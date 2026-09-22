Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El jugador del Brighton Chema Andres (REUTERS/Tony)

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Hay futbolistas que necesitan tiempo para adaptarse a un nuevo país, una nueva competición y un nuevo equipo. Chema Andrés no parece ser uno de ellos. El centrocampista valenciano aterrizó en el Brighton prácticamente de puntillas, con su fichaje anunciado el último día del mercado, y apenas unas semanas después ya ha conseguido que su nombre empiece a sonar con fuerza en la costa sur de Inglaterra. Incluso hay quienes han encontrado una referencia de peso para explicar su fútbol: Rodri Hernández.

Las comparaciones no responden a un único motivo. Chema Andrés mide 1,90 metros, como el internacional español, y también comparte con él la nacionalidad y la experiencia en el fútbol inglés. Pero, sobre todo, existe una similitud en la manera de interpretar el juego: ambos parten desde posiciones retrasadas, participan en la construcción y buscan tener influencia sobre el desarrollo de los partidos. También existe otra coincidencia llamativa: su capacidad para aparecer cerca del área y contribuir con goles y asistencias.

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En el caso de Chema, el impacto ha sido inmediato. El jugador formado en la cantera del Real Madrid llegó al Brighton después de una temporada 2025-2026 en la que disputó 39 partidos con el Stuttgart. Antes, durante el curso 2024-2025, había tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo madridista en tres ocasiones: dos en LaLiga y una en la Copa del Rey. Su estreno con el Brighton se produjo en Coventry. Hürzeler le dio 25 minutos y el valenciano respondió con una asistencia. El siguiente capítulo llegó apenas tres días después, en Old Trafford. Fue su primera titularidad como jugador del conjunto inglés y terminó con una victoria por 2-3 que permitió al Brighton eliminar al Manchester United de la Carabao Cup.

El jugador del Brighton Chema Andres (REUTERS/Tony O Brien)

La secuencia continuó sin pausa. Tres días después, Chema Andrés volvió a aparecer en el once inicial, esta vez en la Premier League. El rival era el Arsenal, vigente campeón de la competición. El Brighton terminó imponiéndose por 3-0 en el Amex Stadium y el centrocampista completó el partido con una actuación que fue mucho más allá de su aportación ofensiva. Porque Chema también dejó su firma en el marcador. En el minuto 57, el valenciano marcó de cabeza a balón parado el tercer tanto del Brighton. Fue el cierre perfecto para una jornada especialmente señalada por el club, que celebraba su 125 aniversario.

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Su trabajo durante el encuentro explicó igualmente por qué su figura ha comenzado a llamar la atención. Desde la base de la jugada, actuó como ancla y destacó tanto por su capacidad organizativa y posicional como por su trabajo defensivo. Terminó con dos intercepciones, siete recuperaciones y pleno en los duelos aéreos: cinco ganados de cinco disputados.

Los números también respaldan el juego de Chema Andrés

Los números de su breve recorrido como seagull ayudan a entender la velocidad de su adaptación. En sus tres primeros partidos acumula 200 minutos, 110 de ellos en la competición doméstica. Y detrás de su llegada existe también una importante apuesta económica. El Brighton pagó 23 millones de euros al Stuttgart el pasado 1 de septiembre para hacerse con sus servicios, en una operación que se cerró durante el último día del mercado.

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El traspaso también dejó dinero en las arcas del Real Madrid. El club blanco conservaba el 50% del jugador después de que el Stuttgart lo incorporase en 2025 por tres millones de euros, por lo que recibió 11,5 millones de euros de la operación. Mientras Chema Andrés empieza a hacerse un sitio en el Brighton, en Inglaterra ya han surgido preguntas sobre su salida del Real Madrid. Una de ellas la formuló el periodista Miguel Delaney, de The Independent: “¿Cómo es posible que el Real Madrid dejara marchar a Chema Andrés, si ahora es justo lo que necesitan?”.

Todavía son solo sus primeros pasos en la Premier League. Pero tres partidos han bastado para que el centrocampista de Valencia deje de ser una incorporación desconocida y pase a estar en el foco. En Brighton ya tienen motivos para ilusionarse con su nuevo centrocampista. Y la comparación con Rodri, inevitable o no, ya forma parte de su carta de presentación.

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