Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

05/02/2026 Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El Congreso de los Diputados ha precintado los baños y otras zonas próximas de uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara allí un “espray tóxico”, según han informado fuentes de la Cámara baja citadas por EFE. El episodio ha coincidido con la sesión de control al Gobierno, que se celebra desde las nueve de la mañana, y con la expulsión de Ana Belén Vázquez, diputada del PP, tras mostrar en el hemiciclo un bote de gas pimienta.

Las instalaciones afectadas se encuentran en el edificio situado en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde trabaja habitualmente parte del personal de la Cámara y donde también se ubican despachos y zonas comunes utilizadas por diputados y periodistas.

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La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, expulsó del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por haber mostrado un bote de gas pimienta durante la sesión, calificándolo de "arma".

Ana Belén Vázquez, expulsada por sacar un bote de spray pimienta

Durante la sesión de control, la diputada del PP Ana Vázquez ha sacado un bote de gas pimienta mientras formulaba una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Vázquez ha afirmado que ese producto es “el material escolar básico” en Ceuta, en referencia a la situación de seguridad en la ciudad autónoma.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reaccionado de inmediato y le ha llamado al orden por, según sus palabras, “sacar un arma en el Congreso”, con cita expresa del artículo 101 del reglamento de la Cámara. Armengol se ha dirigido a la diputada en estos términos: “Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado”.

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Vázquez se ha resistido durante varios minutos a abandonar su escaño, mientras desde la bancada del PSOE se escuchaban gritos de “fuera, fuera”. Finalmente ha salido del hemiciclo, y ya en los pasillos del Congreso ha cargado contra la decisión de la presidenta. “No conoce el reglamento de armas”, ha declarado la diputada, quien ha asegurado además que el bote que había mostrado estaba vacío.

La diputada Ana Belén Vázquez sostiene un bote de gas pimienta durante su intervención en el Congreso de los Diputados. (Congreso de los Diputados)

Un vertido de gas pimienta obliga a precintar varias zonas del edificio

En paralelo a lo ocurrido en el hemiciclo, alguien ha vaciado dos botes de gas pimienta —según La Ser, mientras EFE se refiere a “gas tóxico”— en otra parte del complejo, lo que ha llevado a las autoridades del Congreso a precintar distintos espacios por el olor generado. Entre las zonas cerradas figuran un pasillo, una cafetería y dos baños.

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Una mujer que estaba de visita en el Congreso con una delegación de Mauritania ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara tras acabar vomitando a causa de los efectos del producto. La Policía ha desalojado del lugar a los periodistas que trabajaban allí en ese momento, según las fuentes consultadas por la Cámara baja.

El primer aviso sobre lo que ocurría en los baños del Congreso se ha registrado a las 10:26 horas. Fuentes de la institución han indicado que se van a revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio para tratar de establecer quién produjo el vertido y en qué circunstancias.

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Por el momento no se ha determinado si el incidente en los baños guarda relación directa con el episodio protagonizado por Vázquez en el hemiciclo, ni si ambos hechos están vinculados entre sí más allá de haberse producido el mismo día y en el mismo entorno del Congreso.

*con información de agencias