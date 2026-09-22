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Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

La Asociación Hispano Árabe para el Desarrollo y la Cultura denuncia que el Ayuntamiento de Madrid les ha prohibido una cita que lleva años en la capital por motivos políticos. El Consistorio argumenta que hay nuevos criterios de ordenación del uso público

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el concejal del distrito Centro, Carlos Segura
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el concejal del distrito Centro, Carlos Segura
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“Es una decisión política tras la crisis de Ceuta. Está claro. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que es que han aprobado una nueva norma que prohíbe este tipo de actividades comerciales. Pero es mentira. No hemos visto esa norma. Nos han dicho que organicemos la feria en un municipio donde gobierna el PSOE”. Así de contundente se muestra Rachid Ismaili, presidente de la Asociación Hispano Árabe para el Desarrollo y la Cultura. Llevan desde 2016 organizando cada año una feria de artesanía con artistas marroquíes en distintos puntos de Madrid. Este año tenían los permisos para que la cita tuviera lugar entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre en la plaza Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía.

Pero la Junta de Distrito, que dirige el concejal Carlos Segura, la ha prohibido a pesar de que la asociación tenía ya todos los permisos desde hace meses, contratado los seguros y tramitados los visados y el alojamiento de los 16 artesanos que iban a viajar desde Casablanca y Rabat a Madrid. Se trata de un mercado solidario. Esta iniciativa busca, según los organizadores, crear un espacio de encuentro, convivencia e intercambio cultural entre personas de diferentes procedencias y comunidades. “Pero recibimos una llamada el 19 de agosto para informarnos de que iban a prohibir las jornadas de artesanía. ¿Por qué?“, se pregunta Ismaili.

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“Hablé con Carlos Segura, el concejal. Me dijo que habían decidido que no habría actividaes comerciales en las calles del distrito Centro, que era una decisión de la Junta, pero sí se va a celebrar una feria de artesanos de Madrid. Si el Ayuntamiento saca una norma, que no hemos visto, es una discriminación. Solo nos mandaron un correo prohibiendo la feria. Es una discriminación por la crisis de Ceuta. Nosotros no podemos pagar los platos rotos, nuestra feria une, no divide. No hemo visto esa supuesta norma. Y el concejal Segura nos dice que si no estamos de acuerdo denunciemos al Ayuntamiento, o que busquemos un municipio donde gobierna el PSOE para hacerla. Es una decisión política. Todo lo que huele a Marruecos lo están quitando”, concluye Ismaili.

Uno de los artesanos marroquíes en una edición pasada de la feria que se ha organizado en Madrid
Uno de los artesanos marroquíes en una edición pasada de la feria que se ha organizado en Madrid

El grupo municipal socialista considera especialmente grave que la denegación se produzca a pocos días de la inauguración, después de que la propia Junta Municipal hubiera autorizado en julio la celebración del evento y hubiera requerido a la asociación toda la documentación necesaria para su desarrollo, incluido el correspondiente seguro de responsabilidad civil. “Lo primero que tiene que explicar el Partido Popular es qué ha cambiado entre julio y septiembre. Lo que hace apenas unas semanas era una actividad autorizada y perfectamente tramitada ahora se veta a pocos días de su inauguración y sin una explicación convincente”, ha señalado el edil Antonio Giraldo.

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“Decisión arbitraria”

Según las explicaciones trasladadas a los organizadores, la denegación respondería a un “cambio de criterio” de la Junta Municipal de Centro para dejar de autorizar nuevas ferias salvo aquellas consideradas “históricas”. Para Giraldo, se trata de una justificación “arbitraria y difícilmente defendible”. El correo que envió la Junta a la asociación, el 8 de septiembre, solo dice que “desde la concejalía del Distrito Centro, se han establecido nuevos criterios de ordenación del uso del espacio público para el año 2026, conforme a los cuales no se tramitarán autorizaciones para la celebración de eventos cuya temática sea la de mercados o ferias”.

Según se explica en ese correo “estos criterios responden a la voluntad de destinar el uso de las plazas públicas a actividades de carácter no comercial, priorizando aquellas de índole cultural, social u otras análogas, en aras de un uso más equilibrado del espacio público”. El texto también dice que “se persigue compatibilizar el uso general del dominio público con el uso particular solicitado, priorizando un uso que resulte compatible con el descanso vecinal, la accesibilidad universal y la conservación del patrimonio”. Rachid Ismaili asegura que han recibido la solidaridad de un ayuntamiento canadiense para intentar organizar la feria en futuras ediciones.

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