Los Fueros (C. Los Fueros, 6), todo un templo de la cocina de tradición bilbaína y uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad. Un icono que, a pesar de su solera, ha conseguido actualizarse para no perder ni un ápice de relevancia. Abrió sus puertas allá por 1878 bajo el nombre de Bar Colón y, desde hace más de una década, tienen al frente al cocinero vizcaíno Paul Ibarra, encargado de dirigir este bar-restaurante de dos plantas con una característica decoración a base de azulejos antiguos y mesas tipo bistró.

Su carta se conforma por platillos bilbaínos de siempre, con ciertos toques de vanguardia que han conseguido colar esta mítica cocina entre los restaurantes con sello Gourmand de Michelin. Más allá de las gambas, su plato estrella, encontramos otras opciones de picoteo como la empanada de anchoas del Cantábrico, las gildas o los buñuelos de bacalao; platos de fusión como el ssäm de Txistorra de Arbizu; y clásicos como el txipirón encebollado, los callos y chorizo a la vizcaína o la pularda con cebolla morada, puré de patata y mostaza.

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Con un ticket medio de entre 30 y 50 euros por comensal en las opciones a la carta, el restaurante ofrece también una serie de menús para conocer a fondo la cocina de la casa. Entre estas opciones, encontramos el Menú Gourmand (38€), disponible a mediodía entre semana; el Menú ‘Bilbao de Toda la Vida’ (50 €) y su versión extendida (60 €), que ofrecen un recorrido por recetas tradicionales; y menús más elaborados, como el Menú ‘Desde 1878′ (70 €), con una selección de vinos y platos de autor, y el Menú ‘Clandestino Casco Viejo’ (89 €), que ofrece una experiencia participativa con show cooking.