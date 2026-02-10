El bar recomendado por la Guía Michelin que sirve las gambas más famosas de Bilbao y que lleva abierto desde 1878

Bar Los Fueros, un templo de las gambas a la plancha en Bilbao (Instagram / @losfueros)

Pasear por el Casco Viejo de Bilbao es sinónimo de hacer un recorrido por la historia de su gastronomía local. Los bares de pintxos, los restaurantes y tabernas aparecen al girar cada esquina, como mostrando a locales y visitantes todas las caras que esta exquisita cocina puede ofrecer. De entre todos los integrantes de este mural gastronómico, hay uno que destaca por su historia, así como por su respeto a la tradición y al producto.

Se trata del bar Los Fueros (C. Los Fueros, 6), todo un templo de la cocina de tradición bilbaína y uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad. Un templo que, a pesar de su solera, ha conseguido actualizarse para no perder ni un ápice de relevancia. Abrió sus puertas allá por 1878 bajo el nombre de Bar Colón y, desde hace más de una década, tienen al frente al cocinero vizcaíno Paul Ibarra, encargado de dirigir este bar-restaurante de dos plantas con una característica decoración a base de azulejos antiguos y mesas tipo bistró.

Desde sus inicios, este local está ligado a un producto en concreto: a las gambas, que se sirven tanto rojas como blancas de Huelva, hechas a la plancha y perfectas para un picoteo a base de dedos manchados y cabezas chupadas. Ya era la seña de identidad cuando era el bar Colón, y sigue siendo el motivo por el que muchos locales acuden antes de comer a Los Fueros, en busca de la sencillez de ese exquisito producto.

Comedor del bar Los Fueros (Web del restaurante)

Tradición bilbaína con una pizca de vanguardia

Su carta se conforma por platillos bilbaínos de siempre, con ciertos toques de vanguardia que han conseguido mantener esta cocina entre una de las más deseadas de la ciudad. Más allá de las gambas, su plato estrella, encontramos otras opciones de picoteo como la empanada de anchoas del Cantábrico, las gildas o los buñuelos de bacalao; platos de fusión como el ssäm de Txistorra de Arbizu; y clásicos como el txipirón encebollado, los callos y chorizo a la vizcaína o la pularda con cebolla morada, puré de patata y mostaza.

Para quienes quieran conocer a fondo la cocina de Los Fueros, el restaurante ofrece menús para todos los gustos, apetitos y bolsillos. Entre estas opciones, encontramos el Menú Degustación (38 €), disponible a mediodía entre semana, que incluye la tapa de la casa, dos principales y la popular tostada de pan brioche empapada en leche. Por su parte, el Menú ‘Bilbao de Toda la Vida’ (50 €) y su versión extendida (60 €) ofrecen un recorrido por recetas tradicionales como la ensaladilla rusa, empanada de anchoas del Cantábrico y gamba blanca de Huelva, además de pescados y carnes locales.

Porrusalda de txangurro en el bar Los Fueros (Instagram / @losfueros)

Los menús más elaborados, como el Menú ‘Desde 1878′ (70 €), incorporan una selección de vinos y platos de autor, mientras el Menú ‘Clandestino Casco Viejo’ (89 €) invita a los comensales a vivir una experiencia participativa con show cooking y degustación de productos seleccionados, una opción orientada a grupos a partir de doce o catorce personas.

Son los parroquianos locales y los turistas, que vienen a Los Fueros a caso hecho, quienes certifican la calidad de este emblemático bar. Pero lo reafirman también sus premios y reconocimientos, siendo uno de ellos el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin. Este galardón se reserva para aquellos locales en los que comer muy bien no está reñido con un ticket asequible, y Los Fueros, con un ticket medio de entre 30 y 50 euros por comensal, es uno de los mejores ejemplos de ello.