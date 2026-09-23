Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Militares del contingente español destacados en Líbano realizan actividades de instrucción sobre el terreno (EMAD)

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Un equipo móvil del Ejército de Tierra ha impartido en Trípoli un curso sobre artefactos explosivos. Se trata de una enseñanza destinada a militares del 1° Regimiento de Intervención de las Fuerzas Armadas Libanesas. La actividad se desarrolló durante dos semanas en instalaciones de esa unidad, en el norte de Líbano, y supuso la primera ocasión en la que el Mobile Training Team (MTT) realizó este tipo de instrucción fuera de su base habitual en Al-Salhiyeh, cerca de Sidón. El contingente estuvo integrado por cinco militares del Regimiento de Ingenieros Nº1, con sede en Burgos.

España conmemoró recientemente 20 años de su participación en la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). El 15 de septiembre de 2006, más de 500 militares desembarcaron en Tiro, inicio de una de las misiones más prolongadas de las Fuerzas Armadas. Desde aquel año, más de 30.000 efectivos sirvieron en el país. Actualmente, unos 650 militares trabajan para aplicar la Resolución 1701 y cooperan con las Fuerzas Armadas libanesas y comunidades locales, con base principal en Miguel de Cervantes, en Maryayún.

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El trabajo del equipo español también se coordina con un destacamento francés, con el objetivo de ofrecer programas que reúnan distintas capacidades militares. Esa cooperación contempla el intercambio entre instructores y la planificación conjunta de actividades para las Fuerzas Armadas Libanesas. La formación se inscribe en el Comité Técnico Militar para Líbano (MTC4L), creado en marzo de 2024. El organismo reúne a varios países, entre ellos España, para coordinar asistencia y actividades destinadas a incrementar la eficiencia y la capacidad operativa de Líbano.

Un militar francés de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros tres militares han resultado heridos este sábado durante un ataque ocurrido en Ghanduriyé, en el sur del país. (Fuente: FINUL/CCTV /CGTN)

Instrucción española en Líbano

Su desplazamiento a Trípoli permitió llevar la capacitación a la unidad libanesa, una modalidad que busca sortear las limitaciones de movimiento. La formación se centró en la lucha contra los artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés), las tareas de desminado y la gestión de municiones sin explosionar (UXO). Los participantes recibieron contenidos sobre identificación de amenazas, protocolos de actuación ante explosivos y procedimientos de reconocimiento de áreas contaminadas. El programa también abordó las medidas de seguridad para las operaciones de desminado y las pautas de intervención ante la presencia de UXO.

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Durante la actividad, el Equipo Móvil de Entrenamiento (MTT, por sus siglas en inglés) permanece integrado en la unidad libanesa. Esta modalidad facilita la coordinación directa, adapta los contenidos a las necesidades de cada grupo y refuerza la convivencia y la cooperación en sus instalaciones. El esquema permite además que los instructores conozcan de primera mano las condiciones operativas de los efectivos, sus medios disponibles y los desafíos específicos que enfrentan en cada destino asignado.

La decisión de impartir el curso en Trípoli amplía el alcance de las actividades españolas de adiestramiento en Líbano. Evita que las unidades deban trasladarse a Al-Salhiyeh, donde el equipo español desarrolla habitualmente su programa de instrucción. El objetivo es que un mayor número de militares libaneses acceda a formación técnica sobre neutralización de explosivos, reconocimiento del terreno y seguridad en las operaciones de Ingenieros.

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