Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

El economista Gonzalo Bernardos habla sobre el problema del acceso a la vivienda en España. (Montaje Infobae España con imagen de Canva)

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El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los problemas centrales de las familias. Los precios de compra y las rentas del alquiler acumulan subidas sostenidas desde hace años, mientras la oferta disponible no crece al ritmo que exige la demanda. Y, según los expertos, la situación no va a mejorar.

“Los tipos de interés subirán y, por lo tanto, costará más comprar una vivienda”, explicó el economista Gonzalo Bernardos en una entrevista para Fotocasa, añadiendo que “el precio de la vivienda no bajará porque hay un gran desequilibrio entre demanda y oferta”.

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Un desequilibrio que, según Bernardos, seguirá marcando el mercado durante toda la década. Para que los precios cedieran, señaló el experto, tendrían que confirmarse varias señales que no parece que vayan a cumplirse en el corto ni en el medio plazo.

Solo un aumento de construcción cambiaría la tendencia

El economista explicó que la primera de esas señales sería un incremento sustancial en el número de viviendas construidas. “La primera señal que debería observar es que aumentan muchísimo la oferta de viviendas porque se construyen mucho más de cuatrocientas mil viviendas. Eso no sucederá ni en el 27, ni en el 28, ni en el resto de la década”, advirtió.

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Gonzalo Bernardos Domínguez ​ es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona. En nuestra entrevista con él, hablamos del problema de la vivienda en España, de los sueldos y las pensiones.

Además, Bernardos habló del punto de partida actual del sector. “En la actualidad, es decir, finales de 2025, se habían iniciado 140.000 viviendas”, indicó, una cifra que queda muy por debajo del umbral que, según él, sería necesario para equilibrar el mercado.

Ni la política monetaria ni la coyuntura económica alterarán el rumbo

La segunda condición que, en teoría, podría frenar el alza de precios sería una subida drástica de los tipos de interés acompañada de una restricción severa del crédito bancario. Sin embargo, el economista descartó ese escenario, porque “se prevé que suban los tipos, pero no que los bancos corten radicalmente el crédito”, explicó.

La tercera hipótesis que analizó fue la posibilidad de una crisis económica en España. También la rechazó: “No, la economía española va a ser una de las que mejor resista la coyuntura actual en la zona euro y va a crecer por encima del dos por ciento en 2026”, sostuvo Bernardos.

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El desplome de la oferta de alquiler empuja hacia la compra

En cuanto al dilema entre comprar o alquilar, el economista fue igual de directo. “No hay dilema, no puedes alquilar. La oferta de alquiler ha caído espectacularmente”, afirmó, y citó datos de la propia plataforma para respaldar su argumento. “Según datos de Fotocasa, en el conjunto de España, alrededor del 60% en los últimos cuatro años”, detalló, en referencia a la caída de viviendas disponibles para arrendar.

Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

Y esa reducción de la oferta obliga a quienes hoy viven de alquiler a replantear su situación ante la próxima renovación de contrato. “Que se haga un replanteamiento y es que piense ya en comprar vivienda, porque muy probablemente cuando le acabe el contrato, le dirá el propietario que vende la vivienda porque está harto de tantas regulaciones que le machacan la rentabilidad y le dan una gran inseguridad en el negocio del arrendamiento de viviendas”, explicó el economista.

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Para Bernardos, la salida de propietarios del mercado de alquiler responde directamente a un marco normativo que consideró excesivo. La combinación de mayor presión regulatoria y menor rentabilidad, argumentó, empuja a muchos arrendadores a vender sus inmuebles en lugar de mantenerlos en alquiler, lo que reduce todavía más el parque disponible para quienes buscan una vivienda en régimen de arrendamiento.