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El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El club blanco ha respondido con severidad al presidente de LaLiga a través de un comunicado difundido en redes sociales

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (Europa Press)
El presidente de LaLiga, Javier Tebas (Europa Press)
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El Real Madrid ha emitido un comunicado contestando a las críticas del presidente de LaLiga. Javier Tebas ha emitido unas declaraciones esta mañana de este martes cargando contra el club blanco por la polémica arbitral que dejó el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La respuesta no se ha hecho esperar y desde las filas blancas han respondido con severidad al presidente de la competición doméstica.

Javier Tebas ha atacado al club blanco a través de un mensaje en sus redes sociales que rezaba: “Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta”. Ante tales palabras, el Real Madrid ha decidido emitir un comunicado donde ha contestado al presidente de LaLiga, donde ha tachado de “intolerable” su mensaje.

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“Ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente: Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones”, comenzaba el escrito del club blanco. Y añadían: “Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos”.

Después ha criticado sus últimas declaraciones: “Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable”.

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E inciden en que el presidente de la competición doméstica no hace más que dañar la imagen de LaLiga con sus comentarios. “Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo”.

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