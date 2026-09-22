Ferran Torres saca los colores a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y el presentador acaba admitiendo la verdad: ”Tampoco hace falta que me pisotees“

Ferran Torres en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

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Ferran Torres visitó este lunes El Hormiguero para recordar uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva: el gol que marcó en la final del Mundial y que ayudó a España a conquistar el título. Sin embargo, antes de hablar de aquella histórica jugada, el futbolista aprovechó su visita para sacar los colores a Pablo Motos con una sorprendente confesión relacionada precisamente con el pasado verano.

Todo comenzó con un encuentro que ambos protagonizaron en Ibiza. Torres recordó que, después del Mundial, coincidió con el presentador en una discoteca y comenzó a hablar con él sin saber que Motos no había visto el partido. Así que decidió comprobarlo durante la entrevista. “¿Tú viste la final del Mundial?“, preguntó directamente el futbolista.

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La respuesta dejó a Motos en una situación comprometida. “Ahora mismo lo estoy pasando un poco mal. Voy a contar la cagada”, reconoció el presentador antes de explicar que, efectivamente, no había visto la final. La historia todavía tenía más detalles. Motos recordó que tampoco vio la final del primer Mundial conquistado por España. En aquella ocasión, Pepe Reina le había invitado a su cumpleaños, pero el presentador confundió después a Guti con Sergio Ramos al recordar con quién había coincidido aquella noche.

La reacción en el plató fue inmediata. Incluso una de las hormigas no pudo contener su sorpresa ante la confesión. Pero el momento más divertido llegó cuando Motos explicó que, al encontrarse con Torres en Ibiza, estuvieron hablando con total normalidad sin que él supiera que estaba frente al futbolista que había marcado el gol decisivo para España: “Soy el único que no vi el Mundial, pero te quiero igual”. Torres no dejó pasar la oportunidad para responderle con ironía: “Eso es lo típico que se dice para quedar bien”.

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Ferran Torres en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La conversación derivó entonces hacia la particular relación de Motos con los Mundiales. El presentador decidió transformar su despiste en una teoría: si no había visto el gol de Iniesta y España ganó aquel campeonato, y tampoco había visto el partido de Torres y volvió a ganar la Selección, quizá su ausencia delante del televisor es una especie de amuleto: “No vi el gol de Iniesta y ganamos, tampoco vi vuestro partido y ganasteis”. Torres volvió a la carga: “¿Has visto cómo vas a más de una cagada por Mundial?“. ”Tampoco hace falta que me pisotees, Ferran", respondió entre risas el presentador.

El fenómeno del “¡Oh, Ferran!"

La entrevista también tuvo espacio para uno de los fenómenos virales que más se han asociado al futbolista en los últimos años: el famoso “¡Oh, Ferran!“. Torres reconoció que el audio se ha hecho tan popular que en ocasiones incluso tiene la sensación de que algunas personas le reconocen antes por el viral que por su trayectoria deportiva. ”A mí me da muchísima vergüenza. Y mira que yo tengo poca vergüenza", admitió.

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La situación se volvió todavía más incómoda para el jugador cuando Motos invitó al plató a Rocío Domingo, la creadora del popular audio. Torres no pudo ocultar su incomodidad y llegó a preguntar: “¿Yo me puedo ir?“. La respuesta, evidentemente, fue negativa. Rocío reprodujo el famoso grito delante del futbolista, provocando las risas de todo el plató.

Ferran Torres en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).