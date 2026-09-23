España

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

El nuevo esquema para le personal de Justicia, que también contempla una jornada intensiva de verano, se suma a la reducción horaria ya vigente para la Administración General del Estado

Funcionarios públicos en un edificio administrativo. (José Antonio García Cordero)
Funcionarios públicos en un edificio administrativo. (José Antonio García Cordero)
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El personal de la Administración de Justicia en España ha comenzado esta semana a trabajar bajo una jornada semanal de 35 horas, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara las resoluciones que regulan el cambio. La medida equivale a un cómputo anual de 1.512 horas y alcanza tanto al personal administrativo como al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

La Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, firmó dos resoluciones que sustentan la reforma. La primera, fechada el 15 de septiembre, regula la jornada del personal al servicio de la Administración de Justicia. La segunda, del 17 de septiembre, establece el régimen correspondiente al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Ambos textos se publicaron en el BOE del lunes 21 de septiembre y entraron en vigor al día siguiente.

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El personal de Justicia se suma así al colectivo de la Administración General del Estado (AGE), que ya había accedido a la reducción de jornada el pasado 15 de abril. En aquel momento, el Gobierno aprobó la medida para cerca de 250.000 empleados públicos, que pasaron de 37 horas y media semanales a 35.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este martes en que el debate sobre la reducción de la jornada laboral con los grupos parlamentarios debe darse "en las condiciones más favorables posibles". (Fuente: La Moncloa / Europa Press)

La norma fija la jornada general en 35 horas semanales de trabajo efectivo, en promedio de cómputo anual. Sin embargo, los puestos sujetos a un sistema de dedicación especial mantienen una jornada máxima de 37 horas y media semanales. La distribución de las horas y los horarios de atención al ciudadano se formalizarán cada año antes del 1 de enero, a través del calendario laboral correspondiente.

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Hasta 2,5 horas de sueldo por cada hora extra trabajada

La regulación establece también un mecanismo para compensar el trabajo que se realice fuera del horario ordinario, principalmente cuando deban atenderse actuaciones procesales urgentes e inaplazables. Las horas trabajadas de lunes a viernes entre las 17:00 y las 22:00 se computan como el doble: dos horas efectivas por cada hora realizada. Cuando el trabajo se extiende desde las 22:00 hasta las 7:30 del día siguiente, o se desarrolla en sábados, domingos y festivos, el cómputo asciende a dos horas y media por cada hora trabajada.

Jornada de verano y reducción por interés particular

Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la norma permite establecer una jornada intensiva de 32 horas y media semanales, tanto para el personal con jornada general como para los Letrados de la Administración de Justicia. Por otra parte, los trabajadores con reducción de jornada reconocida por interés particular podrán realizar un turno de cinco horas diarias, de lunes a viernes, con una retribución equivalente al 75% del salario de jornada completa. Esta modalidad resulta incompatible con los puestos de dedicación especial.

El antecedente en la Administración General del Estado

La reducción de jornada en la Administración de Justicia se produce en un contexto de expansión progresiva de esta política dentro del sector público español. Tras la aprobación de las 35 horas para la AGE en abril, comunidades autónomas y administraciones locales iniciaron negociaciones para extender la medida a sus propios empleados. En algunos territorios, como Cataluña, el acuerdo entre la Generalitat y los sindicatos ya se concretó y está pendiente de ratificación en el Diari Oficial de la Generalitat. En otros, sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) advirtieron sobre posibles movilizaciones ante la falta de avances en la negociación.

La reforma tampoco alcanza, por el momento, a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional ni la Guardia Civil, que se rigen por normativa específica y suman unos 284.000 trabajadores. El Ministerio de Defensa tramita en paralelo una modificación para que los 123.500 empleados de las Fuerzas Armadas también accedan a la jornada de 35 horas.

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