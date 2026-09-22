Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El presidente de la UFC, Dana White (Mark J. Rebilas / Reuters)

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La polémica alrededor de los guantes de Justin Gaethje ya tiene respuesta oficial. Dana White ha desmentido las insinuaciones realizadas por Ilia Topuria, que había puesto en duda la legalidad de las protecciones utilizadas por el estadounidense en su último combate. El presidente de la UFC aseguró que todo el proceso fue supervisado por los responsables de la Comisión Atlética de California y que no detectaron ninguna irregularidad, dando por zanjada toda polémica.

White fue contundente durante la rueda de prensa de la última velada. El máximo responsable de la UFC explicó que los controles sobre Gaethje comenzaron durante el proceso de vendaje y continuaron hasta la colocación de los guantes. Según su versión, varios inspectores estuvieron presentes durante todo el procedimiento. “El jefe de la Comisión Atlética aquí en California es considerado probablemente el mejor del mundo, y él estaba allí, y los inspectores estaban viendo cómo Gaethje se vendaba las manos y se ponía los guantes y toda esa mierda. No pasó nada con los guantes de Gaethje”, afirmó White.

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La intervención del presidente de la UFC llegó después de que Topuria dejara entrever que su rival pudo haber utilizado algún elemento dentro de sus guantes para incrementar la potencia de sus golpes. Las declaraciones del hispano-georgiano abrieron una discusión alrededor de las protecciones de Gaethje y provocaron que la propia comisión encargada de supervisar el combate tuviera que pronunciarse.

El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Andy Foster, director de la Comisión Atlética de California, respaldó la versión de White. En declaraciones a USA Today Sports, aseguró que tanto los guantes como las vendas utilizadas por Gaethje se encontraban dentro de la normativa y que fueron sometidos a controles antes del combate. “Sus guantes y vendas estaban en regla y cumplían totalmente con la normativa. Además, fueron inspeccionados minuciosamente por varios inspectores”, explicó Foster.

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La cuestión de los vendajes y las protecciones ya había generado especulaciones durante el verano. Las heridas que Gaethje provocó a Topuria durante la pelea alimentaron las dudas sobre si había algo diferente en sus guantes. La dureza de los impactos recibidos por el excampeón se convirtió en uno de los argumentos alrededor de los que se construyeron esas teorías.

El historial de Gaethje

Pero el historial de Gaethje también forma parte de la conversación. Los daños sufridos por Topuria no representan un hecho aislado en los combates del estadounidense. Los rostros de algunos de sus anteriores rivales también han terminado con heridas importantes después de enfrentarse a él, lo que permite contextualizar la dureza de sus golpes sin necesidad de atribuirla a una modificación de sus protecciones.

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El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Frente a las acusaciones, la posición de las autoridades que estuvieron presentes durante el proceso previo al combate es inequívoca. White asegura que los inspectores supervisaron cómo Gaethje se vendaba las manos y se colocaba los guantes, mientras que Foster sostiene que tanto las vendas como los guantes cumplían las reglas y habían sido examinados de forma minuciosa.

La derrota, en cualquier caso, ya forma parte del pasado deportivo de Topuria. Sus declaraciones han servido para volver a colocar aquel combate en el centro de la conversación y también para alimentar las especulaciones sobre una eventual revancha. El excampeón ha vuelto a situar a Gaethje en el foco, aunque el futuro de ese posible segundo enfrentamiento se ha complicado después de la última victoria de Arman Tsarukyan. El resultado de Tsarukyan modifica el escenario y añade otro nombre a las opciones de futuro. Por ahora, sin embargo, la controversia se mantiene en torno a una cuestión concreta: los guantes con los que Gaethje afrontó su combate ante Topuria.

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